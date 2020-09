‘Het lot van sekswerkers wordt bepaald door jongeren die nog denken dat je blind wordt als je masturbeert’

U stelde deze week voor prostitutie te verbieden. Of, nou ja: het betalen voor seks strafbaar te maken, wat op hetzelfde neerkomt.

Voorstanders van zo’n voorstel waren tot nu toe alleen de ChristenUnie en de zoals bekend verklaard vrouwvriendelijke SGP, maar nu zijn het dus álle christelijke partijen in de Tweede Kamer. Ze wijzen ter verdediging ervan vaak op de vele misstanden in de prostitutie, met name de vrouwenhandel. Dat een sadistische, gewelddadige mensenhandelaar als Saban B. jarenlang op de Wallen zijn gang kon gaan, druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van íeder gezond mens.

De vraag is of in een samenleving waarin betaalde seks verboden is, er niet juist meer in plaats van minder Saban B.’s gaan rondlopen. Sekswerkers zélf vragen om heel andere maatregelen om hun veiligheid te vergroten dan het verbieden van hun werk.

Maar wat sekswerkers zélf vinden is voor u niet zo belangrijk, omdat de ware reden van uw voorstel een morele afkeuring van hun werk is. Dat blijkt altijd alleen al uit het taalgebruik van voorstanders van een prostitutieverbod: die hebben het over het ‘verkopen van je lichaam’, alsof de klant na de seks het lijf van de sekswerker in een grote Albert Heijn-tas mee naar huis mag nemen. Van doggystyle naar doggybag. Terwijl sekswerkers natuurlijk helemaal niet ‘hun lichaam verkopen’, nee: ze bieden een dienst aan (seks), en daar dient een ander voor te betalen.

Uw argument: ‘De meeste prostituees zouden eigenlijk geen seks willen met de man die voor hen staat. Maar het gebeurt toch, omdat er wordt betaald.’ Dat klopt. Net zoals de meeste leraren niet uren per dag zouden willen doorbrengen met alle kinderen in hun klas, en verplegers niet de lichamen van al hun patiënten zouden willen wassen – als er niet voor betaald zouden worden. Het is zo ongeveer de kern van de vrije markt: dat betaling een uitdrukking van waardering is, en dat zonder die uitdrukking de dienst niet zou worden geleverd, of het product niet zou worden geleverd.

Maar seks is iets anders dan lesgeven, is dan uiteraard uw volgende argument. In het AD zei u: ‘Als je mensen op straat vraagt of ze zouden willen dat hun dochter in de prostitutie werkt, dan zegt iedereen nee.’ Dat er geregeld een verschil is tussen de manier waarop mensen hun dochter zien en die dochter zichzelf, is nou precies de reden dat die dochters vanaf hun achttiende zélf mogen weten wat ze doen, en dus ook vanaf hun 21ste in de prostitutie mogen werken als ze dat willen.

Al uw argumenten zijn vermomd moralisme van iemand die zich niet kan voorstellen dat voor sommige andere mensen liefde en seks los van elkaar staan. Het voorstel voor een prostitutieverbod komt dan ook niet van u zelf, maar van het seksloze griezeljongerenclubje Exxpose, dat ook propaganda verspreidt tegen onenightstands en seks voor of buiten het (uiteraard heteroseksuele) huwelijk.

En zo wordt het lot van sekswerkers bepaald door jongeren die waarschijnlijk nog denken dat je blind wordt als je masturbeert.