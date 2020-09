Wie denkt Ronald Koeman wel dat hij is?

Je contract als bondscoach verbreken voor een elitebaantje bij Barcelona; dat doe je toch niet?

Wel als het je grote droom is. Ronald Koeman heeft al diverse topclubs onder zijn hoede gehad, zoals Ajax, PSV, Feyenoord en internationaal Benfica, Valencia en Southampton. Maar bij Barcelona, de club waar hij als speler zijn grootste successen meemaakte, kwam hij als trainer nooit verder dan assistent (1998-2000) of coach van het tweede elftal (1999-2000). In zijn contract als bondscoach had Koeman bij zijn aanstelling in 2018 laten opnemen dat hij voor één mogelijkheid direct zou mogen ontbinden, namelijk als zijn grote liefde zich zou melden. En uitgerekend zíj bood zich onlangs wulps, verleidelijk en in vol ornaat aan Koeman aan. Zeg dan maar eens nee.

Lullig voor de KNVB, maar dit kwam niet onverwacht

Zoals altijd vindt iedereen in de voetbalwereld er wat van?

Túúrlijk. De KNVB moppert. Fans van Oranje zijn teleurgesteld. Zij hadden Koeman graag volgend jaar met de selectie mee naar het EK zien gaan. Spelers bij Barcelona foeteren. Maar vooral op de club zelf, die een ongekend slechte periode kent. Barcelona-fans schreeuwen om het vertrek van de voorzitter. Maar ook Koeman hoort al geloei en boegeroep. Hij heeft vedette Luis Suarez gebeld dat hij weg mag en de beste speler ter wereld, Lionel Messi, is daar woedend over. Nu zijn vriend Suarez moet vertrekken, wil Messi ook per direct weg. Het Catalaanse voetbalbolwerk schudt op z’n grondvesten. Camp Nou staat in de fik. Nee, Sneeuwvlokje krijgt het allemaal niet cadeau zo bij de start van zijn nieuwe job.

Koeman heeft me in de zes maanden die ik onder hem speelde bij Everton helemaal niets gebracht

Wat vindt Ronald Koeman van zichzelf ?

‘Lullig voor de KNVB, maar dit kwam niet onverwacht.’

Wat vinden wij van Ronald Koeman?

Eén Sneeuwvlokje maakt nog geen winter. Al is de start moeizaam en bevindt Koeman zich meteen al op glad ijs, er kan nog van alles gebeuren voordat de situatie echt onder het nulpunt daalt.

PATRICK KLUIVERT hoofd jeugdopleiding Barcelona

‘Ronald heeft bij Barcelona gespeeld van 1989 tot 1995, hij kent de club, hij kent de filosofie. Er ligt nu een mooie kans om het tij te keren. Hij komt op een lastig moment bij de club, het is zeker geen makkelijke klus. Maar zijn droom komt uit en dat is fantastisch. Ik gun hem het ook van harte. Ja, ik krijg indirect ook met hem te maken. Spelers moeten vanuit de jeugd doorstromen naar Barcelona B en het eerste team, ik kan hem daarover de nodige informatie verstrekken. We hebben in het kampioensjaar 2006-2007 eerder samengewerkt bij PSV, ik als speler en hij als trainer. Ronald straalt rust uit, dat is belangrijk voor een groep. Hij is er ook heel duidelijk in wat hij van de spelers verwacht, dat vind je als voetballer prettig. Hier in Barcelona heeft hij nog steeds een mythische status, de Catalanen weten allemaal nog de vrije trap waarmee hij in 1992 op Wembley scoorde in de Europa Cup 1-finale. Hij is hier absoluut geliefd en wordt als een held binnengehaald. ’

PATRICK KLUIVERT hoofd jeugdopleiding Barcelona

KEES JANSMA sportjournalist

‘Ik sta niet te juichen dat hij deze beslissing heeft genomen. Ik vind Koemans keuze wel begrijpelijk, maar het komt op een buitengewoon ongelukkig moment voor een jonge generatie voetballers die onder zijn leiding samen goed zijn gaan functioneren. Dat is Koemans verdienste. Het leidde ertoe dat wij het met z’n allen weer leuk zijn gaan vinden om naar Oranje te kijken. En juist in die goede flow vertrekt de coach, om vijf voor twaalf, want normaal gesproken maak je eerst het grote toernooi af waar je je met je ploeg voor hebt gekwalificeerd. Ik misgun het hem niet, maar ik had het Oranje meer gegund dat hij langer was gebleven. Aan de andere kant zullen ze in Spanje erg blij zijn dat hij komt. Het gaat met Barcelona dermate slecht qua sfeer, prestaties en toekomstbeeld, dat dit me een ideaal moment lijkt om in te stappen. Zijn grootste kwaliteit vind ik het leidinggeven. Hij is de baas. Koeman heeft het leiderschap zoals Louis van Gaal en Rinus Michels dat hadden.’

Ik sta niet te juichen

RONALD VAN DEN BELD koeman Ronald

‘Het afgelopen jaar heb ik als melkveehouder meegedaan aan Boer Zoekt Vrouw. Ik kreeg niet genoeg brieven om mee te doen aan de wekelijkse uitzendingen, maar ik was wel te volgen in mijn eigen webserie. Van Ronald Koeman weet ik nog dat hij lomp en log was en een beetje achterin stond. Hij had een harde pegel. Groot gelijk dat hij naar Barcelona vertrekt, die kansen blijven niet komen. Of ik zelf ook voetbal? Mijn hoogtepunt lag in de B-junioren van Vlug & Lenig in Terwolde, daarna ben ik op schaatsles gegaan.’

Hij was lomp en log

WILLEM VAN HANEGEM collega

‘Ik vind Koeman een aardige gozert. Ik heb hem als trainer in 1995 naar Feyenoord gehaald, maar ik werd daar toen ontslagen, dus dat schoot niet op. Koeman is een trotse man. Hij heeft een paar keer een draai om z’n oren gehad: bij Valencia kon hij de trein niet op de rails krijgen, bij Benfica was het ook niet hoera en bij AZ hebben ze hem veel pijn gedaan, dat vond hij heel erg. Toch heeft hij zich telkens knap herpakt. Als bondscoach heeft hij het goed gedaan. Ik was wel sceptisch over de fluwelen handschoenen waarmee hij door de media werd behandeld. Waar bij de vorige bondscoaches werkelijk alles werd betwist, knikte iedereen ja en amen bij zo’n beetje alles wat Koeman zei. Stel dat hij een pinguïn in de spits had gezet, zouden de analytici hebben gezegd: hij zal er een bedoeling mee hebben, laten we het gewoon even afwachten. Ik kon daar slecht tegen. Dat Koeman nu naar Barcelona vertrekt, ligt niet aan hém. Dat is de schuld van de KNVB. Toen ze hem in dienst namen, hadden ze niet moeten instemmen met die Barça-clausule. ’