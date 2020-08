'In plaats van een loopbaan als trainer stortte Demy zich op het zakenleven’

Ik zie ’m nog zo zitten, op een zonovergoten terras bovenop één van de veelsterrige hotels die Moskou rijk is. Zelf was ik in het goede gezelschap van Guus Hiddink, destijds bondscoach van het Russische nationale elftal. Verrek, dacht ik toen ik hem in het vizier kreeg, dat is waar ook: Demy de Zeeuw verdient z’n roebels ook in de Russische hoofdstad, bij Spartak Moskou. Ik wisselde een paar woorden met hem, niet al te veel, want daar was hij het type niet voor. Z’n lengte was omgekeerd evenredig aan z’n bescheidenheid.

De gedachten gingen gelijk terug naar het moment dat hij samen met Stijn Schaars in 2005 z’n opwachting maakte bij AZ. Hoewel beiden uit de provincie, was Schaars gelijk volop aanwezig, de veel schuchtere De Zeeuw keek duidelijk de kat uit de boom, hij liet liever z’n voeten spreken. Dat leidde tot een carrière die hem tot bij Ajax en Oranje bracht. Heel even had hij uitzicht op de WK-finale van 2010 totdat een etappe eerder het noodlot toesloeg.

Horizontaal werd hij afgevoerd tijdens de halve finale tegen Uruguay na een roekeloze halve omhaal van Martin Cáceres die meer gebit dan bal als eindbestemming kreeg. Het betekende het begin van het einde van De Zeeuws carrière binnen de lijnen. Voordat hij alles fysiek en vooral mentaal weer in het gareel had, waren we jaren en clubs als Spartak Moskou, Anderlecht en NAC verder. Het niveau van voor het WK haalde hij nooit meer.

Maar in plaats van een vervolgloopbaan als trainer, analyticus of zaakwaarnemer stortte De Zeeuw zich in de kledingbusiness. Niet als sponsor van een of ander kledingmerkje zoals veel spelers gemakzuchtig doen, nee, hij ging er vol voor. BALR. zag het levenslicht en binnen korte tijd bleek het een doorslaand succes. In een interview elders in dit blad lees ik de grote plannen die hij voor ogen heeft. Niet alleen het kledingmerk wordt uitgebreid, de kleine man uit Apeldoorn denkt groot en wil ook het vastgoed in. Een hotel, villa en appartementencomplex staan op de wensenlijst. En iets zegt me dat het ’m allemaal gaat lukken ook. Ik weet niet of ze in het assortiment zitten van BALR., maar ik neem m’n petje voor hem af.