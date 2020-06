Iets is beter dan niets

Laten we niet kinderlijk onwetend doen: voor het voetbal zal het Het Nieuwe Normaal nog altijd niet, eh, normaal zijn. De voetbalwereld is nu eenmaal een even rare als unieke mini-economie, waar de financiële kloof tussen de dagelijkse realiteit van de ultrarijken (zeg Paris Saint-Germain of Barcelona) en de gewone stervelingen (we noemen een Helmond Sport, een Go Ahead Eagles) onbevattelijk groot is.

Toch heeft de transfermarkt van de Europese grootmachten zelfs invloed op de allerkleinste clubs. Een doorsnee voetbaltransfer in de absolute top heeft immers een enorm lange doorwerking, door het domino-effect dat de overstap van één speler met zich meebrengt. Neem de transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea. Ajax zal ongetwijfeld een vervanger willen aantrekken, en de kans is zeker aanwezig dat die vervangende speler nu bijvoorbeeld nog voor een iets minder vermogende Nederlandse club als Feyenoord (Steven Berghuis) of AZ uitkomt. Die club heeft vervolgens óók weer een vervanger nodig, diens werkgever zoekt daarna óók weer een nieuwe spelmaker. En ga zo maar door. Vandaar dat het voor de toekomst op de korte termijn voor vrijwel elke club, hoe groot of klein, bijzonder interessant zal zijn wat er gaat gebeuren op de spelersmarkt in de top. Vier scenario’s lijken zich aan te dienen.

De transfersommen zullen dalen. Dit wordt de zomer van de huur- en ruildeals

1. De markt wordt tijdelijk rustiger. Waar het onderling transfereren in de voorbije jaren een tweemaal per seizoen terugkerende miljardenindustrie is geworden, lijken te veel clubs – waaronder ook een paar vermogende – recentelijk dusdanig zwaar getroffen dat excessieve deals minder vaak plaats zullen vinden in de komende transferperiode.

2. De transfersommen zullen dalen. Dit is in zekere zin een positief gevolg van een negatieve situatie, maar het is enerzijds sterk de vraag hoelang deze trend zich voor zal doen (zie punt 4), en anderzijds te betwijfelen hoeveel clubs hun beste spelers voor sterk gereduceerde prijzen zullen verkopen. Ajax heeft bijvoorbeeld al laten weten niet af te wijken van de oorspronkelijke vraagprijzen voor Donny van de Beek en André Onana, zodra de topclubs aankloppen.

3. Dit wordt de zomer van de huur- en ruildeals. De drang naar nieuwigheid, naar ‘iets anders’ is bij clubs waar het succes uitblijft (of herhaald moet worden) dusdanig groot, dat iets beter is dan niets. Tijdelijke transfers of spelersruilen hoeven geen afkoopsom te hebben, en lijken daarom booming te zullen worden.

4. Topclubs handelen één window (of seizoen) alsof ze een transferban opgelegd hebben gekregen. Dit scenario is het waarschijnlijkst. Zodra de inkomsten weer binnenstromen in de voetbaltop – bijvoorbeeld post-vaccin – zal de drang naar meer, beter en rijker weer terugkeren. De kans is dus aanwezig dat, ondanks de mondiale economische schade, de alsmaar commerciëlere voetbalwereld slechts één les zal leren: die van ‘financieel blikkietrap’. Eventjes inhouden, om vervolgens weer terug te keren naar de oude vorm.