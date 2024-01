R. gunt zijn vrouw de beste seks die ze kan krijgen

R. swingt al twintig jaar de sterren van de hemel. Na vele honderden vrouwen komt onze Marith bij hem op bezoek. Ze mag álles vragen. ‘Tijdens swingseks ga je niet urenlang tongen, strelen en napraten met een sigaret in elkaars armen.’

R.(46) reikt me een blikje cola aan en gaat voor me zitten. Hij knikt vriendelijk van ‘vraag maar raak’. We zijn in het appartement van zijn vriendin (31), die momenteel op haar werk is. Ze wonen niet samen. Ik kijk naar een ingelijste foto van het stel; zij blond, hij donker, allebei aantrekkelijk. In de weekenden vind je het koppel op swingersfeesten. Al hoeft dat voor R. niet meer elke week, geregeld doen ze ‘een maandje niks’. R. is al twintig jaar swinger en vroeger was ‘een stap terugdoen’ ondenkbaar.

In zijn beginjaren gedroeg hij zich als een kind in een snoepwinkel; hij at zich misselijk aan het lekkers. Elke redelijk appetijtelijke vrouw die op een feest rondliep, moest hij veroveren. Veroveren ja, want swinger zijn, betekent niet dat het helemaal geen moeite meer kost iemand te versieren. De kunst der verleiding heeft R. aardig onder de knie. Op sommige avonden neukte hij wel negen vrouwen. Zijn vriendin vond dat prima, ook zij wist van wanten. Zijn drang naar seks met derden was in die tijd haast obsessief, geeft hij toe. De kwantiteit telde, de kwaliteit was daaraan ondergeschikt. Nu is dat bij R. andersom. Hij haalt zijn schouders op. Het zal de leeftijd wel zijn. Inmiddels heeft hij zóveel vrouwen gehad, dat hij plat neuken saai vindt. Tegenwoordig is de klik het belangrijkst. Het draait niet langer om uiterlijk, om scoren. R. wil een vrouw die zich laat gaan, overal voor in is. Anders hoeft het voor hem niet. De laatste jaren doet hij het zelden met meer dan twee dames op een avond en als er een keer niks gebeurt, is dat niet langer het einde van de wereld.

Landjepik

Jaloezie is R. vreemd, hij heeft dat ‘oergevoel’ nooit begrepen. R. is zelfverzekerd, zeker over zijn bedprestaties. Maar zelfs áls ‘de andere man’ uitblinkt op seksgebied en R. het onderspit delft, is dat geen reden tot zorgen. ‘Ik zie de vent met wie mijn vriendin op dat moment seks heeft niet als rivaal. Ik ken en mag hem, weet wat zijn intenties zijn.’ Als iemand haar in de supermarkt versiert, heeft R. daar meer moeite mee. Die man wil hoogstwaarschijnlijk meer dan een nacht neuken. ‘Swingen is gebaseerd op vertrouwen. Je geniet van iemands lichaam, maar respecteert dat de persoon in kwestie bezet is,’ vertelt R. Aan landjepik doen is niet de bedoeling. En of ‘die ander’ dan beter kan beffen, of misschien in het bezit is van een pornopenis, tja, R. zal dat een worst wezen. Hij gunt zijn vrouw de beste seks die ze kan krijgen, en zij hem. Dat maakt hen sterk als koppel. Een relatie is zoveel meer dan seks. Het is een verwantschap. De geslachtsgemeenschap met anderen is puur lichamelijk en kan hun relatie om die reden onmogelijk in gevaar brengen. R. is trouwens niet uitgekeken op zijn vriendin, mocht je dat denken. Het swingen is een aanvulling op hun seksleven, een gezamenlijke ontdekkingstocht. Tijdens deze avonden voelt hij zich juist met zijn partner verbonden, ze verliezen elkaar geen moment uit het oog. Hij vindt het fantastisch om te zien hoe zij geniet van haar seksualiteit. Na afloop van zo’n nacht praten R. en zijn vriendin over wat ze hebben meegemaakt. Ze herleven de avond, raken wéér opgewonden, belanden in een soort seksuele roes, die soms wel een week duurt.

Geen ruimte voor gevoelens

R. was vroeger een notoir vreemdganger. Sinds hij swingt, bedriegt hij de boel niet langer. Hij kan eerlijk zijn over zijn lusten, zijn fantasieën. Nu zijn honger naar een nieuw vrouwenlijf op zijn tijd in alle openheid wordt gestild, heeft hij er geen behoefte meer aan om in het geniep de hort op te gaan. Hij zweert bij deze relatievorm. Want als je vreemdgaat, zoals bijna één op de twee mensen, heb je al snel intieme seks. Tijdens ‘swingseks’ ga je niet de liefde bedrijven; urenlang tongen, strelen en napraten met een sigaret in elkaars armen. Na afloop ga je dansen, op naar de volgende – afhankelijk van hoe geil je bent – of terug naar je eigen partner. Swingen legt zelden de basis voor een verhouding. Wat wél gebeurt als je ‘normaal’ vreemdgaat, volgens R. ‘Dan zet je altijd je relatie op het spel, want je creëert ruimte voor gevoelens.’ In R.’s ogen is swingen de veiligste manier om buitenechtelijke seks te hebben. Zijn leven is er op de positiefst mogelijke manier door getekend. Hij raadt het alle niet-monogamen aan: het is nooit te laat om te beginnen met swingen.