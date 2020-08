Aanhouding in misbruikzaak Joyce

Op verzoek van de gemeente Eindhoven heeft voormalig zedenrechercheur John van Dorenmalen een nieuw veiligheidsplan ingediend en zijn hij en Joyce in overleg gegaan met de officier van justitie en de rechercheofficier van het parket in Den Bosch.

Zij verklaarden intern te zijn geschrokken van de publicatie in Nieuwe Revu, maar begrijpen ook waarom dit naar buiten moest worden gebracht. Veiligheidsafspraken worden op dit moment geconcretiseerd en Joyce geeft aan voor het eerst in haar leven echt gehoord te worden. Tot slot werd in de ochtend van 29 juli verdachte Jeroen aangehouden betreffende de laatste verkrachting van 8 april 2020, waarvan door Joyce aangifte werd gedaan. Na verhoor werd hij weer in vrijheid gesteld.

Het nummer met het tweede en laatste deel van het verhaal over de misbruikzaak van Joyce ligt vanaf woensdag in de winkels. In dit deel komt ondermeer de beschuldigde wijkagent aan het woord. Het eerste deel leest u hier.