Wie denkt Nikkie de Jager wel dat zij is?

Die vonden het maar niks, Nikkie zonder pikkie.

Waar doet de familie van Nikkie de Jager precies moeilijk over?

Voor de duidelijkheid: het betreft een bepaalde tak van haar familie, die maar niet kan of wil begrijpen dat het jongetje van vroeger er voor heeft gekozen om verder als meisje door het leven te gaan. Dat vertelt ze zelf in een van haar recente video’s: ‘Mijn vaders kant van de familie accepteerde het helemaal niet. Voor mij was er maar één optie: de banden verbreken met deze kant van de familie.’ De Jager heeft verder een ontzettend lieve, warme familie die haar volop steunde bij haar transitie en het hele proces eromheen.

Op zich heeft ze dat nare deel van haar familie ook niet echt nodig om op eigen benen te kunnen staan, toch?

Ze kan hen missen als kiespijn, als we beschouwen welke ongelooflijke weg naar ongebreideld succes de Noord-Brabantse heeft bewandeld. In juni 2008 begon ze zich te verdiepen in make-up en startte ze voorzichtig met het uploaden van wat instructievideo’s met verschillende technieken. Als beginnende YouTuber werden haar Engelstalige video’s over make-up en lifestyle via haar YouTube-kanaal NikkieTutorials al snel razend populair. Ze heeft momenteel zo’n 13,5 miljoen volgers en haar video’s zijn gezamenlijk meer dan 1,1 miljard keer bekeken. Haar enorme pr-waarde zorgt er voor dat ze omgerekend zo’n 26.800 euro verdient voor ieder Instagram-berichtje dat ze post. Het verstoten deel van de familie zal zich nog weleens achter de oren krabben.

Wat vindt Nikkie de Jager van zichzelf ?

Wat vinden wij van Nikkie de Jager?

KELLY VAN DER VEER eerste beroemde transseksueel

‘Toen ik in 2001 bekend werd door Big Brother, was ik de eerste die zo openlijk naar buiten trad over mijn achtergrond. Ik heb er altijd een hekel aan gehad dat mensen zo snel oordelen en veroordelen; in Big Brother wilde ik laten zien dat er méér is dan alleen man of vrouw. Wat Nikkie heeft beleefd met de familie van haar vader, heb ik zo niet ervaren. Juist doordat mijn familie me zo steunde, durfde ik aan heel Nederland te vertellen dat ik transgender ben. Nikkie heeft het altijd geheim gehouden, daar zal ze haar eigen redenen voor hebben. Misschien was haar woonomgeving erg gelovig; religie kan een hele hoop stukmaken voor transgenders, homo’s of lesbiennes. Natuurlijk keek mijn moeder wel even raar op toen ik op 4-jarige leeftijd tevoorschijn kwam in een jurkje, oorbellen wilde dragen en met de poppenwagen van m’n zus speelde. Maar mijn familie raakte eraan gewend en groeide er op die manier in mee. Zonde dat Nikkie dat niet heeft mogen ervaren bij een deel van haar achterban. Kijk, in het begin ben je de “troeteltrans” en vindt iedereen je geweldig. Daarna is de jeu ervanaf en dan gaan haters je onderuit halen. Als ik haar een advies mag geven, zou ik lekker een dikke middelvinger opsteken naar mensen die vervelend doen. Ze ziet er geweldig uit, heeft 12,5 miljoen volgers op haar social media en maakt zelfs Lady Gaga op. Wie doet haar wat? Tot slot over de familie van haar vader: die zitten waarschijnlijk vooraan in de kerk, maar zodra ze weer thuis zijn, lopen ze zelf in een jurk. Zet dat er maar bij.’

EVI HANSSEN fan

‘Het mooie aan onze eerste kennismaking was, dat ik Nikkie al op YouTube volgde zonder dat ik wist dat ze Nederlandse is en dat ze fan van mij was toen ik Expeditie Robinson presenteerde. Er was dus sprake van een groot wederzijds respect toen we elkaar vorig jaar leerden kennen door onze deelname aan Wie Is de Mol? Ik vloog er als eerste uit, zij als tweede. We waren daar de enige vrijgezelle vrouwen, stonden beiden vrij nuchter in het spel, bekeken het soms van een afstand en hebben mooie, diepe gesprekken gehad over relaties en de liefde. We hadden echt een klik. Na onze deelname aan WIDM hebben we contact gehouden en we supporten elkaar nog steeds heel hard. Ze heeft zich als selfmade woman opgewerkt tot de wereldtop van de visagie. De manier waarop ze haarfilmpjes opneemt en edit, maakt haar tot de beste in haar vak, wereldwijd. Ik ben heel blij dat ik haar heb mogen leren kennen. Ik vind haar ontzettend aardig, lief en zorgzaam. Het lijkt of ik verliefd op haar ben en misschien is dat ook wel een beetje zo.’

PASCALE TESSER haar ontdekker

‘Nikkie zie ik een beetje als een van mijn make-upkinderen. Op haar zestiende is ze bij B Academy Make-up gekomen, mijn opleidingsinstituut voor hair & make-up. Ik werd door iemand getipt dat er een jong gepassioneerd meisje was met veel talent. Ze is

vier, vijf jaar in ons educatieteam en bij ons professionele agentschap gebleven. Toen werd duidelijk dat Nederland te klein was voor Nikkie en dat ze de wijde wereld in moest. Ik vind het fantastisch wat ze nu doet, ik ben een trotse make-upmama. Vreselijk dat ze noodgedwongen naar buiten moest komen met haar achtergrondverhaal. Wij wisten “het grote geheim” natuurlijk al jaren, maar wij kijken niet naar een buitenkant. Wij zien geen kleur of geslacht, maar een goed hart. Nikkie voelde zich thuis bij ons, omdat ze kon zijn wie ze is. Het is verdrietig dat ze een deel van haar familie kwijt is geraakt door haar geslachtsverandering. Nikkie is echter volwassen genoeg om te bepalen welke mensen ze om zich heen wil hebben. Ik ken haar als krachtig en sterk; ze laat niet door anderen bepalen wat goed voor haar is.’

