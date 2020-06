Overschatte mensen: Joe Biden

Joseph Robinette Biden jr. werd op 20 november 1942 geboren in Scranton, Pennsylvania. Z’n vader was Joseph Robinette Biden sr., een straatmuzikant die in de stegen van Scranton operettenummers zong, zichzelf begeleidend op de zingende zaag. Z’n moeder was Sheila Biden-Upperdale, een verzorgster van 99-jarigen die net geen honderd zouden worden. Biden liet zich, net als z’n vader, Joe noemen. Ook z’n moeder wilde zich Joe noemen, maar de beide Joe’s vonden Joe toch meer een mannennaam en verboden het haar.

Joe Biden studeerde af als advocaat op een proefschrift getiteld: De doodstraf? Ja, maar toch vooral voor zwarten. Nochtans sloot hij zich aan bij de Democratische Partij, en hij werd senator voor de staat Delaware. Hij pleitte voor legalisering van de landbouw in stedelijke gebieden, het afschaffen van de belasting op het houden van oesters als huisdieren en vermindering van de straf voor het dealen van marihuana van negen jaar naar twee weken, ook voor zwarten. Dit maakte hem zeer populair bij Afro-Amerikanen en toevallig had een van hen een vicepresident nodig. Zo toverde Obama uitgerekend Joe Biden uit z’n hoge hoed. Er was geen verschil te zien tussen Obama’s vicepresident en Obama’s chauffeur of Obama’s kok, wat Joe Biden tot een zeer onopvallend personage in de regering maakte. Als je vroeg aan de doorsnee Amerikaan: ‘Wie is Joe Biden?’ varieerde het antwoord van: ‘De chauffeur van Obama’s kok’ tot: ‘Een hulpboekhouder wiens naam zelfs door z’n eigen vrouw vergeten wordt.’

In november van dit jaar ligt Joe Bidengemummificeerd in de kelder

Biden had de hele tijd kritiek op de vroegere president George Bush, terwijl hij het niet eens waard is om de veters te knopen van Bush, de beste president die Amerika ooit gekend heeft. En thans wil Joe Biden zelf president worden. Hij moet het opnemen tegen Trump, die alvast aan de Oekraïense staatsleider Zelensky vroeg om Joe Biden belachelijk te maken. Derhalve zei Zelensky op de Oekraïense tv: ‘Joe Biden ziet eruit als een 99-jarige die nooit de honderd zal halen,’ wat Trump op een impeachment-procedure kwam te staan, die hij natuurlijk weglachte.

Voor de presidentsverkiezingen van 2020 waren er aanvankelijk vierhonderd democratische kandidaten, vervolgens tweehonderd, vervolgens 24 en ten slotte twee: Bernie Sanders en Joe Biden. Als je hun leeftijden optelde hadden ze zowel de Tweede als de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, alsmede de Napoleontische oorlogen.

Joe Biden moet door het coronavirus z’n speeches vanuit z’n kelder houden, maar hij vergeet telkens het opnameknopje van Skype in te drukken, zodat tot nu toe geen enkele van z’n speeches de ether in ging. De prognose is dat in november van dit jaar Trump 94 procent van de stemmen haalt en dat Joe Biden tegen die tijd gemummificeerd in de kelder ligt.