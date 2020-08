Neerlands Hoop: Kaline van Halder

Deze week: vega-ondernemer Kaline van Halder (45).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Dat zijn er twee, mag dat ook? De eerste is om te investeren in het bouwen van een goed team om ons heen. Met mijn compagnons Marjolein Pleune (op de foto rechts, red.) en Maarten Witte heb ik drie jaar geleden ons bedrijf Meet Jack opgezet. We importeren jackfruits, enorme vruchten die in de jungles rond de evenaar groeien, vanuit Azië naar Nederland. Het onrijpe vruchtvlees van de jackfruit is namelijk een heel goede vleesvervanger. Wij maken daar zelf allerlei vegan-vriendelijke producten van – van bitterballen tot rendang – en leveren ook onbewerkte, diepgevroren chunks van het vruchtvlees aan de horeca. Marjolein en ik komen allebei niet uit de hoek van vegan food. Alles wat we doen, doen we intuïtief en gevoelsmatig, vanuit de overtuiging dat we op het juiste pad zitten. Daarom is het zo’n goede beslissing geweest om de juiste mensen om ons heen te verzamelen die de nodige expertise toevoegen die Marjolein en ikzelf niet hebben. Alone you go faster, but together you go further.’

Wat was nog meer een goede beslissing?

‘Om begin dit jaar met ons kraampje in het start-uplab van de horecavakbeurs Horecava in Amsterdam te staan. Dat was echt onze doorbraak. We stonden daar en het leek wel of de wereld voor ons openging. Iedereen stond bij ons kleine kraampje en hoe meer mensen er om ons heen stonden, hoe nieuwsgieriger de rest werd. Moest ik voor de Horecava altijd eerst van alles uitleggen over de vrucht en zijn herkomst en zijn voordelen, een paar weken na de beurs hingen allerlei chefs en cateraars aan de lijn die honderd kilo wilden bestellen omdat ze een groot evenement aan het organiseren waren. Twee maanden later kwam corona om de hoek zeilen en viel alles helemaal stil, hadden we ineens nul klanten. Niks meer, geen belletje, geen bestelling, helemaal niks. Toen zijn we heel hard gaan nadenken: hoe verder? Nu zijn we versneld bezig om naar de supermarkten te gaan, onder andere door smeersels zoals kerriesalades te ontwikkelen.’

Wat was je achtergrond voordat je in de wereld van de vegan food stapte?

‘Ik hielp met mijn bureau Nederlandse startende ondernemers die de wereld een beetje beter wilden maken en hun bedrijf wilden opzetten in wat vroeger ontwikkelingslanden heette, maar die we tegenwoordig opkomende markten noemen. Na jarenlang ondernemers te hebben gekoppeld aan geld en mensen en na talloze evenementen, handelsmissies, innovatiereizen en start-uptours, begon het bij me te borrelen. Ik wilde eigenlijk aan de andere kant van de tafel zitten en zelf een sociale onderneming starten om duurzame impact te creëren.’

Hoe is de jackfruit op jullie pad gekomen?

‘Ik ben geboren op de Filipijnen, waar deze vrucht – de grootste ter wereld, hij kan wel 25 tot 40 kilo wegen – bij wijze van spreken in mijn achtertuin groeide. De jackfruit is – in tegenstelling tot bijvoorbeeld soja, een andere vleesvervanger – een zogenaamde multi-crop, wat wil zeggen dat hij alleen groeit als onderdeel van een voedselbos met verschillende gewassen. Nadelen als ontbossing, uitputting van de grond en een verarming van de biodiversiteit heb je bij het kweken van jackfruits dus niet. Je hebt er ook geen pesticiden voor nodig en nauwelijks water. Drie jaar geleden kwam ik in Neurenberg op de BioFach, Europa’s grootste beurs op het gebied van biologische voeding, om nieuwe innovatieve ondernemers te scouten. Daar proefde ik bij een Duitse start-up een curry waarin jackfruit was verwerkt. Ineens dacht ik: holy shit, dit kan het zomaar zijn.’

En wat doen jullie allemaal met de jackfruit?

‘Ik kende de vrucht alleen als de rijpe, doorgesuikerde variant, die je op de markt kunt kopen. Maar ook de onrijpe stukjes hebben enorm veel potentie. Dankzij hun lange vezels kun je die, met de juiste bereiding en de juiste kruiden, heel goed als draadjesvleesvervanger gebruiken. Daar kun je de heerlijkste gerechten mee maken: bitterballen, hachee, rendang, gyros, kroketten. Onze jackfruits worden in Azië uit de schil gehaald, kort geblancheerd om de bacteriën te doden, en daarna gaat het vruchtvlees door de Blast Freezer heen en wordt het op zeetransport gezet. Aanvankelijk wilden we vooral onze eigen eindproducten verkopen, maar we hebben gemerkt dat restaurants ook heel veel interesse hebben in onze diepgevroren chunks als rauwe grondstof. De chefs die met onze jackfruit in aanraking komen, zijn verbaasd over de kwaliteit en wat ze er allemaal mee kunnen maken. Diehard veganisten kennen de vrucht al langer, maar bij het grote publiek is jackfruit nog nauwelijks bekend. We zitten achter de vleesliefhebbers aan, maar niet op een belerende toon. Mensen gaan al veel bewuster om met het minder consumeren van vlees, of het nu is uit oogpunt van hun eigen gezondheid, dierenleed of het klimaat. Die omslag is al langer gaande en wij denken dat onze jackfruits daar een smaakvolle toevoeging aan kunnen zijn.’

Heeft de jackfruit ook nadelen?

‘Het vruchtvlees bevat heel veel goede mineralen en vitamines, maar er zit weinig proteïne in. Daarom voegen wij aan onze eindproducten zelf proteïne toe. In onze jackfruitburgers verwerken we bijvoorbeeld lupinebonen en zeewier om het proteïnegehalte op te hogen. In de nabije toekomst gaan we werken met de volgroeide zaden van doorgerijpte jackfruits. Normaliter zijn de zaden een afvalproduct, maar wij gaan daar de proteïne uit extraheren om toe te kunnen voegen aan onze eindproducten. Dus dan zijn we helemaal circulair.’

Hoeveel kilo importeren jullie?

‘We proberen om dit jaar 60.000 kilo naar Nederland te laten verschepen. Mits het coronavirus dat toestaat, uiteraard.’

BioFach

Als scout voor food-startups komt Kaline in 2017 op de handelsbeurs voor biologisch voedsel BioFach in Duitsland de jackfruit tegen en is Meet Jack geboren.

Keten

Een jaar later leggen Kaline en haar compagnon Marjolein een supply chain aan en leren ze hoe je de vrucht kan bewerken en invriezen.

Vleesvervanger

De vezelstructuur van de vrucht maakt jackfruit geschikt als vleesvervanger. Meet Jack maakt zelf gerechten, maar levert ook onbewerkte chunks aan horeca.