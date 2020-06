Wie denkt Anouk wel dat zij is?

Echte angst of gewoon weer recalcitrant? We vragen het zes andere Hagenezen.

Waarom houdt Anouk haar kroost thuis?

De zangeres wil haar kinderen nog even niet naar school sturen. Op Instagram vertelt ze dat ze haar familie liever thuis houdt, omdat ze bang is dat ze ziek worden. Zelf is Anouk astmapatiënt en daarom zou ze weleens extra kwetsbaar kunnen zijn voor het coronavirus. Ze wil elk risico uitsluiten door haar kids thuis te houden. Aangezien ze zes kinderen heeft van vier mannen, zal het thuis een gezellig – maar gezond – zootje zijn momenteel.

Ze heeft die kids natuurlijk ook wel extra hard gemist, aangezien ze niet weg kon uit Marokko.

Klopt, de eerste paar weken van de coronacrisis zat Anouk vast in Marrakesh. De rockbitch was naar Marokko afgereisd om nieuwe liedjes te schrijven en mocht ineens niet meer terugkeren toen de vliegvelden sloten. Dat ze daardoor met een koffer vol nieuwe muziek in het vliegtuig stapte, was een geluk bij al dat corona-ongeluk. Via haar Instagram-kanaal trakteerde de Haagse recalci-tante haar volgers vanuit Marokko geregeld op nieuwe deuntjes. Sinds ze echter thuis is gekomen op 27 april, komt er van werken weinig meer terecht, zo zegt ze op social media: ‘Het is bijna onmogelijk met alle kinderen thuis. Ik ben een van die ouders die de kinderen thuishouden en niet meer naar school sturen voorlopig, omdat ik toch bang ben dat ze iets kunnen opvangen.’

Ik heb nooit iets jegens Anouk gehad

Wat vindt Anouk van zichzelf?

Wat vinden wij van Anouk?

Sinds Brusselmans heeft Anouk een speciaal plekje in ons hart.

Achter de schermen was er enorme onenigheid tussen Anouk en Lil’ Kleine, dat was wel duidelijk

SJAAK BRAL Haagse humorist

‘Ik ken Anouk persoonlijk en ik vind het wel bij haar passen om haar kinderen thuis te houden. Ze voert het virus op als excuus, maar er schuilen didactische redenen achter. Kinderen leren thuis tegenwoordig sowieso meer dan op school. Dat coronavirus is een smoes. Ze houdt heel veel van haar kinderen en wil ze dicht bij zich houden. En waarom zouden ze school nodig hebben? Als ze alle zes gaan zingen, dan zijn we er al, toch? Ik denk dat dat haar doel is, dat die kids allemaal hun eigen zangcarrière krijgen. Vergis je niet, Anouk wáákt over haar kinderen. Volgens mij krijgen ze ook allemaal nog de tiet, het zou me niks verbazen.’

BOBBI EDEN Haagse heerlijkheid

‘Onze zoon Brandon van drie gaat normaal gesproken twee ochtenden naar de peuterspeelzaal, maar ook wij houden hem thuis. We zijn er gewoon voorzichtig in. Het voelt het beetje als een test-case, deze gedeeltelijke openstelling van de scholen. Als de scholen weer deels open zijn, maar er is geen handhaving op leerplicht, waar ben je dan als overheid onzeker over? Ik begrijp Anouk wel. Geen Haagse dwarsheid, maar gewoon gezond verstand.’

KIM HOLLAND Haagse hete donder

‘Anouk is een sterke persoonlijkheid en gaat haar eigen gang. Als je als moeder van zes kinderen besluit om ze thuis te houden, dan heb je daar een speciale, belangrijke reden voor. Anouk is een lekker uitgesproken type. Een stoere meid bovendien. Of ik haar lekker vind? Ik hou wel van eigengereide vrouwen en ze straalt nog steeds sexappeal uit. In het begin van haar carrière vond ik haar een heel mooie vrouw. Nu is ze zes kinderen verder en is ze nog stoerder geworden. Ik bewonder haar stem, maar val meer op nette secretaresse-typjes. Ik voel die aantrekkingskracht niet bij Anouk.’

ISABELLE BRINKMAN Haagse mama

‘Het RIVM had vóór de sluiting van de scholen al aangegeven dat het onderwijs niet dicht hoefde. Nu de scholen deels weer opengaan, sta ik daar achter. Dat Anouk haar kinderen thuishoudt, begrijp ik ook. Ze wil eerst afwachten wat het virus doet. Ze kan wel recalcitrant zijn, maar ze volgt haar moedergevoel. Anouk ken ik van mijn interviews bij TMF. Ze kan best lastig zijn. Ik herinner me dat er door artiesten stationcalls ingesproken moesten worden voor verschillende programma’s. Anouk zei: “Dat ga ik echt niet doen hoor, dat vind ik stom.” Ja, dan flipten we achter de schermen. Maar ben je dan lastig of recalcitrant? Als programmamaker vind je dat op zo’n moment even niet leuk, maar ik kon haar eerlijkheid wel waarderen. Ik heb haar nooit als unfair of als een vrouw met divagedrag ervaren.’

HENK BRES Haagse hooligan

‘Ik ben 67, ben zwaarlijvig, heb niet de beste conditie en mijn vrouwtje heeft kanker. Wij zijn ook gewoon voorzichtig. Als je veertig virologen hoort praten, heb je veertig verschillende meningen. Ik heb inmiddels geleerd dat als Rutte iets zegt, je het tegenovergestelde moet doen. Als hij zegt dat mondkapjes schijnveiligheid zijn, doe er dan maar eentje op, want dan heb je ’m nodig. Anouk twijfelt blijkbaar aan de waarheid rondom het coronavirus; dan zou ik mijn kinderen ook binnenhouden.’

TIM AKKERMAN Haagse rockpapa

‘Ik sta er wel redelijk hetzelfde in als Anouk. Ik ben er ook geen voorstander van. De systemen waar de scholen nu mee werken, is voor vele ouders – onder wie mijzelf – een drama. Dat ene half jaartje basisschool drukt echt niet zó zwaar op hun toekomst. Anouk is iemand met het hart op de tong en ze zegt waar het op staat. De ene keer is het precies raak, de andere keer kan het vraagtekens oproepen. Dat Anouk aangeeft dat ze nu niet toekomt aan nieuwe muziek, geldt voor mij gelukkig niet. Ik raak juist heel erg geïnspireerd door alles wat er momenteel gebeurt.’