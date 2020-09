Charlie Hebdo zet wéér profeet op de cover

Toen waren spotprenten over de profeet de reden voor gewapende moslimterroristen om het kantoor van het satirische weekblad in Parijs tijdens een redactievergadering binnen te stormen. Bij die aanval vielen twaalf doden.

‘Tout ça pour ça’ staat er op de cover te lezen. Wat vrij vertaald neerkomt op: ‘Al die heisa vanwege dit.’ Aanleiding voor Charlie Hebdo om met deze cover te komen, is de rechtszaak die morgen begint tegen veertien handlangers van de terroristen. Zij staan terecht omdat ze de aanslagplegers zouden hebben geholpen door geld en wapens te leveren. De twee daders zelf, de broers Saïd en Chérif Kouachi, werden niet lang na de aanslag door Franse antiterreureenheden doodgeschoten in een drukkerij, waar ze iemand gegijzeld hielden.

Na de aanslag in 2015 was de hashtag #JeSuisCharlie dagenlang trending op Twitter. De leus was bedoeld als steunbetuiging aan zowel de slachtoffers als de vrijheid van meningsuiting. Journalisten en cartoonisten van Charlie Hebdo worden nog altijd 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bewaakt. De beveiliging kost het weekblad 1,5 miljoen euro per jaar.