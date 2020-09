'De ene dag ben je hot, de andere dag kapot'

01 Inchecken of uitchecken

Frank: ‘Toen we van SBS naar RTL overstapten, hebben we ze een paar formats voorgelegd. Zij hadden er zelf ook nog een paar liggen, waaronder het concept voor ons nieuwe programma Frank en Rogier Checken In. We gaan hiervoor langs bij allerlei B&B’s, om ze weer op de goede weg te helpen. Enig, want ik had nog nooit in een B&B geslapen. Wij zitten altijd in hotels.’

Rogier: ‘Bij veel B&B’s wil je het liefst ook meteen weer uitchecken (lacht). Een B&B staat toch voor een soort thuisgevoel, je komt bij mensen over de vloer, je zit met z’n allen aan de ontbijttafel. Het lekkere aan een hotel is dat je even niemand spreekt en even nergens rekening mee hoeft te houden.’ Frank: ‘We hebben ook nog de zorg voor onze twee honden, die we bij ons hebben. Je bent in hotels niet altijd welkom met honden, maar bij B&B nog minder vaak.’

02 Botox of fillers

Frank: ‘Ik vind plastische chirurgie heel belangrijk als je hangende oogleden hebt of als het niet meer prettig is om naar te kijken, maar ik háát botox en fillers.’

Rogier: ‘Ik heb sinds anderhalf jaar botox en fillers, maar wel met mate. Mensen denken dat mijn hele gezicht is volgespoten, dat is echt niet waar. Maar ja, we worden allemaal wat ouder, en ik vind rimpels niet per se lelijk, maar ik vind gladder wel mooier. Je strijkt toch ook je kleren? Frank weet het pas sinds een maand of drie, eerder was het hem niet eens opgevallen. De kunst is dat je niet doorslaat.’ Frank: ‘Als jij doorslaat, dan sla ik ook door.’

03 Kringloopwinkel of design

Frank: ‘Als binnenhuisarchitect maakte ik interieurs die de klant wilde. Hadden zij hun zinnen gezet op een designstoel van de heer Eames, dan bestelde ik die. Maar ik ben zelf helemaal niet van design. In mijn tijd waren er nog geen kringloopwinkels, maar als echte verzamelaar ging ik alle rommelmarkten af. Mijn favoriete markt was die in Brussel. Soms ging wat ik kocht naar de winkel, vaak hield ik het zelf.’

Rogier: ‘Ik ben dol op design, maar ik zeg je eerlijk: ik ben niet zo thuis in al die namen. Er zijn zoveel moderne ontwerpers, dat kan ik niet allemaal bijhouden. Zie je die twee perspex boxjes daar? (wijst naar de overkant van de bank) Die kocht ik een maand terug bij de kringloop voor 4 euro. De kandelaren die daarachter staan, waren aanzienlijk duurder. Ik koop gewoon wat ik mooi vind, design of geen design.’

04 Elke dag iemand afsnauwen of pleaser for life

Rogier: ‘Ik vind het heerlijk om te pleasen, maar af en toe moet je ook even ruzie kunnen maken. Goedmaakseks is de beste seks.’

Frank: ‘Mijn ouders gingen kibbelend voorwaarts. Dat is ook de leidraad in mijn leven.’

05 Thierry Baudet of Geert Wilders

Frank: ‘Dan kies ik voor Baudet. Hij gaat net als Pim Fortuyn lekker tegen de draad in, dat vind ik heerlijk. Maar als ik heel eerlijk ben, dan weet ik niet meer op wie ik ga stemmen. Van huis uit heb ik meegekregen dat je altijd voor dezelfde partij moet gaan. Wij zijn ondernemers, dus het leek altijd logisch om te kiezen voor een partij die opkomt voor ondernemers. Maar er zijn nu zoveel splinterpartijen dat het heel onoverzichtelijk is geworden. Niet stemmen vind ik ook geen optie, dan geef je je stem weg. Dan nog liever Thierry Baudet, hij is weliswaar een beetje maf, zijn ideeën zijn wel lollig.’

Rogier: ‘Mag ik deze vraag overslaan? Ik heb van één ding echt geen verstand, en dat is van politiek. Ik snap het gewoon niet zo, het is een soort abracadabra.’

Frank: ‘Rogier is niet politiek geëngageerd.’ Rogier, lachend: ‘Ik ben politiek correct.’

06 Marathon rennen of Netflix bingewatchen

Rogier: ‘Dan lekker Netflix kijken. Ik heb vroeger paardgereden, getennist en gehockeyd, daarna heb ik heel lang niet gesport. Sinds december heb ik een personal trainer, maar dat stomme rennen, nee.’

Frank: ‘Vanmorgen was ik in het bos met de honden. Dan loopt er zo’n jongeman transpirerend en wel te rennen in deze hitte. Hardlopers zijn doodlopers. Ik ben wel dol op skiën. Dat is echt een sport voor homo’s: je laat je naar boven trekken en naar beneden glijden.’

Ik denk weleens dat Rogier niet op mij is gevallen, maar op de honden die ik destijds had

07 Lui of ambitieus

Rogier: ‘Ambities heb ik zeker, maar ik vind het ook heel prettig om heerlijk op een luie stoel te liggen.’ Frank: ‘Ik ben absoluut ambitieus. Als jonge jongen was ik heel slecht op school, dat ging helemaal niet. Ik keek naar mensen die wél goed waren en was een beetje jaloers omdat zij straks eerder zouden bereiken wat ik ook wilde bereiken. Studeren ging niet, dus ik begon al vrij jong met m’n winkel. Dat bracht een omslag teweeg, want als ik daarna studenten zag fietsen, dan dacht ik: ja, maar ik rij nu in een mooie auto. Zo is het mijn hele leven gebleven. Ik wil altijd verder, vooruit, groeien. Eerst had ik dat met winkels, nu heb ik dat op het tv-vlak. Rogier en ik wilden meer, en andere programma’s maken dan Paleis Voor Een Prikkie. Die kans kregen we bij SBS niet, daarom zijn we verhuisd naar een andere zender.’

Rogier: ‘Frank komt uit een heel andere generatie dan ik, van net na de oorlog, de opbouwfase. Ik ben een babyboomer, dus ik sta er net wat anders in. Ik vind werken heel belangrijk, en ik heb ook echt wel ambities, maar je carrière is niet alles. Je moet ook kunnen genieten. Als je dag en nacht werkt, dan geniet je niet.’

Frank: ‘Dat deed ik wel, sorry. Wat dat betreft zijn we totaal verschillend.’

08 RTL Boulevard of Shownieuws

Rogier: ‘Ik vind RTL Boulevard wat luchtiger. De belichting en de locatie zijn ook mooier.’

Frank: ‘De teksten zijn ook beter. Albert Verlinde heeft ooit geïntroduceerd dat bij elk item een cryptische tekst wordt afgebeeld. Dat vind ik fantastisch, daar word ik blij van.’

09 Cognac of cocaïne

Rogier: ‘Cognac. Met drugs heb ik niks, ik heb toen ik achttien was weleens een xtc-pil genomen, maar dat is niks voor mij. Cognac ook niet echt, maar ik hou van alcohol. En alcohol van mij, haha. Met warm weer, lekker een roseetje, heerlijk. Ik ben ook dol op cocktails en Amaretto, maar je wordt er hartstikke bezopen van.’

Frank: ‘Ik ben gek op cognac, maar ik haat cocaïne. Jaren en jaren geleden had ik op een beurs die ik organiseerde een team van veertien jongelui om me heen om de boel op te zetten. Ze werkten keihard, maar ze waren ook heel lacherig. Tijdens de afsluitende barbecue vroeg ik aan ze hoe dat zat, en dat kwam dus omdat ze pillen hadden geslikt. Ze zeiden: “Frank, neem jij nu ook eens een pil,” wat ik heb gedaan, en de rest van de week zat er voor mijn gevoel een gat in mijn tong. Een verkeerde trip, zo noemen ze dat. Ik wist meteen dat ik dat nooit meer wilde.’

10 Anoniem of beroemd

Frank: ‘Beroemd, want dat is wat we eigenlijk al heel lang zijn. Als kind stond ik al tussen de schuifdeuren, dol op aandacht. Daarna hebben we allebei winkels gehad die – hoe zeg ik dat bescheiden – opmerkelijk waren. Dan word je al snel gezien als de meneer van de winkel. Ik was eigenlijk altijd al berucht, haha. Voor Rogier gold dat nog extra, omdat hij met z’n zaak op de buis kwam.’

Rogier: ‘Ik zie mezelf niet als beroemd, dan denk ik eerder aan iemand als Paris Hilton. Het lijkt me heel vervelend om haar status te hebben, omdat je nooit even gewoon ergens naartoe kunt gaan. Als echt bekend persoon moet je toch steeds opletten met wat je doet of zegt. Wij krijgen in principe altijd goeie reacties, dan is het ook niet erg om af en toe op de foto te gaan.’

11 Oesters of patatje met

Rogier: ‘Ik ben stapeldol op oesters, maar ik kan de hele dag patat eten. Daar kun je me ’s nachts voor wakker maken. Ik eet me er helemaal aan vol en daarna ga ik diëten, haha.’

Frank: ‘Ik deed vroeger alles om dikker te worden, maar nu heb ik echt een coronabuik.’

12 Meilandjes of De Scheetjes

Rogier: ‘Van De Scheetjes heb ik tien minuten gezien en ik vond het niks. Die golfbaan, nee. De Meilandjes zijn meer ontwapenend. Het was ook leuk dat ze dat kasteel aan het inrichten waren. Dat gaf het toch een extra element.’

Frank: ‘Ik heb De Scheetjes nooit gezien, de Meilandjes wel, omdat we toen nog bij SBS zaten. Maar ik vond het niet zo boeiend, eigenlijk. Ik vond ze eigenlijk vooral leuk bij Ik Vertrek. Het was hilarisch dat die vrouw niet in de gaten had dat Martien homoseksueel was. Ik kwam niet meer bij.’

Rogier: ‘Het kán niet dat ze dat niet wist. Ze is niet achterlijk, toch? Toevallig had ik het laatst nog met mijn moeder over het moment dat ik haar vertelde dat ik op mannen val. Ze zei dat ze allang wist dat ik homo was, alleen zeg je zoiets niet. Daar moet iemand toch zelf mee komen.’

13 Open relatie of monogamie

Rogier, beslist: ‘Monogamie.’

Frank: ‘Een open relatie, dat is spannender.’

Rogier: ‘We hebben er geen afspraken over gemaakt. Stel dat Frank in z’n eentje op een feestje is en strontlazarus gaat zoenen met een ander, wat hij nooit zal doen, dan is de relatie niet gelijk over. We zijn negentien jaar samen, dat kan een keer gebeuren. Maar ik zou het niet prettig vinden als hij er echt een relatie naast zou hebben.’

Frank: ‘Rogier komt uit een goed nest waar nog nooit iemand is gescheiden. Al zijn nichtjes, neefjes, tantes, ooms; iedereen is nog samen. Dat is zijn voorbeeld.’

14 Een baby of een hond

Rogier: ‘Als ik een hetero was geweest en een leuke vrouw of vriendin had gehad, dan had ik absoluut kinderen gewild, maar in onze situatie vind ik dat raar. Ik ben heel traditioneel in dat opzicht. Trouwen vind ik bijvoorbeeld fantastisch, en wij zijn ook getrouwd, maar ik zie daar dan toch een plaatje bij van een kerk en een enorme sleep en een koets. Dat kun je nooit evenaren als twee mannen in een pak. Hetzelfde geldt ook voor kinderen. Zie je ons al met een kinderwagen? Het klinkt ouderwets, maar dat is niet de natuur.’

Frank: ‘Ik had graag kinderen willen hebben, maar geen aangenomen kinderen. Nu ben ik te oud en heb ik er geen zin meer in. We zijn gek op onze honden, een labrador en een flatcoated retriever, dat zijn een beetje onze kinderen. Ik denk weleens dat Rogier niet op mij is gevallen, maar op de honden die ik destijds had. Het enige nadeel is dat je een kind om een boodschap kunt sturen en een hond niet.’

15 Platzak of loaded

Frank: ‘Mensen die keihard werken, gaan in 90 procent van de gevallen weleens failliet. Ik heb dat ook meegemaakt, dus ik ben zowel platzak als loaded geweest. Als dat dan gebeurt, dan komt de ambitieuze kracht weer in je naar boven. Je wilt toch niet platzak zijn, dus je gaat er alles aan doen om de boel te redden. In mijn geval is dat toevallig gelukt.’

Rogier: ‘Gezondheid is het allerbelangrijkste, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Maar het is wel lekker als je dingen kan doen zonder dat je hoeft na te denken wat het kost: een keertje uit eten, een nieuwe broek kopen. Een andere interviewer vroeg laatst of wij miljonair zijn. Ik kan je zeggen: op mijn rekening staat geen miljoen en op die van Frank ook niet. Frank heeft wel een paar panden, maar dat geld zit in steen. Je moet elk maand maar afwachten of de huurder gaat betalen.’

Frank: ‘Dat gebeurt op het ogenblik niet.’

Ik kan je zeggen: op mijn rekening staat geen miljoen en op die van Frank ook niet

Eendagsvliegen of blijvertjes

Rogier: ‘Blijvertjes. Eendagsvlieg klinkt zo negatief.’

Frank: ‘Alsof we bijna dood zijn. Maar goed, in de showbizzwereld kan alles, hè. Het kan ineens fout gaan. De ene dag ben je hot, de andere dag kapot. Of wij het redden, ligt aan het feit of we genoeg ingrediënten in huis hebben om te kunnen blijven boeien.’

Rogier: ‘Als het je hoogste doel is om bekend te worden, en een totaal ander persoon wordt om dat voor elkaar te krijgen, dan hou je het niet lang vol. Ben je gewoon jezelf en blijf je bij je leest, dan kom je veel verder. Wij zien het echt als een baan.’

In het kort

Frank Jansen (1946) en Rogier Smit (1974) zijn van huis uit binnenhuisarchitecten, die jarenlang woonwinkels hebben gerund. In 2009 waren ze te zien in een paar afleveringen van het tv-programma Bij Ons in de PC, maar hun doorbraak kwam met hun deelname aan Steenrijk, Straatarm in 2017. Kijkers waren meteen zo dol op het duo dat ze op SBS6 een eigen programma kregen: Paleis Voor Een Prikkie, wat ze vier seizoenen hebben gemaakt. Eind vorig jaar stapten ze over naar RTL 4, waar ze vanaf 2 september te zien zijn met Frank en Rogier Checken In. In dit programma gaan ze langs bij noodlijdende B&B’s om ze een handje te helpen met de inrichting.