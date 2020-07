Seks tot de vliezen ervan scheuren

Tijdens mijn zwangerschap werd me het hemd van het lijf gevraagd over seks als je een baby verwacht. Zo wilde D. weten of álle vrouwen meer zin krijgen. En L. las ergens dat seks ‘gewoon kon’, maar was er niet gerust op. ‘Is het echt niet gevaarlijk voor mijn ongeboren kind?’

Ook deze vraag kwam vaak langs: ‘Kan een orgasme weeën opwekken?’ Het is belangrijk om te weten dat er geen enkele reden is om niet te vrijen als de zwangerschap zonder problemen verloopt. Je mag – ook aan het eind van de zwangerschap – seks hebben zolang je vliezen niet gebroken zijn, of je verloskundige om medische redenen heeft gezegd dat het beter is het niet te doen. Toch hebben veel mensen zorgen over seks tijdens de zwangerschap. De hoogste tijd om fabels en feiten op een rijtje te zetten!

De baby storen

Laat ik hiermee beginnen: vaak zijn vooral aanstaande vaders als de dood dat ze de baby storen of pijn doen tijdens het vrijen. Dit is volkomen onterecht. Ik schreef het al eerder: de baby is beschermd. Een penis of een orgasme kan het kind op geen enkele manier beschadigen. En als de zwangerschap zonder problemen verloopt, zal seks niet leiden tot een vroegtijdige bevalling. Vrijen kan de bevalling alleen bespoedigen als deze toch al op het punt staat om te beginnen. En dan is het dus geen enkel probleem! Wie het zat is hoogzwanger te zijn, hoeft er dus niet op te rekenen dat de bevalling eerder start door een goede vrijpartij. Seks is geen wondermiddel. Maar hé, het kan wel een fijne manier zijn om de tijd te verdrijven.

Een penis of een orgasme kan het kind op geen enkele manier beschadigen

Ook over het libido van vrouwen tijdens de zwangerschap doen veel wilde verhalen de ronde. We zouden bloedgeil worden van alle hormonen, of juist alle zin in de daad verliezen. De waarheid ligt, bij de meeste vrouwen, ergens in het midden. Het kan zijn dat de zwangere in de eerste drie maanden minder zin heeft, omdat ze zich beroerd voelt. Hier kan ik over meepraten. Geen polonaise aan je lijf, als je constant het gevoel hebt dat je moet kotsen.

Betere doorbloeding

In het tweede trimester neemt de zin in seks meestal weer toe, soms zelfs in extreme mate. De veranderde hormoonhuishouding leidt tot een betere doorbloeding van de vagina, de clitoris en de tepels, waardoor een vrouw sneller opgewonden kan raken en een orgasme intenser kan ervaren. En in deze periode zit er (meestal) nog geen gigantisch dikke buik in de weg. Dus neem het ervan in het tweede trimester, als het even kan! Want seks wordt gecompliceerder in de laatste maanden en in de kraamperiode kan je het op je buik schrijven. Maar waar een wil is, is een weg. Verwacht alleen niet dat je elkaar nog alle hoeken van de kamer laat zien in trimester drie. Althans, daar was bij mij geen sprake van. Van standje wisselen was een hele onderneming. Vaak strandde ik ergens halverwege als een aangespoelde potvis, hijgend en puffend, en niet op een opwindende manier. Mijn advies: hou het simpel. Doggystyle kan goed, net als lepeltje-lepeltje. Lang verhaal kort: don’t worry. Als jullie er allebei zin in hebben, kan seks tijdens de zwangerschap prima!