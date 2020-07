We zullen doorgaan...

Ik rommel in mijn la met sexy ondergoed en vind na lang zoeken een kanten jurkje dat ik pas. Wat niet betekent dat ik blij word van wat ik zie in de spiegel. Ik waggel naar beneden en zeg: ‘Kom op schat, nu kan het nog.’ Geliefde Duncan kijkt niet enthousiast. Zelf heb ik ook niet echt zin in wat ik net voorstel. Seks is als je zwanger bent, en zeker als je op het punt staat te bevallen, zoals ik momenteel, nogal een uitdaging. Maar hé, dat is geen reden om de handdoek in de ring te gooien, ook al klinkt dat idee aanlokkelijk. Want helemaal stoppen met seks is slecht voor je relatie.

Daarom beloofden we elkaar plechtig: we blijven het gewoon doen. Dat viel niet mee! Seks werd een moetje. In de eerste periode omdat ik doodmoe en hondsberoerd was, later doordat mijn lijf zó uitdijde dat ik me amper kon bewegen en mezelf niet meer aantrekkelijk vond. Duncan noemde me plichtmatig ‘prachtig’, maar zijn libido hield ook niet over. Toch lukte het ons seksueel actief te blijven, mondjesmaat.

Vervreemding

Hoe belangrijk dat is, benadrukt Eveline Stallaart, seksuologe en moeder van twee zoontjes, tijdens een consult over seks als je zwanger bent. Ze begeleidt veel stellen die – sinds de komst van hun eerste kind – een seksloos bestaan leiden, wat zorgt voor vervreemding. Het probleem begint vaak al aan het begin van de zwangerschap, vertelt ze. Stallaart: ‘Seks is niet schadelijk voor de baby. Toch doen veel koppels die een kind verwachten het maandenlang niet.’

Blijf je best doen voor elkaar. Loop er niet dagelijks bij als Pa en Ma Flodder

Dit is dé manier om elkaar kwijt te raken, om te veranderen in een soort broer en zus. Ook Eveline moest tijdens haar zwangerschappen zin maken. En dat is niet erg. Want met enige regelmaat zin maken is heel wat anders dan iets tegen je zin doen. Het fijne is: als Duncan en ik eenmaal bezig zijn, is seks lekker (onpraktisch of niet). En in de dagen erna plukken we er de vruchten van. Ik ben milder na bevredigende seks, minder snel geïrriteerd. Dat is sowieso fijn, maar nu ik – met mijn hormonen uit het lood – om het minste of geringste woedend tegen Duncan uitval zéker.

Bedpret

Sommige vrouwen krijgen méér zin in seks als ze zwanger zijn. ‘Maar veel vaker bederft een kind de bedpret juist,’ zegt Eveline. Ze geeft me daarom mee: ‘Hou nog even vol, juist in deze laatste fase van je zwangerschap. Want als de baby er straks is, zal seks het laatste zijn dat op je prioriteitenlijst staat.’

Uiteraard omdat het slagveld ‘daar beneden’ moet helen, maar dat niet alleen. Eveline weet dat het hoofd van een vrouw die is bevallen meestal een tijd niet bepaald naar seks staat. ‘Dat is voor veel mannen superfrustrerend. Die denken: nou, de zwangerschap zit erop! Zodra het kan, gaan we aan de slag. Dat hun vrouw er heel anders in staat, kan zorgen voor een gespannen sfeer,’ volgens Eveline. Ze adviseert vooral te blijven praten over seks. Kijk naar wat er mogelijk is en probeer de ander tegemoet te komen. ‘Het is vooral belangrijk dat je elkaar, in het proces van gezinsstichting, als seksueel wezen blijft zien.’

Tijdens de zwangerschap en daarna. Wat inhoudt: blijf je best doen voor elkaar. Loop er niet dagelijks bij als Pa en Ma Flodder. Maar besef vooral dat er zoveel meer mogelijk is dan penetratieseks. Dat neuken even niet meer op het menu staat als hoofdgerecht, betekent niet dat je elkaar helemaal niet meer hoeft aan te raken. Elkaar masseren, zoenen, orale seks, hand-en-spandiensten, seksspeeltjes; er is genoeg mogelijk dat lekker is, en het voorkomt dat je elkaar alleen nog als medeverzorger van je kroost ziet. Dus nu weten jullie hoe ik mijn laatste dagen zonder baby zal doorbrengen.