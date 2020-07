'Wat ik bedoel te zeggen is dat nicotine helpt tegen corona'

Beste Ton Wurtz van Stichting Rokersbelangen,

Een terugkerende interessante discussie wanneer iemand aantoonbaar slechte dingen doet, is wat erger is: wanneer diegene weet hij dat wat hij doet niet deugt, of wanneer hij het niét weet. Wat dus erger is: slecht zijn, of dom. Het prettig overzichtelijke aan u is dat dit debat bij u niet nodig is. U bent namelijk beide.

Omdat het bij sommige media als ‘balans’ wordt beschouwd om tegenover een deskundige niet een andere deskundige te zetten, maar een óndeskundige, kom ik u nog steeds regelmatig tegen in de berichtgeving over alles dat met roken en het rookverbod heeft te maken. Dat komt waarschijnlijk ook door een cliché dat het altijd goed doet: dat van de verstokte roker van wie al zoveel is afgepakt, en die nu met een stem als Tom Waits die net wakker is liefkozend praat over zijn ‘sigaretje’. Die nog maar een keer vertelt over die ene oom, die heel zijn leven rookte en toch gewoon 96 werd.

Dat dat beeld in uw geval een mythe is, maakte communicatie-expert Lars Duursma vorig jaar al duidelijk in de Volkskrant: hij dook in de gegevens van die Stichting Rokersbelangen van u, en ontdekte dat uw stichting in feite een eenmansclub is, gefinancierd door de tabaksindustrie, om hun eigen belangen te dienen. Zonder die te noemen, maar door ze juist te verstoppen achter een zogenaamde strijd om bedreigde individuele rechten. Ook weer een interessante discussie: wat is erger, een idealistische schoft of een al bijna dertig jaar in opdracht betaalde schoft?

Afgelopen week dook u weer op, nu in het NPO-radioprogramma Dit Is De Dag, dat ging over het aantal rokers in de twintig, dat niet blijkt af te nemen. Wat u daarvan vond, vroeg presentator Tijs van den Brink zich af. Na twee minuten geraaskal van iemand die al 28 jaar het woord voert namens de tabaksindustrie, maar dat nog steeds niet kan in woorden die samen op een zin lijken, vroeg Van den Brink, als christen best gewend aan teksten die om nadere duiding schreeuwen, wat u nou precies bedoelde met uw gehakkel, waarin het opeens ook over corona ging. Toen kwamen de twee meest miraculeuze zinnen van 2020 uit uw mond: ‘Wat ik bedoel te zeggen is dat nicotine natuurlijk coronabestendig is. Dat het helpt tegen corona.’

Tijs van den Brink zei: ‘Oké,’ op de toon waarop je dat doorgaans zegt tegen iemand die je net heeft verteld dat hij Napoleon is. Voor de zekerheid vatte Van den Brink het nog even samen: ‘U zegt: roken is goed tegen corona?’ U kon dat bevestigen: ‘Ja, precies.’

Best Ton Wurtz, ik hoop dat de tabaksindustrie u ook de komende 28 jaar als woordvoerder behoudt.