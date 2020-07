Beste Marije Berkelaar,

U bent huisarts. Er was internationaal nogal wat te doen over huisartsen afgelopen week: een Amerikaans onderzoek (door vooral mannen) stelde dat (vooral vrouwelijke) artsen een ‘mogelijk onprofessionele’ indruk maken wanneer ze op hun social media foto’s posten in hun bikini, of met een glas alcohol in hun hand. Het leidde tot een stroom posts op social media van vrouwelijke artsen, die onder de hashtag #medbikini foto’s plaatsten van zichzelf in bikini, of met een glas alcohol, en met teksten als: ‘Last time I checked, I can wear whatever I want.’ De Telegraaf wijdde er nog een lezersvraag aan, waar meer dan honderd mensen geruststellend genoeg op reageerden met een variant op ‘moeten ze toch zelf weten’, en waarop het meest uitgesproken antwoord van een lezeres luidde: ‘Zolang mijn gynaecoloog mij maar niet inwendig gaat onderzoeken met een snorkel op en een Speedo aan, vind ik het best.’

Minder geruststellend was uw post op Facebook, die om heel andere redenen een ‘mogelijk onprofessionele indruk’ maakte. U sprak zich, nadrukkelijk als arts, uit over de coronamaatregelen. Er stonden enkele zinnige tips in: ‘voed je gezondheid’ en ‘verbeter je afweer’. Daar is nooit iemand slechter van geworden. Maar al snel las ik dat hysterische quasi-verzetstaaltje (‘angstpolitiek’, ‘propaganda’) dat we kennen van paranoïde dwaallichten als Doutzen Kroes en de zelfverklaarde Engel des Vaderlands, die Willem heet. En verdomd: die twee ‘steunt’ u, stelt u ter afsluiting. Wat ons te doen staat: ‘Ga naar buiten en knuffel elkaar.’ Want: #weesjezelf en #vertrouwjezelf en #luisternaarjeintuitie. Het zal je huisarts zijn. Geen diagnose, maar een hashtag. Geen afstand, maar een knuffel. En vervolgens geen behandeling, maar een tegelspreuk uit het Xenos-assortiment der spirituele clichés.

Toen ik eens ging lezen op uw site, kwam ik na de mededeling dat u een holistisch huisarts bent, de volgende zin tegen: ‘Mijn passie is mezelf zijn.’ De enige mensen die ik ken die zoveel lelijke leegheid in een zin van vijf woorden kunnen proppen, heten influencers. En verdomd: ‘Ik neem de rol van influencer en public speaker op me.’ Ik ploegde me vervolgens door een interview met u in het blad Pioniers, van dit voorjaar. U kreeg een vraag over vaccinaties. En ja, hoor: verplichte vaccinaties ‘doen me denken aan oorlogssituaties’. Uw oplossing: ‘Volg je gevoel.’

Het blijft keer op keer fascinerend hoe ze naadloos in elkaar schuiven als een puzzel der krankzinnigheid, al die ogenschijnlijk losstaande overtuigingen van complotdenkers, anti-vaccinatiegekkies, gele hesjes, anti-anderhalvemeterwappies, spirituele goeroes en hun volgelingen, en anti-5G-gillers. Ze sluiten zó goed op elkaar aan dat je er bijna een complot in zou vermoeden: het complot der complotdenkers. Met in het stralend middelpunt daarvan nu dus ook een arts. Die ooit de artseneed aflegde, waarmee artsen zich onderscheiden van kwakzalvers. Wat zal u toen hebben gelachen, helemaal gepassioneerd uzelf.