De bange man

Vaker dan vroeger zijn onze dertigers single. Het grootste deel van mijn vriendinnen is vrijgezel. Veel seks en vrijheid; het klinkt geweldig en sommige dames vinden het ook het einde. Leve de happy single! Maar er lijkt sprake van een trend die minder fantastisch is. Mijn vriendinnen zijn stuk voor stuk aantrekkelijk, intelligent en je kan met ze lachen. Ze zijn gewend aan veel belangstelling van het mannelijk geslacht en hadden nooit een gebrek aan vriendjes en lovers.

Maar sinds ze de dertiggrens zijn gepasseerd, lijkt Amsterdam wel een andere planeet. Mannen in de hoofdstad zijn doodsbang voor de dertigplusvrouw. Blijkbaar staat er op hun voorhoofd: ‘Bezwanger me, en snel een beetje.’ Die angst zorgt voor een nieuwe dynamiek; vrouwen hebben niet langer de touwtjes in handen. Onenightstands, dat gaat nog, maar alles dat neigt naar meer jaagt deze kerels de stuipen op het lijf. Zelfs als mijn vriendinnen, zonder bijbedoelingen, een tweede seksdate opperen, schiet menig kandidaat in de paniekstand. ‘Wat dénkt hij wel niet,’ moppert vriendin W. beledigd als ene T. – goed voor een paar nachten, maar totaal geen relatiemateriaal – de boot af houdt.

Een plaag

‘In Utrecht gaat het al net zo,’ zucht kennis en dertigplusser S. Ook zij en haar vriendinnen hebben veel ervaring met ‘bange mannen’. Het lijkt wel een plaag. Wie er eerlijk voor uitkomt best een leuke relatie te willen, wordt gemeden als de pest, merkt zij. Daarom houdt ze dit voor zich en hangt tijdens dates altijd de happy single uit, die totáál niet op zoek is. ‘Erg vermoeiend.’ En het ergste van alles: zelfs wie zich extreem chill opstelt, neemt de angst niet weg bij deze types.

Ik geloof erin dat de meeste mensen het gelukkigst zijn met een fijne partner. Wie verliefd is, vindt zich binden fijn, dat gevoel groeit organisch, tenzij er een jeugdtrauma op de achtergrond sluimert. Maar je moet de liefde wel een kans geven. En ik zie overal om me heen dat dit niet gebeurt. Het blijft vaak bij één afspraakje. Wat bezielt de bangerik? W. vroeg het laatst aan haar seksdate (32). Zijn antwoord was simpel: een tweede date kan verwachtingen scheppen. En er zijn zóveel leuke vrouwen beschikbaar. Hij wil geen gedoe, maakt graag nog een jaar of acht plezier. Je binden, dat kan altijd nog, meent hij.

Voor mannen is veertig dus echt het nieuwe dertig. Voor vrouwen met een kinderwens ligt dit gecompliceerder

Het oneerlijke: dat is in het geval van de dertigplusman waar. De kwaliteit van sperma blijft niet eeuwig geweldig, maar de meeste kerels zijn op hun veertigste nog hartstikke vruchtbaar. Voor mannen is veertig dus echt het nieuwe dertig. Voor vrouwen met een kinderwens ligt dit gecompliceerder. De 35plusvrouw kan zich nog zo jong voelen – en er zo uitzien – de kwaliteit van haar eicellen neemt in rap tempo af. Ze kan zich de luxe van aankloten tot haar veertigste niet veroorloven. Oké, Katja Schuurman is 45 en zwanger, dus het kan, maar je speelt met vuur als vrouw met een kinderwens. En ‘wat in het rond neuken’ is, met die gedachte in je achterhoofd, toch minder plezierig en spannend.

Relax een beetje

Het is niet zo dat ik de bange man helemaal niet begrijp. Ik was ooit een onrustige, bange vrouw. Me werkelijk binden vond ik een benauwend idee, maar inmiddels weet ik beter. Het aangaan van een liefdesverhouding betekent echt niet dat je leven saai wordt. Het hoeft zelfs niet te betekenen dat je het nooit meer met een ander zal doen. Dit is een kwestie van afspraken maken.

Dus tegen de bange man wil ik zeggen: relax een beetje. Misschien heeft de coronacrisis je al doen inzien dat alleen ook maar alleen is. Ben je nog niet overtuigd, dan hoop ik dat het advies van mijn oom je tot inkeer brengt. Hij werd vader als late veertiger. Op zijn vijftigste had hij twee jonge kinderen en een kleur in zijn gezicht die herinnerde aan mijn overleden opa. Zijn dringende advies: ‘Doe niet wat ik deed. Begin in godsnaam op tijd.’ Want vruchtbaar of niet, een druk jong gezin gaat je als man op leeftijd niet in de koude kleren zitten.