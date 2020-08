‘Lange Frans zinspeelt op YouTube zonder gêne op het afschieten van Mark Rutte’

Tuut tiet tuut-tuut, tiet tuut-tuut tiet-tiet, bliep-bliep-bliep ie, grioe-grioe èèèèèèèèèèè... Numansdorp, midden jaren 90, de gezins-pc in onze huiskamer en the sweet, sweet sound of an inbelmodem die met een flitsende 56K verbinding maakt met dat gloedjenieuwe internet waarop je alles, maar dan ook echt álles kunt vinden. Complete werkstukken die je – ctrl-c, ctrl-v – in WordPerfect plakt, afdrukt met de HP DeskJet 500C en bij je digibete docent biologie inruilt voor een 8+. Pornoplaatjes die zó ver-schrik-ke-lijk traag van boven naar beneden laden, dat je je kruit al lang en breed verschoten hebt voor de kut zich ein-de-lijk in al haar gepixeleerde glorie op de beeldbuismonitor manifesteert. Rotten.com, met eveneens line voor line verschijnende foto’s, maar dan van etterende lijken, pussende gaten en andere ellende.

Op dat stroperige, groezelige oer-internet (voor huis-tuin-en-keukenbegrippen dan) las ik voor het eerst over complottheorieën. JFK, de gefakete maanlanding, de autopsie van een in 1947 in Roswell gecrashte alien en – m’n lievelings – de ‘Paul Is Dead’-conspiracy, waarvoor de muziek en platenhoezen van The Beatles worden uitgeplozen op zoek naar het bewijs dat Paul McCartney in 1966 is omgekomen bij een auto-ongeluk en vervangen door de lookalike ‘Faul McCartney’.

Allemaal lulkoek, natuurlijk, maar bij mij ging het erin als Gods woord in een ouderling. Ik geloofde er eigenlijk geen ene zak van, maar het was zo lekker edgy om te doen alsof. Als recalcitrante puber had ik de pest aan iedere vorm van autoriteit en aan de basis van iedere complottheorie ligt een autoriteit die iets geheim probeert te houden en dus niet te vertrouwen is. Soms zijn dat John, George, Ringo en ‘Faul’, maar meestal is het de overheid, eindbaas der verfoeide autoriteiten! En als kleine complottheorist was ik een van de weinigen die er vanaf wist! Omdat ik zo slim en bijzonder was, dacht ik, maar ik was gewoon een beetje een vreemde snuiter die op Yahoo! (Google had je toen nog niet) naar rare dingen zocht.

Ondertussen is het internet uitgegroeid tot een gigantische digitale theekrans waar iedereen en z’n moeder aan deelneemt. De obscure complottheorieën van weleer zijn massaal geretweete fake news-berichten geworden. In 25 jaar tijd van edgy naar: ‘Dat heb gestaan op Facebook.’ Alhoewel, de conspiracy-thinkers lijken hun edge terug te hebben gevonden: haarimplantaatreclamemaker Lange Frans, graancirkelgeleerde Janet Ossebaard en Mr. Viruswaanzin Willem Engel zinspelen in hun YouTube-filmpjes zonder enige gêne op het afschieten van ‘elite-pedofiel’ Mark Rutte. Verkapte doodsbedreigingen, ja, lekker edgy, hoor.