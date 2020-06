'Femke Halsema liep in de val van Jerry Airfryer en zijn spierwitte Antifa-vrindjes'

Natúúrlijk zijn de BlackLivesMatter-demonstraties en -rellen overgewaaid naar het Roomblanke Reservaat waar tout politiek-, cultureel- en media-links in Dit Land verblijft: Amsterdam. Want niks geeft zo’n krachtig statement tegen politiegeweld in Amerika dan Hadewych Minis en Halina Reijn die oproepen om met ‘I Can’t Breathe’-bordjes te gaan zwaaien in een land zonder politiegeweld tegen zwarte mensen, nietwaar? Daarvoor zijn alle lockdownregels overboord gegooid, omdat dit onderwerp ‘te belangrijk’ is (dixit burgemeester Halsema), op dezelfde dag dat de terrassen met een meetlint werden opgesteld en bezoekers medische disclaimers moesten invullen en soms zelfs ondertekenen voordat ze EEN GOUDGELE RAKKER konden bestellen. (Mag dat nog, bier bij z’n kleur benoemen?)

Tegelijkertijd met de terras-euforie was één keer een virusbom-volle Dam genoeg om alle goeie sfeer weer te verzieken. Moralistisch-Linkse Lynch Mobs versus Realistisch Rechtse Whataboutism Trollenlegers trekken ten strijde tegen elkaar. Zwarte vlakjes op Insta en blanke mensen op hun knieën voor zwarten, versus ‘Ja maar whatabout eenoudergezinnen in ghetto’s waar ze elkaar overhoop schieten?’

Amerikaanse problemen, naar Nederland getransplanteerd omdat Jerry Airfryer en zijn spierwitte Antifa-vrindjes per se de Amerikaanse blauwdruk voor zwaarbevochten burgerrechten over een van de minst racistische landen ter wereld willen plakken. Daarmee lokte hij samen met GroenLinks en gretig onwetende BN’ers duizenden mensen zonder social distancing naar de Dam, waar burgemeester Halsema in de val liep.

Iedereen boos, natuurlijk, en is dat omdat Femke Halsema een vrouw is, of is ze gewoon echt totaal dichtgetikt & ongeschikt voor haar ambt, ongeacht of die ambtsketting over de welvingen van een weelderige boezem bungelt, of lafjes op het bollende bierbuikje van een mannelijke burgemeester? En mag je zo’n zin nog wel schrijven, of schijnt nu naast mijn racisme ook nog het blatante seksisme door en zo ja, wanneer word ik op het dorpsplein met pepernoten bekogeld door KOZP-clowns?

Of gaat Halsema alsnog eerst op het schavot? Haar gebrek aan bestuurlijke ervaring breekt haar wederom op, ze gedraagt zich op de enige manier die ze kent: als dat verwende vrouwtje dat een paar jaar partijleider was van een tamelijk radicaal-ideologische oppositiepartij.

De ambtsketen verruilen voor een slavernijbutton, een demo tegen een tragische gebeurtenis in Amerika ‘te belangrijk’ noemen om te beëindigen, de nationale coronaregels tot slaaf maken van haar eigen ideologische voorkeur, en achteraf heeft natuurlijk iedereen het gedaan behalve zijzelf: qua polariserende kracht is Femke Halsema de Donald Trump van Nultwintig.