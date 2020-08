‘Apple en Google zijn de marktmeesters van de moraal’

Afgelopen week werd de GeenStijl-app voor de zesde (!) keer geweigerd in de App Store van Apple. Keer op keer uploaden we het stukje software in de categorie ‘News’, maar Apple verplaatst hem steeds naar ‘Entertainment’ en beoordeelt ons volgens daarin geldende normen. Eén norm is dat je niet over corona mag schrijven. Een ander taboe is ‘seksualiteit’ (lees: kritische discussies over gender-onderwerpen). Beiden tamelijk relevant in 2020, en derhalve veelbesproken op GS.

Nou erken ik als eerste dat het roze blog inderdaad (deels) ‘entertainment’ is, maar het is ook een nieuwsblog en Apple heeft geen categorie die beide dekt. Apple mag uiteraard eigen huisregels hanteren (dat doen wij zelf ook), maar het is desalniettemin frustrerend om op oneigenlijke gronden geweigerd te worden. Ook bij Google worden we soms (ten onrechte) onjuist gelabeld in hun (steeds monopolostischer wordende) marketingmachines.

Waarom deze beslommeringen hier delen? Omdat ik me in bredere zin steeds grotere zorgen maak over de groeiende macht van Big Tech, en hoe zij het internet almaar verder afknijpen. De Apples en Googles van deze wereld hebben zowel computers en smartphones als het internet enorme technologische vooruitgang gebracht, maar tonen zich nu ook steeds meer de marktmeesters van de moraal.

In het kielzog van hun technologische zendingswerk om het internet laagdrempeliger en toegankelijker te maken, is een doorgeslagen progressief denken in hun systemen geslopen. Enerzijds gedreven door de ‘brand safety’ van commerciële belangen, anderzijds bang gemaakt door ‘populisme’, ‘nepnieuws’ en ‘buitenlandse beïnvloeding’ (die ik alle drie tussen aanhalingstekens zet omdat het heel vaak discutabele kwesties zijn), en afgetopt met de drammerige uitersten van de ‘Woke’-activisten, worden kritische tegengeluiden steeds vaker geweerd of domweg gecensureerd met het smoesje van ‘policy violation’, door bureaucraten met economische belangen die een totalitaire bekrompenheid beginnen te ademen.

Ooit nam ik het op deze plek op voor het recht van complotdenker en allround Amerikaans gekkie Alex Jones om zijn wartaal in vrijheid te debiteren, nadat hij door Big Tech van ongeveer alle platforms werd geweerd. De slotvraag in die column was: ‘Wie is de next biggest boosdoener, wiens platform op arbitraire gronden wordt afgenomen?’

Ook als je niet van GeenStijl houdt, of erger: iedereen zou alert moeten zijn op de macht die Apple, Google en anderen naar zich toe trekken, en waarmee ze het wereldwijde web steeds verder vernauwen. Gelukkig is er nog een ouderwets printblaadje waarin ik deze waarschuwing analoog mag laten afdrukken.