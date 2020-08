‘De bedreigers van onze democratie komen vermomd als de verdedigers ervan’

Beste Willem Engel,

Er lijkt een onvermijdelijk moment in het leven van iedere zelfbenoemde leider of voorhoede van ieder zelfverklaard verzet: dat waarop de grabbelton der slogans geleegd is, de grote woorden wel zo’n beetje zijn opgebruikt, maar de behoefte aan een nóg bouder statement dan dat van gisteren niet is gestild.

Dan komen de hysterische overdrives, en het zijn altijd dezelfde. De geweldsfantasie: dan zit je dus opeens in een YouTube-serie van Lange Frans, die sinds zijn doorbraakhit Moppie een duizelingwekkend aantal afslagen richting wappie-land heeft genomen, te fantaseren over het doodschieten van Mark Rutte, slechts daartoe weerhouden door je karma. Lange Frans, die met Zinloos nog een hit scoorde tegen geweld dat kennelijk zinlozer was dan het vermoorden van de premier van Nederland, gaf in die podcast een duiding van het Nederlandse coronabeleid die nog eens onderstreepte waar hij zijn reputatie als woordkunstenaar aan te danken heeft: ‘Het is één grote huichelachtige hypocriete tyfusbende.’

Nederland, vond Lange Frans, is een ‘dictatuur’ geworden – de volgende onvermijdelijke overdrive. Waar kennen we die opmerking van? Inderdaad: van de boe-boeren van Farmers Defence Force. En van jou, de leider van voorheen Viruswaanzin, inmiddels Viruswaarheid, want in jouw logica is immers de waanzin waarheid en de waarheid waanzin. De ironie van mensen die ‘Nederland is een dictatuur!’ roepen is dat het ze ontgaat dat het bewijs van het tegendeel wordt geleverd door precies de mogelijkheid van het straffeloos uitspreken van die stelling. De ironie van jouw club, Viruswaarheid, blijft daarnaast dat je al je acties voert in naam van een vrijheid die de vrijheid van anderen beperkt. Zelfs het meest elementaire besef van de samenhang tussen positieve en negatieve vrijheid ontgaat je, en dat maakt je een karikatuur van een vrijheidsactivist.

De klassieke finale van alle overdrives is altijd de meest walgelijke, en het vaste bewijs dat iemand ieder contact met de werkelijkheid is verloren tijdens zijn val in de grote toverketel van narcisme en slachtofferschap. Dat is het punt waarop iemand zijn eigen lot vergelijkt met dat van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De harde kern van de antivaccinatiegekkies doet het keer op keer, de Farmers Defence Force deed het, en jij deed het afgelopen week eveneens tijdens jullie demonstratie in Rotterdam tegen de mondkapjesplicht.

‘We leven in bezet gebied. De vergelijkingen met de Jodenster zijn gemaakt, en ik denk dat we daar niet ver vandaan zijn.’ Je zei het echt, en je leek net zo ingenomen met die vergelijking als met jezelf. Terwijl een geestverwant van je een spandoek omhooghield met de tekst ‘Waar sta jij op 4 mei’, zei je ook dat burgemeester Aboutaleb ‘hoogverraad’ pleegde aan zijn volk. En wie niet weet wat met hoogverraders dient te gebeuren, die heeft kennelijk al lang niet meer naar Lange Frans en zijn gasten geluisterd.

De bedreigers van onze democratie komen vermomd als de verdedigers ervan.