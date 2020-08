Wie denkt Doutzen Kroes wel niet dat zij is?

Waarom doen de uitspraken van Doutzen Kroes zoveel stof opwaaien?

Als fameus wereldwijf heeft ze mondiaal gezien best wat in de modellenmelk te brokkelen. Sterker nog: met 6,5 miljoen volgers op Instagram kunnen we gerust stellen dat er ook buiten de wereld van catwalks en spotlights massaal wordt geluisterd naar de beeldschone Friezin. En als ze dan iets controversieels zegt, in dit geval over corona, dan vindt iedereen daar wat van. La Kroes vraagt zich openlijk af of de media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven echt wel willen dat we gezond zijn of dat er misschien een soort coronacomplot is bedacht: ‘Is het gemakkelijker om een door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?’ Haar kritische vragen over een mogelijke duistere samenzwering tussen machthebbers en invloedrijke partijen leveren haar een storm aan negativiteit en afkeuring op.

Ze lijkt zo sympathiek met haar knappe koppie; is die Kroes een beetje te pruimen?

Met haar pruim schijnt niks mis te zijn. En Kroes is nog superaardig en megasociaal ook! Zo is ze tien jaar ambassadeur geweest van Dance4Life, dat jongeren wijst op de gevaren van onveilige seks. Tweemaal is de Friese heerlijkheid uitgeroepen tot Miss Nederland Positief, volgens de stichting omdat ze ons land internationaal positief op de kaart zet. Trots op haar Friese wortels, is ze al jaren promotor van de Friese taal middels de campagne Praat mar Frysk. Voor nog meer vrolijke nootjes zorgt haar man Sunnery James, die als dj flink wat opbeurende decibellen produceert. Nee, Kroes is geen zure zeurheks. Hooguit een tikkie alternatieve, andersdenkende gekkie.

Wat vindt Doutzen Kroes van zichzelf?

‘We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om aardig tegen elkaar te doen.’

Wat vinden wij van Doutzen Kroes?

We hoeven het niet met haar eens te zijn om haar toch te kunnen doen.

SHARON PIEKSMA Miss Nederland

‘Doutzen Kroes is een zeer bekende persoonlijkheid en ik vind het goed van haar dat ze vragen durft te stellen en zich uitspreekt over dingen. Ze heeft over dit onderwerp waarschijnlijk flink nagedacht en ik vind het een prima zaak dat ze met haar uitspraken probeert om anderen ook aan het denken te zetten. Het is goed om als mens steeds je gezonde verstand te blijven gebruiken en om je bewust te blijven van wat er zich om je heen afspeelt. Doutzen heb ik vroeger altijd als mijn voorbeeld gezien op modellengebied. Ze is ondanks haar succes en beroemdheid altijd lekker zichzelf gebleven. Als ik naar haar energie en haar lach kijk, vind ik haar een prachtpersoon. En daarnaast is ze natuurlijk ook gewoon superknap.’

ROB GOOSSENS mediajournalist

‘Veel mensen lijken te denken dat influencers een soort kleuters zijn die zich gedwee laten vertellen wat ze moeten doen. Kleuters zijn ze misschien vaak wel, maar dan van het slag dat op de curieuze hoekjes van het internet komt en vervolgens heel bijzondere conclusies trekt. Dat Doutzen op Instagram een complot suggereerde tussen Big Pharma, overheid en media om de bevolking te hersenspoelen, was daar een typisch voorbeeld van. Haar man Sunnery James durfde vervolgens te zeggen dat vragen stellen toch alleen maar goed is. Dat klopt, alleen dit was geen vraag, maar een kwaadaardige insinuatie. Wie een dergelijke suggestie afdoet als een onschuldige vraag, maakt het wat mij betreft alleen maar erger. Ik ben er overigens van overtuigd dat Doutzen het absoluut niet kwaad bedoelde. Ze staat bekend als een slimme vrouw en was al op jonge leeftijd maatschappelijk betrokken. Wat denk ik een rol speelt, is dat zij en haar zusje Rens al een tijdje in de ban zijn van citroengras en chiazaad. Ze zijn ervan overtuigd dat alternatieve voeding de mens gezond kan houden. Ongetwijfeld vragen ze zich oprecht af waarom corona er niet voor zorgt dat hun leefwijze nu massaal omarmd wordt. Het zou haar wel sieren als ze dat niet aan complottheorieën zou koppelen. Voor de aandacht hoeft ze het al helemaal niet te doen. Die vrouw is dankzij haar modellenwerk compleet loaded, heeft net een prachtig huis in ’t Gooi laten neerzetten en heeft een geweldige familie. De rest van haar leven hoeft ze niets meer te doen, en al helemaal geen vreemde theorieën verspreiden onder haar miljoenenpubliek.’

WOLTER KROES een andere Kroes

‘Doutzen en ik zijn geen familie, haha. Ik heb haar nog nooit ontmoet, helaas niet! Maar ze staat zeker op mijn bucketlist om eens kennis mee te maken, ik vind haar een heel mooie vrouw. Met zoveel volgers als Doutzen heeft, is het zaak om je woorden goed te kiezen en je uitlatingen zorgvuldig te formuleren. Zelf weeg ik mijn woorden ook altijd goed af richting de media. Natuurlijk vraag ik mezelf ook wel dingen af over corona. Klopt het allemaal wel wat er wordt gezegd? Hoeveel mensen komen er nu daadwerkelijk op de ic in het ziekenhuis terecht? En hoe verhouden zich die aantallen momenteel tot het platleggen van heel Nederland of de hele wereld? Dat soort dingen gaan er ook in mij wel om. Ik begrijp het heel goed als mensen die zelf corona hebben gehad of er naasten aan hebben verloren, woedend worden als ze horen dat anderen er kritische vragen over stellen. Kijk, als BN’er worden je woorden op een weegschaal gelegd en als je iets zegt dat verkeerd valt, kun je heel veel stront over je heen krijgen. Met het soort uitspraken dat Doutzen doet, moet je gewoon uitkijken. Maar ik ken mensen die haar goed kennen en daardoor weet ik dat ze haar boodschap niet slecht bedoelt. Ze zit niet zo in elkaar dat ze mensen wil kwetsen.’

