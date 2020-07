'Moeten influencers jongeren serieus aan het verstand brengen dat corona dodelijk kan zijn?'

Beste RIVM,

Omdat jullie ook niet meer weten hoe jullie jongeren nog moeten duidelijk maken dat corona een dodelijk en besmettelijk virus is dat voor nog net iets grotere ellende zorgt dan een saaie zomer zonder festivals, overwegen jullie nu influencers in te zetten om die boodschap over te brengen. Nu heb ik de neiging om bij het woord ‘influencer’ meteen te denken aan een narcist met een Insta-profiel, maar dat schijnt een zeer ouderwetse opvatting te zijn, die getuigt van een geringe aansluiting bij een nieuwe werkelijkheid.

Toevallig had de Volkskrant deze week een groot verhaal over influencers die normaal hun volgers gesponsorde kleding showen, maar opeens een Boodschap hebben. In enkele gevallen van de QAnon-beweging, een extreemrechtse groep dwaallichten die gelooft dat de wereld in het geheim wordt geregeerd door een kleine groep Satan verheerlijkende pedofielen – want voor complottheorieën geldt: hoe grotesker, hoe aantrekkelijker.

Het was de week waarin influencer en model Doutzen Kroes met de hashtag #wakeup en #askquestions een aantal bijna even hysterische complottheorieën in de blender gooide, met allemaal vraagtekens erachter, zodat het maar questions leken, en geen beweringen.

Om te bezien of het wellicht toch allemaal meeviel met die influencers en hun vermogen hun achterban te wijzen op de gevaren van corona, had talkshow Op1 er een paar aan tafel gezet, door presentator Sander Schimmelpenninck tamelijk kordaat samengevat tot ‘jullie soort’.

Een van die soort was Dave Roelvink, gelukkig voor ons op tijd voor de uitzending terug uit Turkije (code: oranje) om daar nieuwe neptanden in te laten zetten. Dave vond de soms tegenstrijdige maatregelen tegen het virus de indruk wekken dat het virus wel meeviel, maar hij zei eveneens: ‘Ik ben ook zeker tegen het verspreiden van het virus.’ Ik stelde me een Taskforce Influencers voor bij jullie op kantoor in Bilthoven (navigatie-aanwijzing: volg de boze boeren) die enthousiast meeschreef met dat ferme statement: misschien nog wat lang, maar wel bruikbaar.

En andere influencer met een hoedje op en een dagelijks bereik van bijna 300.000 mensen, zei: ‘Ik geloof niet dat de 1,5 meter doorslaggevend is om het virus te beperken. Dat is mijn waarheid. (...) Het RIVM heeft als informatiebron de WHO. Ik heb andere informatiebronnen.’

Tussen hen in zat Feike Sijbesma, voormalig DSM-topman en namens het kabinet speciaal gezant in de strijd tegen corona, die met zichtbare moeite deed of hij het normaal vond dat hij op basis van gelijkwaardigheid dit gesprek aanging, met immers ook maar zijn waarheid en zijn andere informatiebronnen.

Beste RIVM, ik wens jullie een succesvolle briefingsbijeenkomst van jullie influencers.