Wie denkt Jochem Myjer wel dat hij is?

Zou er zóveel seks in zitten?

Waarom moet er een documentaire over Jochem Myjer komen?

De energieke druktemaker heeft een turbulent jaar gehad. Een jaar van uitersten. Hij stond honderd keer in Carré, maar zag zijn vrouw en kinderen daardoor minder dan hij zou willen. En Myjer had zijn gezin juist zo nodig, aangezien hij kampte met hevige pijn doordat zijn lijf protesteerde vanwege de behandeling aan tumoren in zijn ruggenmerg. De in Leiden geboren beroepslolbroek heeft dus een pittige tijd eh, achter de rug.

Deze docu is zo kwetsbaar dat ik er zelf bijna niet naar kan kijken

Op zich geen mannetje van borstklopperij en vooraan willen staan toch, die Myjer?

Klopt. Tijdens interviews blijkt hij een bescheiden, zelfs ietwat verlegen, maar wel sympathieke kerel te zijn. Zijn bescheidenheid deed hem twijfelen om zich een jaar lang te laten filmen. Nu die docu er eenmaal is, levert dat stress op bij de grote publiekslieveling onder de Nederlandse cabaretiers: ‘Zelden in mijn leven ben ik zo bang geweest om dit te delen met iedereen. Maar fuck it. Ik ben wie ik ben. Iemand die zielsveel van zijn vak houdt, van mensen vermaken en pleasen en aan de andere kant ook een goede vader en partner wil zijn. Dus laat het maar zien.’ Geen seks dus, maar pure cult.

Soms krijg ik nachtmerries van de fragmenten van Jochem Myjer die we tijdens de lessen Nederlands keken

Gaan we kijken?

Wie van zijn humor houdt, is vast nieuwsgierig naar zijn persoonlijkheid áchter de schermen. Wie zich thuis op de bank tijdens een voorstelling van Myjer bij zijn eerste poging om grappig te zijn al verslikt in zijn rooibosthee, mag overslaan. Première: 16 september in Carré. Op tv: maandag 28 september in Het Uur van de Wolf op NPO 2.

Wat vindt Jochem Myjer van zichzelf?

Wat vinden wij van Jochem Myjer?

Tussen al zijn drukte, humor, sketches en monologen door is Myjer best heel grappig. Wie nog nooit een voorstelling van hem heeft gezien, checkt ter introductie op YouTube even De Bonaire-menéér. Je weet dan meteen of je hem grappig vindt én of je nieuwsgierig bent naar de docu.

ANDRÉ VAN DUIN zijn grote voorbeeld

‘Jochems humor is baldadig, overweldigend en rumoerig. Te druk voor mij? Zeker niet, het is zijn stijl. Die spreekt heel veel mensen aan. Ik heb zijn voorstellingen allemaal gezien en ik vond ze heel erg leuk. Hij zal vast wel wat rustiger worden als hij wat ouder wordt. Hij is veelzijdig met zijn grappen, liedjes, imitaties en fysieke spel. In 2014 heb ik hem de eerste André van Duin Comedy Award uitgereikt, een tweejaarlijkse prijs voor een talent in het comedytheater. Ik vind Jochem een aimabel mens, erg vriendelijk, aardig en geïnteresseerd. Hij lijkt me ook een leuke vader voor zijn kinderen. Wel denk ik dat die eerder tegen hun vader zullen zeggen om zich eens wat rustiger te gedragen dan andersom, haha.’

Hij wordt vast rustiger als hij ouder wordt

JÖRGEN RAYMANN collega

‘De humor van Jochem is energiek, absurdistisch en ontroerend, maar vooral keigoed. Ik kan enorm lachen om zijn shows. Die kijk ik overigens het liefst thuis op de bank, want dan kan ik ze af en toe even stopzetten om zuurstof bij te tanken: het is een hoop drukte op het toneel! Ik vind zijn vondsten uitermate grappig en wat ik vooral belangrijk vind: hij is een fantastisch mens. Daarmee heeft hij een voorsprong op de rest. Als je kijkt naar theaterbezetting, is hij momenteel een van de allergrootsten. Hij behoort tot de absolute top, maar ik ken geen bescheidener cabaretier dan Jochem. Ik kan me de twijfel over zijn docu goed voorstellen, want hij is helemaal geen type van de showcases. Toch heeft hij wel een verhaal te vertellen, over zijn mooie loopbaan, maar ook over het overwinnen van zijn ziekte. Toen hij die honderd keer Carré ging spelen, dacht ik opgelucht: yes my friend, you’re back.’

Het is een hoop drukte op het toneel

JOS VAN WAMEL goededoelenman

‘Jochem ken ik vanwege zijn vroegere inzet voor de stichting Energy4All en de Tim Foundation. Beide goede doelen richten zich op onderzoek naar medicijnen voor kinderen met energiestofwisselingsziekten. Hij zette zich belangeloos in en ging zelfs op tafels staan om alles eruit te slepen. Ons contact is nog steeds goed. In juni heb ik hem nog gesproken op Texel. Hij is een toffe peer met het hart op de goede plek. Hij heeft hard geknokt tegen de ziekte. Mede daarom vind ik het bewonderenswaardig hoe hij zich inzet voor anderen. Jochem is de beste cabaretier van Nederland en een verschrikkelijk fijn mens. Toen mijn vrouw borstkanker kreeg, ontvingen we de grootste bos bloemen ooit. Er stond alleen maar op: “Liefs Jochem.” Hij denkt op allerlei manieren aan de medemens.’

JACQUES D’ANCONA theatercriticus

‘Aan het begin van zijn carrière was ik de eerste die over hem schreef. Hij was toen 19, 20 jaar. Een zeer geïnteresseerde biologiestudent aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar nog niet echt een afmaker. Ik zag hem in 1997 toen hij het Groninger Studenten Cabaretfestival won. Myjer legt een verbinding tussen comedy en cabaret. Toen ik hem voor het eerst interviewde voor Dagblad van het Noorden, zei hij: “Luister Jacques, binnen tien jaar sta ik in Carré.” Dat is nogal een uitspraak voor een beginneling! Maar het lukte hem. Het is opzienbarend dat hij vanaf het begin al zo succesvol en productief was. Bert Visscher bijvoorbeeld kende een veel langere aanloopperiode. Hij werkt enorm aan zichzelf, om te groeien en met echte onderwerpen te komen. Met “cabaretier” doe je hem tekort; een completere betiteling is “comedy artist”. Hij is ook muzikant, hij is allround. Aan de top verkeert hij in kringen van artiesten als Youp van ’t Hek, Paul van Vliet en André van Duin. Toen Myjer na een zware ziekteperiode terug was op het toneel en vertelde over de pittige gesprekken met chirurgen en de moeilijke situatie thuis met een van zijn kinderen, liepen de tranen me over de wangen van ontroering. In mijn ogen is hij een perfecte comedian.’

In mijn ogen is hij perfect