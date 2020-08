‘We gaan niet kapot aan corona of een hittegolf, maar aan willekeur’

Intimidatie in het zwembad, opstootjes op de boulevards, vervuiling op de stranden, rappers die elkaar neersteken op de Pier in Scheveningen, nachtelijke rellen in de Schilderswijk en natuurlijk de pistoolmoord op Bas van Wijk. Is het de hitte en de collectieve onzekerheid, of schuilt er ook een onbesproken (en door policor media en laflinks onbespreekbaar gemaakte) maar zichtbare factor ‘etnisch profileren’ in: veel opruiers, relschoppers en geweldsgebruikers zouden normaal gesproken zes zomerweken lang in hun thuisland vertoeven.

Burgemeesters die ogenschijnlijk willekeurig en ongrondwettelijk gebieden aanwijzen waar mondkapjes verplicht worden in de buitenlucht, maar de veiligheidsmaatregel preventief fouilleren opschorten omdat het ‘racistisch’ zou zijn. Symboolpolitiek op sentimentele gronden, waarbij het eerste alleen het chagrijn voedt en het tweede de onveiligheid.

Het kabinet was vakantiewekenlang van mening dat alles prima ging qua pandemie, tot één dag voor een coronadebat, toen plots een quarantaineplicht werd afgekondigd voor mensen die in dezelfde kroeg hebben gestaan als iemand met corona, waarvan iedereen weet dat ie niet te handhaven is en alleen de testbereidheid zal verkleinen. Voor een motie voor meer zorgsalaris renden coalitiekamerleden letterlijk weg.

Landen die grenzen openen en landen die grenzen sluiten terwijl Brussel brult dat open binnengrenzen niet gesloten mogen worden om het fundament onder de Europese eenheid niet in gevaar te brengen. Ze hebben het dan alleen over toerisme van en naar coronagebieden, maar nooit over ongecontroleerde illegale migratie waarbij je de rubberboten inmiddels niet alleen tussen Noord-Afrika en Italië kunt spotten, maar zelfs op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland.

In Noord Deurningen is een particuliere supermarkteigenaar (‘Ik ben 363 dagen per jaar open en offer mijn gezinsleven op voor de zaak’) die in het voorjaar al 50.000 euro coronaboete kreeg voor het vermeend niet naleven van de regels, en nu zijn winkel moet sluiten omdat het volgens de veiligheidsregio nog steeds niet goed gaat. Bij grote ketens verschilt het per winkel of ze de karretjes nog wassen en maar één persoon per gezin toelaten, of dat het koelschap met koud bier overbevolkt wordt door dorstige vakantievierders. Daar zie je geen handhaving – dat is slecht voor de marges van de aandeelhouders.

We gaan niet kapot aan corona, en ook niet aan een hittegolf. We gaan op deze modderschuit met veel te veel nalatige kapiteins, stuurloze stuurmannen, krachteloze bestuurlijke machinekamers en handhavers zonder harpoenen ten onder aan een tot norm verheven willekeur, waarin niemand weet waar ie aan toe is.