In Memoriam: Eric Schreurs, en het krankzinnige, smerige universum van Joop Klepzeiker

Ergens begin jaren 90 was ik met mijn vrouw op bezoek bij de familie Schreurs. Een zeer aardige familie. Ik had niet anders verwacht, want Eric was een zeer aardig mens. Men verwacht kennelijk dat iemand die het Joop Klepzeiker-universum bestiert zelf ook wel compleet krankzinnig en smerig zal zijn.

We dronken koffie. Eric had een probleem, met zijn beroep een tamelijk pijnlijk probleem: zijn rug zat er helemaal door heen, hij kon niet meer tekenen. Vandaar ons bezoek. Hetgeen tevens betekende dat hij zonder inkomsten kwam te zitten, want hij mocht dan wel veel boeken hebben verkocht, hij had ook – weinig verrassend, echt iets voor een zeer aardig mens – een 100 procent foute agent gekozen.

Terug in Amsterdam nam ik contact op met mijn uitgever. Dat was ook al een aardig mens. Hij vond het geen probleem om Eric door te betalen tot hij weer kon tekenen zonder helse pijnen. Eric was zo enorm dankbaar dat ik er verschrikkelijk verlegen van werd. ‘Nieuwe Revu,’ zei ik, ‘heeft zeer veel aan je te danken. Vergeet dat nooit.’

Op deze Pinksterdag ga ik eens lekker een flink stel afleveringen van Joop Klepzeiker herlezen, me weer helemaal onderdompelen in dat krankzinnige, smerige universum. Bedankt daarvoor, Eric.