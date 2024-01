'Als een man met een voorbinddildo geneukt is, wil hij niks anders meer'

Fantaseren over seks doen we bijna allemaal. De afgelopen weken nam onze seksexpert u mee langs een paar favoriete dagdromerijen. Deze week het laatste deel: de hoer spelen.

Fotografie Jasper Suyk

Prostituee mag dan het oudste beroep op aarde zijn, een baan als hoer is nog steeds hartstikke taboe. Zó taboe, dat er zelfs maar weinig vrouwen openlijk voor uitkomen dat ze fantaséren over betaalde seks. L. (29) zit voor me en nipt van haar thee. Zij is de uitzondering op de regel en vertelt me ongegeneerd over haar hoerendagdroom. Het was even zoeken naar een geschikte kandidate. De vrouwen in mijn omgeving hebben de fantasie wel, maar houden hem liever voor zichzelf, zo bleek. Op L.’s volmondig ‘ja’ na, kreeg ik slechts één (redelijk) positieve reactie op mijn vraag of dames over dit onderwerp wilden praten. Een kennis van vroeger, waarmee ik een tijd in het buitenland zat, antwoordde: ‘Dit is geen fantasie meer voor mij, maar realiteit. Ik werk als escort. Triest, maar waar.’

Ze vond er maar weinig aan, dit werk. ‘Tegenwoordig dagdroom ik maar over één ding: iemand die van me houdt.’ Ik schreef dat ik hoopte dat ze snel een leuke partner zou vinden.

Voorbinddildo

L. ziet eruit als een onschuldig meisje. Maar schijn bedriegt. Ze heeft zo’n beetje alles op het gebied van erotiek geprobeerd: seks in het openbaar, orgies en laatst nam ze haar Happndate anaal met een voorbinddildo. ‘Hij vroeg over de chat of ik daar al voor in was.’ Waarom niet, dacht L. Ze reageert niet héél enthousiast als ik haar vraag hoe het beviel. ‘Ja, wel leuk. Ik hou ervan in de rol van de dominante partij te kruipen.’

Haar date vond het helemaal het einde. ‘Het was zijn eerste keer en als een man eenmaal geneukt is, dan wil hij niks anders meer, geloof me. Hij blijft me maar bellen,’ ze lacht schaterend. Ongeveer het enige waarmee ze nog niet heeft geëxperimenteerd, is haar lichaam verkopen. Ze sluit overigens niet uit dat ze dit ooit zal doen. ‘Ik krijg aanbiedingen, dat wil je niet weten. Laatst werd me 3000 euro voor 2 uur beloofd.’

Tot nu toe zegt ze steeds nee, maar wie weet wat de toekomst brengt. ‘Ik vraag me alleen af of ik mezelf daarna nog recht in de spiegel kan kijken.’ Om die reden houdt ze tot nu toe de boot af. L. is niet de enige die speelt met de gedachte. Uit een klein onderzoek van de Uva bleek dat van de 363 ondervraagde studenten bijna een derde een baantje in de seksindustrie overwoog. 6 procent zei het werk echt te doen.

Oneerbaar

Jezelf hoereren, dat doe je toch alleen als je geen andere keuze hebt, niet voor de lol? Zo denken de meeste mensen erover, althans. Dat maakt de hoerenfantasie onbegrepen. Want waarom zou een vrouw geil worden van zoiets ‘oneerbaars’? Ik geloof inderdaad dat de meeste dames die in de prostitutie zitten, liever een andere (goedbetaalde) baan zouden hebben, uitzonderingen daargelaten. Maar in de film in het hoofd van de fantaserende dame, waarover zijzelf de regie heeft, is de hoer spelen dus wél leuk. Want dan bepaalt zij wie die klant is, hoe hij eruitziet, en hoe hij haar behandelt.

‘Precies,’ zegt L. ‘Ik stel me natuurlijk geen dikke man voor die naar zweet stinkt.’ Al snapt L. dat als ze werkelijk betaalt wordt voor seks, de kans aanzienlijk is dat ze wel zo’n type treft. ‘In mijn fantasie is mijn klant knap, en draagt hij een mooi pak. Hij is dominant en ik moet alles doen wat hij zegt, hoe oneerbaar zijn voorstel ook is.’

Seksbom

L. dagdroomt er ook weleens over zélf de klant te zijn en een man te betalen voor seks. ‘Dat moet ik een keer in mijn leven gedaan hebben.’ Het lijkt haar net zo geil de macht over iemand te hebben, als om de macht en controle juist uit handen te geven. Veel vrouwen genieten ervan begeerd te worden. Dat staat in deze fantasie centraal. De chique hoerenloper vindt de vrouw in kwestie zó aantrekkelijk dat hij bereid is diep in de buidel te tasten voor een avond seks. Haar uiterlijk en bekwaamheid maken dat geld niet belangrijk is. Daarnaast kan ze een andere rol aannemen tijdens deze fantasie. Ze is voor even geen student, moeder of werknemer, maar puur en alleen een seksbom. De klant objectiveert haar, en dat kan (in de fantasie) heel prettig zijn. Peil eens of jouw partner het een spannend idee vindt om betaald te worden voor seks en stel dan (eventueel) een rollenspel voor. Wees niet bang dat ze echt de prostitutie in wil (fantasie en werkelijkheid zijn twee totaal verschillende dingen.) Dit kan natuurlijk thuis, maar veel spannender wordt dit spel in een voor jullie beiden onbekende omgeving. Boek een hotelkamer en spreek daar af. Het zal hier makkelijker zijn om in je rol te blijven dan in je vertrouwde omgeving.