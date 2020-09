‘Er heeft een medewerkster corona!’ Ik hoor geroezemoes in de woonkamer. ‘Ze zijn allemaal naar huis gestuurd, die vrouw was aan het hoesten.’ Ik zie de bewoners die vanmorgen naar hun dagbesteding zijn vertrokken de woonkamer binnendruppelen. Een van hen, Mira, gaat languit op de bank liggen en trekt haar verschoten pet over haar gezicht. ‘Hadden ze dat nou effe eerder geweten, dan had ik kunnen uitslapen!’ zegt ze grimmig. Ik zie zorgcoördinator Marina bellend heen en weer lopen in haar kantoor, druk gebarend. ‘Hey Mira, laat me effe een sjekkie van je draaien, ja?’ mompelt Thomas. Zonder te kijken gooit Mira haar pakje shag in de richting van Thomas, die het vakkundig opvangt. ‘Zijn jullie naar huis gestuurd?’ vraag ik. ‘Ja, corona!’ mompelt Mira ongeïnteresseerd.

Op kantoor hebben zich inmiddels meer collega’s verzameld die allemaal verwachtingsvol naar Marina kijken. ‘En?’ vraagt Alfred nadat ze heeft opgehangen. ‘Ze kunnen degene die daar werkt niet bereiken. Ze proberen nu degene daarboven te contacten.’ Alfred kijkt bezorgd. ‘Wat nou als er daar echt iemand corona heeft?’ Marina kijkt hem niet aan. ‘We moeten in ieder geval Mira, Thomas en Dylan vragen of ze op hun kamer willen blijven totdat we meer weten.’

‘Ik denk niet dat ze dat gaan accepteren.’ Ik zie aan Alfred dat hij zich schrap zet tegen de reactie van drie bewoners die zich de wet maar moeilijk laten voorschrijven.

‘Weet je wat, we vragen ze of ze uit de gemeenschappelijke ruimten willen blijven, ze mogen wel in de tuin en daar kunnen ze ook eten,’ oppert Marina. ‘Ik ga ondertussen proberen of ze getest kunnen worden op corona.’ Terwijl Marina een nieuw rondje telefoontjes start, hoor ik hoe Mira tegen Alfred mompelt dat ze niet van plan is om de hele dag op haar kamer te gaan zitten. ‘En hoe moet dat met pissen dan, dat doen we toch ook allemaal op dezelfde wc’s?’ Alfred zegt dat ze een punt heeft en gaat er verder niet op in. Allemaal overpeinzen we de gevolgen als blijkt dat er inderdaad iemand op de dagbesteding corona heeft. ‘De GGD test niet zolang mensen geen klachten hebben,’ zegt Marina als ze verslag komt doen. ‘Die medewerkster wordt wel getest.’

‘En Mira, Thomas en Dylan?’ ‘Ja, die moeten echt 1,5 meter afstand houden en op hun kamer blijven. Ze mogen wel in de tuin.’

‘Maar ik heb helemaal niks,’ zegt Mira bokkig als ik een rondje met ijsjes doe en haar waarschuw afstand te houden. ‘Dat hoeft ook niet, maar het zou wel kunnen. Ik wil je gewoon vragen of je extra voorzichtig wil doen totdat we de uitslag van die medewerkster hebben.’

‘Leg mijn ijsje dan maar daar op de tafel,’ zegt ze. Ze heeft het begrepen.