Stop nooit zomaar een vinger in zijn kont

Vandaag behandel ik een vraag van mevrouw P. die wil weten hoe je een prostaatmassage geeft. Haar geliefde liet – tussen neus en lippen door – vallen hierin ‘wel geïnteresseerd te zijn’. Toegegeven: P. stond niet direct te springen bij die bekentenis. De anus ziet ze vooral als uitgang en ze heeft weinig zin hierin te wroeten met haar vingers. Maar toen haar lief vertelde over het effect van de prostaatmassage kon ze niet anders dan instemmen met zijn verzoek eens een poging te wagen. Als de mannelijke g-spot, ook wel de p-spot genoemd, tegelijkertijd met de penis wordt gestimuleerd, weet een man niet wat hij meemaakt. Althans, dat las vriendlief ergens op internet. Logischerwijs was zijn nieuwsgierigheid gewekt. P. gunt haar lover zo’n droomorgasme, ook al staat anaal vingeren niet hoog op haar prioriteitenlijst. Ze heeft besloten ervoor te gaan. Nu rest haar enkel nog de vraag: hoe stimuleer je de p-spot naar behoren?

Walnoot

Hoe zit het eigenlijk met de prostaat, vraag ik me af. Een korte googlesessie wijst uit dat de prostaat zo groot is als een walnoot en 10 à 15 gram weegt als een man volgroeid is. Het opslaan en vrijgeven van sperma is de voornaamste functie van de prostaat. Het masseren van de p-spot kan hemels aanvoelen. Zeker als de gever kiest voor dubbele stimulatie. Er zijn mannen die klaar kunnen komen door alleen hun prostaat te masseren. Maar de meesten zullen de achteringangmassage vooral prettig vinden als je tegelijkertijd hun penis beroert.

Trek hem langzaam af en masseer subtiel zo nu en dan zijn anus met je wijs- en middelvinger

Begin niet zomaar aan de prostaatmassage. Een goede voorbereiding kan het plezier namelijk verhogen. Als je je vingers gebruikt (je kan ook kiezen voor een speeltje) zorg dan dat je schone en geknipte nagels hebt. Heb je lange nagels, nagels met haakjes, of nepnagels met steentjes? Voer dan géén prostaatmassage uit! De anus is kwetsbaar, en je wil geen wondjes veroorzaken. Dan: je kan natuurlijk (restjes) ontlasting tegenkomen. Een prostaatmassage geven aan een man die niet naar het toilet is geweest, is daarom niet aan te raden – tenzij, eh, ontlasting je ding is. Stop nooit zomaar een vinger in zijn kont. Informeer liever of ‘dit een goed moment is’. Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Dan is de boel helemaal schoonspoelen een optie. Kies voor een anale douche of een klysma. Een latex handschoen is misschien ook iets voor jou.

Aanvallen

Zo, en dan is het nu tijd om aan de slag te gaan. Onthoud: haastige spoed is zelden goed. Stort je niet direct op zijn anus, ook een man vindt het fijn eerst op te warmen. Trek hem langzaam af en masseer subtiel zo nu en dan zijn anus met je wijs- en middelvinger. Merk je dat je sekspartner relaxed en opgewonden is? Smeer je vingers en de anus dan in met veel glijmiddel en breng je vinger naar binnen. De prostaat ligt ongeveer vijf centimeter diep in de anus, net onder de blaas. Beweeg je vinger voorzichtig richting de navel en masseer zijn prostaat zachtjes om hem te laten wennen aan het gevoel. Onthoud dat de zenuwuiteinden supergevoelig zijn, dus ga niet lopen rouwdouwen, zeker niet in het begin!

Wanneer hij geniet van wat je doet, kun je de druk een beetje opvoeren en ook zijn eikel steeds sneller bewerken met je tong of vrije hand. Wordt het je wat te zwaar, al dat getrek, gelik en gevinger? Dan kan je vragen of hij wil masturberen, zodat jij je volledig kan concentreren op de p-spot. Dat droomorgasme laat nu vast niet lang meer op zich wachten.