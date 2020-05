In een vrij land mag iedereen zijn eigen kersen plukken. Zo plukt Mark Rutte de kersen van het RIVM, waar Jaap de kersen plukt uit de dagkoersen van de coronapandemie. Daaruit was en wordt een keur aan lockdown-maatregelen gekersenplukt.

Sommige kersen moeten onvermijdelijk worden geplukt: corona treft ouderen, zieken en mensen met onderliggend lijden. Dat je daar beschermende maatregelen voor poogt te nemen, is een kers die niemand kan laten hangen. Veel andere maatregelen zijn juist weer geplukt op grond van heel weinig kennis en informatie, of op basis van een gedramatiseerde extrapolatie van die kennis. Ook van de rotte kersen angst en paniek is gretig geplukt – en zijn met dwangvoeding aan het publiek geforceerd. Het collectieve plukwerk heeft geleid tot een tamelijk heftige, one size applies to all-lockdown.

Met corona als norm gingen mainstream media (een sector van zacht-sentimentele smeltmensen met een beroerd arbeidsethos voor serieus plukwerk en een zwak voor beurse kersen) vervolgens op zoek naar het pluckbait van de meest emotionele verhalen, lui laaghangend in de kersenboom. Wetenschappers, op hun beurt, zijn institutioneel onzekere twijfelkonten die zoveel kersen plukken dat ze zich met de oogst geen raad meer weten, maar die niet genoeg risico’s durven nemen om ontnuchterende cijfers te plukken waar je iets hoger voor op de ladder moet gaan staan: corona treft hele specifieke groepen, spaart hele grote andere groepen en de meest smakelijke en volle rode kersen, die hoog in de boom het meeste zonlicht verdienen, zijn de datakersen die aantonen dat de meeste mensen nauwelijks enig risico lopen door corona, en dat de mortaliteit lager lijkt te liggen dan door de voorzichtige vreesplukkers werd gedacht.

De Nederlandse burger plukt zich ondertussen ook suf. De een cherrypickt uit z’n eigen angsten, de ander probeert de ratio te plukken, weer een ander cherrypickt z’n inkomenszekerheid boven z’n ouwe omaatje – of precies andersom. Maar na meer dan een kwartaal corona zou ontnuchtering het eerste vaccin moeten zijn dat we uit deze pandemie kunnen plukken. Helaas is dat niet in lijn met het plukbleid waar regeringsambtenaren (vaste, onbedreigde banen voor mensen die nog nooit een boomgaard vanbinnen gezien hebben), de media en het politiek-wetenschappelijke RIVM zich aan gecommitteerd hebben.

Inmiddels, om deze metafoor helemaal naar huis te overdrijven, dreigt een vernietigende kaalslag voor de complete kersenboomgaard. Het herplanten kan jaren duren, en alle lasten komen bij bedrijfsvoerend Nederland en hun personeel terecht.