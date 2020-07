Neerlands Hoop: Diederik Broekhuizen

Deze week: socialmediaondernemer Diederik Broekhuizen (37).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Ik ben afgelopen november een maand gaan werken vanuit Madrid. Sinds de coronalockdown zijn we er natuurlijk massaal heel snel gewend aan geraakt om te werken vanuit huis of een andere plek dan de zaak of het kantoor, maar vorig jaar kreeg ik vaak reacties in de trant van: “Toe maar, kan dat zomaar?” Maar het bleek een enorme eyeopener te zijn, dat ik ook dingen op afstand kon doen. Sterker nog, we hebben toen met The Best Social Media onze beste maand ooit gedraaid. Mijn werknemers pakten veel meer verantwoordelijkheid en namen initiatief en daardoor gingen heel veel dingen heel erg goed. Dus dat heb ik daarvan geleerd, dat het voor je bedrijf helemaal niet erg is – en soms zelfs beter kan zijn – wanneer je er als ondernemer een beetje afstand van neemt en niet overal geobsedeerd bovenop zit. In mijn optiek profiteren de mensen onder je daar enorm van, om dingen zelf uit te zoeken, zelf beslissingen te nemen en minder die directe lijn met mij te hebben.’

Je hebt veel affiniteit met video en online media. Werken je ouders ook in die hoek?

‘Nee, die hadden allebei heel praktische banen, dierenarts en logopedist. In de huidige tijdsgeest durf ik er heel eerlijk voor uit te komen dat ik uit een white privilege-gezin kom. Ik vind het belangrijk om je dat te beseffen. Mijn ouders werkten altijd heel hard en vonden dat ook belangrijk, dat je zelf iets opbouwt. Dus ik had weliswaar de gemakken van het leven in een groot huis met een grote tuin, maar van alle kinderen in mijn klas kreeg ik het minste zakgeld. Mijn ouders zeiden altijd: “Je moet het wel verdienen.” Toen ik achttien werd, wilde ik eerst een jaartje werken voor ik ging studeren, het liefst in Parijs. Dat vonden mijn ouders prima. “Pak lekker de bus en ga proberen daar te solliciteren.” Ik wilde werken bij Disneyland en dat lukte ook. Ik kreeg daar een baantje in een restaurant, ook al was de sollicitatieperiode eigenlijk al voorbij. Dat zit wel in mijn karakter, het geloof dat ik alles kan. Ik heb altijd veel zelfvertrouwen gehad, met name op het gebied van werk en dingen bereiken. Al heel jong gingen dingen me makkelijk af. En ik was en ben heel competitief. Ik wil de beste zijn en dingen onder de knie krijgen.’

Ook altijd je eigen bedrijf willen hebben?

‘Ik wilde niet per se een groot bedrijf runnen, ik wilde vooral veel impact maken en leuke dingen doen. Dat klinkt heel naïef, maar dat is wel nog steeds wat ik doe. Ik heb altijd het idee gehad: the sky is the limit, ik wil zoveel mogelijk meemaken. Op een gegeven moment werd ik weggesaneerd bij een bedrijf en toen ik niet zo snel een andere baan kon vinden die net zo leuk was, ben ik gaan freelancen. Ik noemde mezelf destijds een online creative. Dat is nu tien jaar geleden. Dat ging best lekker. Ik was goed in netwerken en werk hosselen. Op een gegeven moment had ik zoveel klussen lopen, dat ik dacht: ik moet maar eens een stagiair aannemen. Daarna nam ik voor het eerst iemand in dienst en zo is mijn eenmanszaak in 2016 uitgegroeid tot de bv The Best Social Media. Inmiddels heb ik 25 mensen in dienst.’

Wat doet The Best Social?

‘Wij hebben als slogan: we curate, create and celebrate the best of social media. Op onze site laten we dagelijks de beste en meest interessante content van de socialmediaplatforms zien, om mensen te entertainen en te inspireren. Daarnaast helpen we bedrijven met het creëren van socialmediacontent, van video’s tot TikToks. Tot slot geven we het mooiste en meest bijzondere van social media een podium met onze jaarlijkse The Best Social Awards. Afgelopen mei bijvoorbeeld won NikkieTutorials een award voor Beste Personality en Beste Positive Impact, Bizzey voor Beste Artiest, Jard Struik voor Beste Instagrammer en de Sekszusjes voor Beste YouTube-serie.’

Waarom vind je het belangrijk om dit soort prijzen uit te delen?

‘Ik ben hier zeven jaar geleden mee begonnen omdat ik vond dat de branche zichzelf serieus moest gaan nemen. Voor alle vormen van media – tv, bladen, radio – zijn er prijzen, maar voor social media waren die er nog niet. En vooral om te laten zien hoeveel moois er wordt gemaakt op social media. Over het algemeen is het discours in Nederland over social media vrij negatief. Er zitten ook zeker donkere kanten aan: fake news, privacyschandalen, de groeiende politieke invloed ervan. Daarom is het des te belangrijker om in ieder geval één keer per jaar te vieren wat er ook allemaal goed gaat op social media.’

Waar schuilt je liefde voor social media in?

‘In Leerdam, het stadje waar ik ben opgegroeid, was het internet voor mij een venster op de wereld. De interactie die ik online kon aangaan met mensen over de hele wereld, heb ik altijd gekoesterd. Toen ik het plan had opgevat om in Parijs te solliciteren, was het iemand op IRC die zei: “Kom maar bij mij logeren.” Het was ook online dat mensen me aanspoorden om mijn ouders te vertellen dat ik op mannen val. Dus het internet is voor mij altijd een weg geweest naar de toekomst. Maar ook in deze coronatijd of bij de Black Lives Matter-discussie is het evident geworden dat social media een ontzettend krachtig wapen zijn. Dat is iets dat we moeten koesteren en veel liefde moeten geven. En daar wil ik met The Best Social Media een grote rol in spelen. Het blijft belangrijk om de negatieve kanten en gevaren van social media te beseffen, maar het is ook fijn om te onderstrepen hoe het mensen verbindt en maatschappelijke veranderingen teweeg kan brengen.’

Studie

Diederik heeft Media & Cultuur gestudeerd en was tijdens zijn master anderhalf jaar hoofdredacteur van het LGBT+-magazine Expreszo.

The Best Social Media

Met zijn bedrijf zet Diederik het beste, mooiste en interessantste dat social media te bieden heeft, volop in de schijnwerpers.

Awards

Grote troef daarbij zijn de jaarlijkse The Best Social Awards, waar tijdens de laatste editie NikkieTutorials de grote winnares was.