Overschatte mensen: Wilfred Genee

Hij werd in Leeuwarden geboren op 27 juni 1967, als zoon van Sjoerd Genee, een ontwerper van spaanplaten voor de uitvoer naar Kuala Lumpur, en Sjaan Genee-Krombus, die haar ideeën over de terugkeer van de eeuwigheid probeerde te verkopen aan mentalisten, amateurtherapeuten en gediplomeerde kwakzalvers in de provincie Groningen.

Genee studeerde rechten, en tijdens die studie voetbalde hij bij de Leeuwardense schoolclub RKVV MKV’29, die in datzelfde jaar de prijs kreeg voor de beste clubnaam van Nederland. Genee kluste tevens bij als vliegende reporter voor de plaatselijke tv-zender OOG TV, waarvoor hij interviews afnam van spaanplaatontwerpers en verkopers van ideeën over de terugkeer van de eeuwigheid.

Hij stapte over naar Sport 7. Hij stapte over naar SBS6. Hij stapte over naar Canal+. Nu moet je weten dat Sport 7, SBS6 en Canal+ totale kutzenders waren waar geen hond naar keek, en dus leverde de carrière van Genee bij deze zenders hem nul komma nul bekendheid op. Integendeel, buren van de Genees vroegen weleens aan elkaar: ‘Die zoon van Sjoerd Genee, hoe heet die ook weer?’

Qua roem kwam er een lichtelijke verbetering toen Genee een kans kreeg bij RTL, en daar het programma VI mocht presenteren, al bleef hij wel continu in de schaduw staan van de VI-vedetten Johan Derksen en René van der Gijp. Middenin de live-uitzending vroeg de laatste geregeld aan Derksen: ‘Onze presentator, hoe heet die ook weer?’ En als Genee zei: ‘Ik heet Wilfred Genee,’ dan zei Derksen: ‘De vraag werd niet aan jou gesteld, je moet eens leren om je gore bek dicht te houden.’

Genee kondigde mij aan als: ‘Vlaanderens grootste schrijver Herman Bruggeman’

Af en toe mocht Genee invallen bij RTL Boulevard, waar hij berichten moest oplezen als: ‘André Hazes jr heeft als nieuwe tattoo het Chinese teken voor idioot,’ ‘Chantal Jansen vond gisteren afscheiding in haar onderbroek’ en ‘Karin Bloemen mag niet meer over de Blauwbrug lopen vanwege instortingsgevaar.’

Genee stapte over naar Talpa, dat ineens Tien ging heten. Zowel Talpa als Tien was een kutzender, en Genee ging op de knieën om weer naar RTL te mogen. Daar zei Van der Gijp tegen Derksen: ‘Kennen wij die nieuwe presentator ergens van?’ waarna Genee zei: ‘Ik ben niet nieuw, ik ben de ouwe Wilfred Genee,’ en Derksen zei: ‘Hou jij je gore bek dicht.’

De hele losersbende stapte over naar Veronica. Iedereen vroeg aan iedereen: ‘Kennen wij elkaar ergens van?’ en iedereen antwoordde aan iedereen: ‘Helaas wel.’

Genee heeft ook een radioshow bij BNR Nieuwsradio. Ik was daar eens te gast en Genee kondigde mij aan als: ‘Vlaanderens grootste schrijver Herman Bruggeman.’ Ik zei: ‘Hou je gore bek dicht’ en ik reed van Amsterdam terug naar Gent, met de 2000 euro aan gage veilig in m’n portemonnee.