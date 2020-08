Overschatte mensen: Shirma Rouse

Ze is zo dik dat ze in haar eentje een bergrit in de Ronde van Frankrijk kan uitbeelden. Ze is zo dik dat, als ze twee levende kippen inslikt, deze hoenders mekaar in haar maag nooit meer terugvinden. Ze is zo dik dat ze bij een sprong in de Noordzee ongeveer drie landen onder water zet.

Ze werd geboren op Sint Eustatius op 13 maart 1980. Niemand weet waar Sint Eustatius ligt, en niemand wil het weten ook. Ze verhuisde naar Curaçao, waar ze axiomatisch het dikste kleine meisje van het eiland werd. Later verhuisde ze naar Rotterdam, waar ze per definitie de dikste jonge vrouw van de stad werd. Ze werd het beu om overal de dikste te zijn, en iedereen zei tegen haar: ‘Val dan godverdomme honderd kilo af!’ Ze probeerde het en wist 56 gram af te vallen, waarna ze haar dieet van een half rund, 44 slibtongen, vierhonderd eieren en zes potten mayonaise in de wilgen hing.

Ze kon door de vetzucht in haar kaken moeilijk praten, maar zingen ging dan weer wel. Ze moest bij voorkeur als achtergrondzangeres optreden, want als ze vooraan zou staan, zou je de rest van het orkest niet kunnen zien. Zo zong ze in het achtergrondkoor van Anouk, en werd op het Songfestival van 2013 in Malmö verkozen tot de dikste achtergrondzangeres in de songfestivalgeschiedenis.

Ze is zo dik dat ze bij een sprong in de Noordzee drielan­den onder water zet

Toch trad ze ook weleens op als de ster van de avond, onder andere met haar programma Shirma Rouse Sings Aretha. Er werd een video van haar optreden naar Aretha Franklin gestuurd, en Aretha zei: ‘Mijn God, dat mens heeft de omvang van Texas, Californië en Arizona samen.’ Die uitspraak van Aretha was enigszins ongepast, want met name Californië en Arizona zijn wel héél grote staten.

Rouse ging meedoen aan The Voice of Holland, en haalde de halve finale, waar ze sneuvelde omdat ze het vertolken van een lied wilde combineren met een podiumact: door een hoepel springen. Ze kwam, helaas maar voorspelbaar, vast te zitten, en hoewel zowel de jury als het publiek zich kreupel lachte, werd Rouse toch uit de wedstrijd gebonjourd.

Ze speelde de rol van Maria in het Bijbelse epos The Passion. Een toeschouwer zei: ‘Ik wist dat Maria zwanger was van Jezus, maar niet dat ze tegelijkertijd ook zwanger was van de twaalf apostelen, de os en de ezel, en de bevolking van Bethlehem.’

Rouse werd gevraagd voor verschillende tv-formats, bijvoorbeeld Stelletje Pottenbakkers, waar de opdracht was: ‘Maak een pot waar je zelf in kan.’ Voor Rouses pot was de studio tien keer te klein. Ook was ze, met Fayah Lourens, chauffeur en bijrijder in het programma De Gevaarlijkste Wegen ter Wereld. Als auto moest een vrachtwagen van dertig ton worden uitgekozen, maar de aflevering werd stopgezet omdat geen enkele gevaarlijkste weg het gewicht van Rouse kon dragen. Nee, een slank meisje is ze niet.