Commander in cheat

‘Ik zag Trumps bal het meer ingaan. Opeens was de bal terug op de baan. Toen we vroegen wat er was gebeurd, zei hij: “Moet de stroming zijn geweest.”’ Een rondje golfen met Donald Trump.

In een zwaarbewaakt golfkarretje op de Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey rijdt een oude man met een rood petje waarop staat ‘USA’. Zijn witte poloshirt is in zijn donkere pantalon gefrommeld, zijn buik bolt er een beetje overheen. Voor en achter hem rijden in dertig karretjes meer dan zestig agenten van de Amerikaanse geheime dienst, SWAT-agenten in camouflagekleding liggen in de bosjes. Langs de baan staat een brandweertruck naast zwarte SUV’s en politieauto’s.

De deputy chief of staff heeft een onkraakbare satelliettelefoon meegenomen en flesjes bloed van Donald John Trump. De president heeft vele vijanden en daarom moeten er ook gasmaskers, machinegeweren, een Scud-raket en een draagbare eenpersoonsbomkelder op de baan aanwezig zijn. In het zwaarbewaakte golfkarretje ligt de nuclear football, het kastje waarmee een nucleaire aanval kan worden geautoriseerd.

Donald Trump loopt naar de tee. Het is 25 juli 2020 en hij speelt weer eens met een atleet: de legendarische ex-American footballer Brett Favre. De president nodigt graag beroemde sporters uit, dat streelt zijn ego en het wint wellicht wat stemmen. Volgens Trump zelf had ook hij vrij eenvoudig professioneel honkballer of topgolfer kunnen worden, op campagnebijeenkomsten zei hij dingen als: ‘Ik was altijd de beste atleet. Niemand praat daarover.’ En: ‘Als het over golf gaat, kunnen heel weinig mensen me verslaan.’ Anderen denken daar anders over, hoewel Trump een goede golfer is en zelfs een uitstekende putter. Een van Trumps golfpart- ners Tiger Woods zei: ‘Wat het meeste indruk op me maakte is hoe ver hij de bal slaat op 70-jarige leeftijd.’ De Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy speelde ook met Trump en noemde hem een ‘redelijke speler’. Met de toch wel dodelijke toevoeging: ‘voor een vent van in de zeventig’.

Valsspelen

De president staat op het punt af te slaan. Andere spelers doen dan hun pet af, de etiquettes van de golfbaan. Trump doet dat niet, hij erkent geen regels, het is bovendien zijn golfbaan, hij doet wat hij wil. Dat wordt ook duidelijk bij het afslaan. Trump begint gewoon, dat geeft hem een onmiskenbaar voordeel. Zijn karretje is al een tijdje onderweg als de anderen hem achterhalen en dan kan hij eenvoudiger valsspelen. Niet dat hij zich heel erg bekommert om het verhullen van zijn valse spel. Wie gaat hem vertellen wat er mag en niet mag? Hij luistert toch niet, dat deed hij niet als zakenman en al helemaal niet als president.

Ex-American footballer Brett Favre vergezelt Donald Trump op de golfbaan.

Brett Favre en de andere spelers op de baan zijn dan al gefouilleerd op wapens en/of bommen. Het is een van de redenen waarom zoveel atleten nog steeds met hem willen golfen. Wat je ook van de president vindt, het is een belevenis om met Trump te spelen. Een beroemde atleet sloeg eens heel ver af, niemand kon zien waar het balletje landde. Zoeken in wat bosjes dan maar, stonden er ineens vier mariniers in legerkleding met vier machinegeweren op hem gericht.

Nieuwe bijnamen

Eerste hole: Trump maakt een grapje en klaagt over radicaal-links, het China-virus, Obama, fake news en Sleepy Joe Biden. Nieuwe bijnamen verzint hij meestal op de golfbaan. Hij zegt soms dingen die geheim moeten blijven. Vlak na zijn verkiezing in 2016 schepte hij op over hoe hij Crooked Hillary had vernederd en hoe hij het klimaatverdrag in Parijs met extreem veel plezier zou torpederen en hij zei volgens een golfpartner: ‘Ik kan niet geloven dat ik in het Witte Huis moet gaan wonen. What a fucking dump.’

Tweede hole: Trump praat steeds minder. Hij is verslaafd aan golf, maar lijkt er nooit van te genieten. Zijn vader Fred voedde zijn kinderen volgens een heel duidelijk devies op: ‘Win, win, win, win.’ Zijn zoons moesten ‘killers’ zijn, tweede of derde worden was voor losers. Donald wilde Fred bewijzen dat hij in alle opzichten de beste was en nam zich voor als atleet te excelleren. Hij had zijn postuur en lenigheid niet mee, maar golf bracht en brengt uitkomst. Volgens vrienden is het de perfecte sport voor hem. Hij heeft een zeer korte attentiespanne en golft in de hoogste versnelling. Kort praatje met zijn golfpartner, misschien een foto. Snel afslaan en dan is het ieder voor zich.

Trump in zijn element op zijn eigen golfbaan.

Groot nadeel van zijn ambt: de privacy is weg, ook op de golfbaan. Daardoor kan hij sommige dingen echt niet meer doen. Legendarisch weekend in 2006: golfen bij een celebrity-event in Lake Tahoe, Nevada. Hij speelde naar eigen zeggen ‘beautiful’ tot ‘great’ en na af loop van dag 1 lokte hij een pornoactrice genaamd Stormy Daniels naar zijn hotelsuite. De dag erna liet hij zijn minnares – Playboy-model Karen McDougal – overvliegen en later dat weekend nodigde hij de pornoactrice Jessica Drake uit op zijn kamer. Ze vertrouwde Trump niet en bracht twee vriendinnen mee als back-up. Hij droeg volgens Jessica Drake een pyjama en probeerde alle drie de dames zonder toestemming te zoenen. Ze gingen na een half uur ongeschonden weg, maar Trump gaf nog niet op en Jessica Drake werd een uur later door hem gebeld. Hij bood tienduizend dollar in ruil voor seks, deal of geen deal? Ze sloeg het aanbod af. Detail uit de rechtbankpapieren dat later met plezier/walging werd gelezen: zijn vrouw Melania was vier maanden zwanger van een zoontje dat Barron William Trump zou gaan heten.

Zelfregulerende sport

Vierde hole: Trump heeft op dit moment hoogstwaarschijnlijk al meerdere keren valsgespeeld. Een vriend zei dat golf als grootste voordeel voor hem heeft dat het een ‘zelfregulerende’ sport is. Er zijn geen scheidsrechters of camera’s die je controleren en daardoor kan hij ‘valsspelen wanneer hij maar wil’. De bekende Amerikaanse sportcolumnist Rick Reilly schreef een deel van zijn Trump-golfboek over dit onderwerp. De titel geeft meteen iets van de inhoud weg: Commander in Cheat – How Golf Explains Trump. Het motto is van P.G. Wodehouse: ‘Om het ware karakter van een man te ontdekken, ga met hem golfen.’ Ook dit is een weinig subtiele vooruitwijzing naar de moraal van zijn verhaal.

Op de golfbaan zijn geen scheidsrechters of camera’s die je controleren en daardoor kan hij valsspelen wanneer hij maar wil

Reilly is bepaald geen vijand van Donald Trump. Hij kent hem meer dan dertig jaar en heeft vaak met hem gegolfd. Hij geloofde bijna niets van wat Trump allemaal zei, maar dacht lange tijd dat Trump het zelf ook niet geloofde en Reilly noemt hem een gekke oom op een feestje die tegen de kinderen opschept dat hij Frank Sinatra nog eens een blauw oog heeft geslagen. Reilly vond de Trump van toen ‘fun’ en hij omschrijft hem ‘als de meest toegankelijke, meest bombastische en meest citeerbare zakenman ter wereld’. De eerste keer dat Trump Rick Reilly tegenkwam, was Reilly nog sportcolumnist van Sports Illustrated. Trump zei: ‘Hé, je bent mijn favoriete schrijver. I love your stuff. Wanneer ga je over mij schrijven?’ Reilly strikte Trump meteen voor zijn boek Who’s Your Caddy?, een verzamelingen verhalen waarin hij tijdelijk de caddy werd van ‘twaalf legendes/beroemdheden’, zoals hij zelf zegt. Ze spraken af op Trump National Golf Club in West- chester. Trump had geen golfpartner en hij vroeg Reilly of ze niet samen konden spelen. Trump golfde op zijn Trumps en ook na afloop was hij heel erg Trump. Ze liepen samen door het clubhuis en Trump stelde Reilly aan personeelsleden van zijn golfbaan voor met: ‘Dit is Rick, president van Sports Illustrated.’ Later werd dat: ‘Dit is Rick, hij geeft Sports Illustrated uit.’ Reilly vroeg: ‘Donald, waarom lieg je over dit soort dingen? ‘Klinkt beter.’

Reilly besloot een heel boek over Trump als golfer en golfbaaneigenaar te schrijven. Hij interviewde golfvrienden en verifieerde beweringen die Trump over zichzelf als golfer had gedaan. De belangrijkste vraag die hij wilde beantwoorden: had Trump inderdaad achttien clubkampioenschappen gewonnen? Hoe het begon: Mark Cuban, eigenaar van NBA-team Dallas Mavericks, schreef in 2013 iets over Trump op Twitter. Twitterreactie van Trump: ‘Ik heb 18 clubkampioenschappen gewonnen, inclusief dit weekend. Mark heeft een swing als een klein meisje, zonder kracht en talent. Mark’s a loser.’

Achttien clubkampioenschappen, dat is in golf volgens Reilly ‘als een quarterback die zegt achttien Superbowls te hebben gewonnen’. Reilly wilde toch achterhalen of de bewering klopte. Eerste controle: Trump tweette op 17 maart 2013 dat hij het clubkampioenschap had gewonnen op de Trump International-baan in Palm Beach. Reilly keek het na, maar op de uitslagenlijst stond vreemd genoeg als winnaar een man genaamd Tom Roush. Misschien een schuilnaam van Trump? Nee, Tom Roush bestaat echt. Reilly belde wat rond en Trump bleek alleen een paar stramme leeftijdsgenoten te hebben verslagen in het Super Seniors Championship, een toernooi voor spelers van 60 jaar en ouder. Best knap, maar het kwam niet in de buurt van het winnen van een clubkampioenschap. Verder graven maar. Vreemd: aan een tweede, vermeend gewonnen clubkampioenschap had hij niet eens meegedaan. Reilly pleegde weer wat telefoontjes en ontdekte wat er was gebeurd. Trump zag na afloop van een clubkampioenschap een werknemer van een van zijn banen de naam van de winnaar ophangen. Trump ging naar hem toe en zei: ‘Ik win altijd van deze vent. Hang mijn naam op in plaats van hem.’

‘Meent u dat, Sir?’

‘Ja, ik win constant van die vent. Ik zou hem ook nu hebben verslagen. Hang mijn naam op.’ Dat gebeurde en Trump was sindsdien de winnaar. Reilly controleerde ook de andere zestien clubtitels. Iedereen die hij sprak zei: ‘Ik heb nooit een scorekaart gezien of een objectief persoon gesproken die kan bevestigen dat hij een echt clubkampioenschap heeft gewonnen.’ Conclusie van Rick Reilly: Leugens: 16. Onduidelijk: 2. Bevestigd: 0. Uit Commander in Cheat: ‘Trumps neus is tegen deze tijd zo gegroeid dat hij ermee kan putten.’

Pelé

Niets is zo erg in golf als valsspelen. Een valsspeler wordt normaal gesproken van de baan verwijderd en geschorst, in vele gevallen geroyeerd. Golfers zullen niet meer met hem willen spelen, er zal over hem worden geroddeld, outcast, cheater, loser. Trump komt er mee weg, de meeste mensen op de golfbaan lijken zijn gedrag vermakelijk te vinden. Hij schopt zo vaak tegen de golfbal dat hij ‘Pelé’ wordt genoemd, een van zijn caddies vertelde schaterend: ‘Ik zag Trumps bal het meer ingaan. Ik bedoel: ik zag de rimpelingen. Tegen de tijd dat we hem bijhaalde, was de bal terug op de baan. Toen we vroegen wat er was gebeurd, zei hij: “Moet de stroming zijn geweest.”’

Rick Reilly vond het grappiger toen Trump nog niet de machtigste man ter wereld was. Hij golft volgens Reilly zoals hij zijn presidentschap uitvoert, ‘alsof regels er alleen zijn voor andere mensen’. Scores en resultaten zijn manipuleerbaar, zoals zijn toeschouwersaantallen bij rally’s of bij zijn inauguratie dat ook zijn. De manier waarop hij golft, verschilt in die zin niet zoveel met hoe hij zijn vrouwen bedondert, schrijft Reilly, of hoe hij politiek bedrijft. Reilly: ‘Golf is als een wielrenbroekje. Het onthult een hoop over een man.’ Toch zal Trump dat altijd anders zien. Een golfpartner zei: ‘Het is waar, hij gaat vals tegen je spelen. Maar ik denk dat Donald, in het diepste van zijn hart, gelooft dat jij hém zal bedonderen. Dus als iedereen valsspeelt, dan ziet hij het niet als valsspelen.’

Hole 8 of 9: twee karretjes met geheim agenten rijden nog steeds voor en achter de president. De huur van alle golfkarretjes bij elkaar: 300.000 dollar. Op de website trumpgolfcount.com wordt dit nauwgezet bijgehouden. Op de homepage staat een grote foto van Trump in golfkleding en een rood petje. Eronder: ‘Waarom doen wij dit?’ De maker van de site geeft zelf het antwoord: omdat de president in 2016 op campagnebijeenkomsten beloftes deed als: ‘Ik houd van golf, maar als ik in het Witte Huis zou zitten, dan denk ik niet dat ik Turnberry (Trump-golfbaan in Schotland, red.) ooit zal zien. Ik zou in het Witte Huis blijven en work my ass off, make great deals, right? Wie gaat er nu weg?’

Eerste factcheck van Trumpgolfcount: Trump bracht een derde van zijn eerste zeshonderd dagen als president door op zijn landgoed Mar-a-Lago of op een van zijn andere resorts. Kosten van dertig golftripjes naar Mar-a-Lago: 59 miljoen dollar. Wie dat betaalt? De Amerikaanse belastingbetaler.

Er worden nog veel meer uitspraken van Trump gecontroleerd. Zo bekritiseerde hij zijn voorganger Obama 27 keer op Twitter omdat hij te veel golf speelde. Halverwege Obama’s achtste jaar had hij 250 keer gespeeld, Trump twitterde: ‘250 rondes... dat is meer golf dan een vent die op de PGA-tour speelt.’ Een leugen, want een gemiddelde prof speelt 250 rondes per jaar.

Tweet uit 2012: ‘Obama zou moeten spelen met Republikeinen in plaats van vrienden, dan zou de vreselijke patstelling eindigen.’ Factcheck van Trumpgolfcount: Trump heeft in bijna vier jaar nul keer met een Democraat gespeeld.

Het is waar, hij gaat vals tegen je spelen. Maar ik denk dat Donald, in het diepste van zijn hart, gelooft dat jij hém zal bedonderen

Andere Trump-golftweet over Obama: ‘Kun je geloven dat met alle problemen en moeilijkheden die de VS hebben, president Obama de dag besteedt aan het spelen van golf?’ Trump speelt ook tijdens de coronacrisis koppig door en dat deed hij ook tijdens een aanslag in het buitenland waarbij meer dan driehonderd doden vielen. Hij zei toen tegen een van zijn medespelers: ‘Dit zal er zeer slecht uitzien. Ik ben op de golfbaan en we hebben een ramp. De media zullen dit gebruiken om te doen of het me niet interesseert. Maar wat maakt het nu uit of ik hier of ergens anders ben? Ik kan er toch niets aan doen.’

Nog een Trump-tweet over zijn voorganger: ‘We betalen voor Obama’s reizen zodat hij miljoenen kan ophalen zodat de Democraten hun leugens kunnen blijven vertellen. En dan betalen we ook nog eens voor zijn golf.’ Op Trumpgolfcount wordt via officiële rapporten gecontroleerd wat de Amerikaanse belastingbetaler moet afdragen zodat de president kan golfen en wat de verschillen met zijn voorganger zijn. Obama speelde 61 procent van zijn golf op een goedkope militaire baan bij het Witte Huis. Trump golft al zijn wedstrijden op een van zijn eigen banen en vliegt het liefst in Air Force One naar Trump International in West Palm Beach. Kosten van Trumps golfhobby na 3,5 jaar presidentschap, groot vermeld op Trumpgolfcount: 138 miljoen dollar. Ander kopje op de site: verwachte golfbezoekjes in acht jaar presidentschap: 599. Daarmee zal hij Obama, die in twee termijnen 306 keer op de golfbaan stond, ruim verslaan en meer dan 100 miljoen meer uitgeven.

Laatste hole, einde van de golfdag: de spelers gaan naar het clubhuis van Trump National Golf Club in Bedminster. Ze kunnen flesjes Trump-mineraalwater of Trump-golfballetjes kopen of rode petjes waarop staat: ‘President Trump 2020. Keep America Great!’ Ze kunnen hamburgers met patat en ketchup eten in de nabijheid van de president en moeten dan eerst door twee of drie metaaldetectoren. In het clubhuis houdt niemand zijn pet op, op Trump na. De president deelt zo nu en dan een handtekening uit en pocht dat hij zijn tegenstander met ongelooflijk spel heeft verslagen. De maker van Trumpgolfcount heeft de site dan net ververst. Het is de 265ste keer dat hij golft als president en de tiende keer in negentien dagen, een record.