‘Zelfs op het gebied van interim-coaches tikt de KNVB de ondergrens aan’

Het blijft een knappe prestatie van de KNVB. Zelfs op het gebied van interim-coaches weten ze de ondergrens aan te tikken. Want wie of wat staat er nou langs de lijn tijdens de komende Nations League-interlands tegen Polen en Italië? Het trio Lodeweges/Van de Looi/Stekelenburg zal nog moeite hebben om langs de portiers van de Johan Cruijff Arena te glippen. “Bondscoaches? Dat kunnen we allemaal wel zeggen, heren.”

Iets zegt me dat we van Oranjes rentree op het internationale voetbalpodium niet al te veel hoeven te verwachten. Ronald Koeman is vertrokken naar Spanje, dat meteen op code oranje werd gezet en later op rood door de aangetekende afscheidsbrief van Lionel Messi, bij tegenstander Polen haakte Robert Lewandowski af, de enige reden om zo’n wedstrijd nog een beetje serieus te nemen. Het stadion is al leeg vanwege de corona, maar ook zonder die maatregelen zou het slecht gevuld zijn. Ik verwacht ook nog wel een afzegging van deze of gene international.

Als ik de KNVB was, en gelukkig ben ik dat niet, zou ik nog voor komende donderdag een nieuwe bondscoach aanstellen. Nu blinkt de voetbalbond niet uit in daadkracht, zoals bleek tijdens de coronapandemie, toen ze veel te snel een punt zette achter de eredivisie zonder serieus te onderzoeken of er alternatieven waren, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat geen enkele trainer trek heeft in dit erebaantje. Met dank aan Ronald Koeman vertonen de wangetjes van Oranje weliswaar eindelijk weer een blosje, maar ze zijn nog niet van Amalia-achtige proporties.

Omdat er nogal hoog over ze opgegeven wordt, moeten we wellicht weer eens ons lot in de handen van een Duitser geven. Voor een rentree van Georg Kessler (bijna 88) is het misschien wat te laat, maar er lopen momenteel nog genoeg capabele oosterburen rond. Weliswaar moeten we die achter de laptop vandaan trekken, want dat zijn de Schmidts, Tuchels en Nagelsmannen van deze wereld wel allemaal. Bij aankoop van een MacBook krijg je een Duitse trainer cadeau.

Maar wat geeft het, ze doen het goed. Vorig jaar won Jürgen Klopp de Champions League en nu stond Herr Flick namens Bayern München te shinen met de belangrijkste Europa Cup. Drie van de vier trainers in de halve finale waren van Duitse komaf. En bij PSV lopen ze hard en weg met hun nieuwe Ruhrgänger die de club een fikse impuls schijnt te geven.

Als compromis zouden we natuurlijk Peter Bosz kunnen nemen, in naam en baan al een halve Duitser. En misschien wat meer passend in onze voetbalcultuur. We wachten het rustig af. De KNVB een beetje kennende hebben we zo rond de kerst witte rook. Kerst 2021.