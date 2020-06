Wie denkt Khalid Kasem wel dat hij is?

Nu wordt de pientere advocaat Khalid Kasem (42) gezien als lek richting criminelen. Het kan verkeren.

Van het succes met een bestseller plus een goedlopend advocatenkantoor naar de beschuldiging van maffiamaatje: typisch gevalletje rise & fall?

Niks is nog bewezen, maar alleen al de aantijging dat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van de zware crimineel Ridouan Taghi heeft gelekt, is natuurlijk een enorme smet op zijn blazoen. De pientere advocaat, die in februari als tweede eindigde in de tv-quiz De Slimste Mens, is mede-eigenaar van het florissante advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries en diens zoon Royce heeft opgericht. Verdacht worden van banden met een crimineel aan wie de meest verschrikkelijke en meedogenloze afrekenmoorden in het drugsmilieu worden toegedicht, is natuurlijk nooit echt lekker voor je carrière.

Heeft Kasem qua geloofwaardigheid zijn achtergrond een beetje mee?

Allerminst. In een interview met het Brabants Dagblad schetste Kasem in februari dit jaar dat hij hele dagen op straat hing met een groep jongens die geen stabiele thuisbasis hadden: ‘Ik vocht veel en kwam in aanraking met politie en justitie. Op mijn vijftiende werd ik van school gestuurd nadat ik via de regenpijp was ontsnapt uit het lokaal waarin ik voor straf was opgesloten. Omdat ik echt onhandelbaar was, wilde geen andere school me hebben.’ Toen de journalist hem vroeg of hij een crimineel in de dop was, antwoordde Kasem: ‘Nee, maar ik ben wel langs het randje gegaan. Zeker toen ik wat ouder werd, was criminaliteit nooit ver weg.’ Nu ook nog wordt gesuggereerd dat Kasem in zijn jeugd klasgenoot was van Ridouan Taghi, hebben velen hun conclusies al getrokken.

Wat vindt Khalid Kasem van zichzelf?

‘Dankzij mijn moreel en ethisch kompas ben ik geen crimineel geworden.’

Wat vinden wij van Khalid Kasem?

Zelfs bij de meest morele schippers slaat het kompas weleens op hol.

JAN DIJKGRAAF columnist & publicist

‘Op briefjevanjan.nl schrijf ik elke dag een open brief aan iemand uit de actualiteit, waarin ik een knuffel of een schop onder de kont uitdeel. Zo kwam ook Khalid Kasem aan de beurt. Mijn gevoel over hem zegt: guilty as hell wat betreft het doorgeven van dingen die hij niet had mogen doorgeven. Zijn argumenten zijn buitengewoon zwak; Kasem zegt dat hij maar twee dagen de advocaat is geweest van Werner E., maar in die twee cruciale dagen kun je heel veel informatie doorgeven. Het feit dat Peter R. de Vries vlak voor het uitkomen van de beschuldigingen aan Kasem is gestopt als directeur van hun advocatenkantoor, zegt ook genoeg, hoe hard De Vries ook roept dat hij allang van plan was om ermee op te houden. Het meest waanzinnige vond ik, dat Kasem niet wilde zeggen of hij een broer heeft die Mussa heet. Dat is wel zó fout! Kasem heeft aan alle kanten de schijn tegen en zijn carrière lijkt natuurlijk wel over nu. Dat is jammer, zuur en dom; die man had alles mee en was volgens mij hét voorbeeld van een model-Marokkaan: in Nederland geboren en alle kansen gegrepen. Ik vond hem een leuke kerel bij De Slimste Mens en was gecharmeerd van de manier waarop hij Peter R. de Vries als uithangbord van het advocatenkantoor inzette. Niks mis mee. Hij was super op de goede weg en er was niks aan hem waarvan je zei: dit is een foute advocaat. Door dit ene dingetje is dat allemaal over. Zijn geloofwaardigheid is weg.’

ROSSANA KLUIVERT bekende cliënt

‘Khalid Kasem en Royce de Vries hebben mijn kortgeding gedaan dat ik tegen de AVROTROS had aangespannen omdat hun programma Opgelicht?! het Kluivert Dog Rescue Center onterecht zwart had gemaakt. Ik heb Kasem meegemaakt als een eerlijk, professioneel en rechtdoorzee persoon. Ik vind hem een lieve man en erg intelligent. Hij kan over elk vakgebied meepraten, hij werkt hard, is een innemend mens en een charismatische persoonlijkheid.’

PETER R. DE VRIES voormalig zaken­ partner

‘Als je de kranten leest, denk je: dat zijn heftige beschuldigingen. Maar als je het bewijs bekijkt, zeg je: o, wacht even, dat is heel mager. Er is maar één appberichtje waarin iemand iets van horen zeggen heeft. Géén appje van Khalid zelf dus. Dat is alles. We moeten niet gek opkijken als dit uiteindelijk niets anders is dan een poging tot karaktermoord. Opmerkelijk is ook dat het verhaal gaat over een advocaat die lekt, maar dat het verhaal van het AD zelf ook van A tot Z gebaseerd is op gelekt materiaal. Hoor je niemand over. En wie zou dat gelekt hebben? Waarom? Khalid is een uitzonderlijk begaafd mens, een multitalent. Ik heb onlangs screentests voor een talkshow van hem gezien: echt uitstekend. Ook dat kan hij dus. Natuurlijk vinden we het voor de naam van het kantoor vervelend wat nu gebeurt, maar daar komen we wel overheen. Bovenal heb ik met Khalid te doen.’

THIJS VERHEIJ hoofd communicatie BNN VARA

‘We zijn bezig met een talkshow-achtig programma als opvolger van DWDD. Khalid was een van de kandidaten om presentator te worden. Hij heeft aangegeven dat hij zijn handen vrij wil hebben om zich te verweren tegen de actuele aantijgingen. Daar wil hij zich op focussen. We waren enthousiast over de gesprekken met hem en over de opgenomen pilots. Misschien was hij het wel geworden, dat liep nog. Of hij de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk had kunnen worden? Dat is niet meer aan de orde.’