Overschatte mensen: Sylvester Stallone

Hij werd geboren op 6 juli 1946 te Los Angeles, als zoon van Mario Stallone, die Italiaanse opera’s vertaalde naar het Portugees en daar in Amerika weinig succes mee had, en Rosario Stallone-Portofina, een uit Corsica afkomstige vrouw die met een hoofddoek om ging bedelen in New Yorkse moslimmilieus, en daar had ze weinig succes mee.

‘Sly’ werd geboren met een verlamde tong, lippen en huig, een afwijking die later slechts gedeeltelijk herstelde, waardoor Stallone, als hij thans zegt ‘Wou wo woe wo?’ nog steeds ‘How do you do?’ bedoelt. Stallone is het levende bewijs dat het in Hollywood geen reet uitmaakt of je verstaanbaar en/of begrijpelijk spreekt, of praat als een stervende bonobo. Hij begon z’n acteercarrière in een onbetekenende pornofilm, die later, toen Stallone beroemd werd, opnieuw op de markt kwam onder de titel The Italian Stallion. De penis van Stallone is in de film twee keer te zien, één keer in slappe toestand en de tweede keer in nog slappere toestand.

Stallone leerde schrijven en z’n scenario vol taalfouten, onzin en niet te volgen wendingen werd onder de titel Rocky uitgebracht. Het was een ziekelijke grap van God dat het een zeer grote hit werd, met een paar Oscars tot gevolg. Later zouden er ontiegelijk veel sequels op Rocky volgen, waarin Stallone als hoofdrolspeler tijdens het opnemen van de boksscènes zoveel op z’n bakkes kreeg dat z’n tong, lippen en huig verlamder raakten dan ooit tevoren, dat z’n brein compleet geklutst werd onder z’n schedel en dat hij de dag niet meer van de nacht kon onderscheiden. Dan zei hij bijvoorbeeld, terwijl de zon op z’n kruin brandde: ‘Godverdomme, wat is het hier donker, steek de lamp maar aan.’

Je zou denken: iemand die Rocky uit z’n koker schudde, kan niet dieper meer vallen, maar dan heb je buiten Rambo gerekend. Ook in deze film wordt gevochten, onder andere in een paar scènes waarin Stallone met twee klappertjespistolen, een visnet en een kleurpotlood minstens 250 terroristen in het stof laat bijten. Alweer werden versie 1 tot en met versie zoveel kaskrakers, en de per etmaal debieler wordende Stallone werd onder zoveel rijkdom en faam bedolven dat hij zelfs in staat was om te trouwen met het topmodel Brigitte Nielsen. Het huwelijk hield maar een paar maanden stand, omdat Nielsen elke keer als Stallone iets brabbelde twintig keer moest vragen: ‘Wablief?’ en dat werd ze beu.

Samen met andere Hollywood-goden als Bruce Willis en dat slag van has beens heeft Stallone de restaurantketen Planet Hollywood opgericht, en met diezelfde losers maakt hij verschillende afleveringen van de film The Expendables, waarin meer gebouwen, auto’s en hele straten exploderen, dan er dagelijks in Stallones kop hersencellen ontploffen, en dat wil wat zeggen. Wat een eikel.