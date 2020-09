‘Ieder land krijgt de ramp die het verdient’

Laten we ze voor het gemak even Kwik, Kwek en Kwak noemen. Kwik is de snelle, de gladde van het gezelschap. Haartjes keurig in de verf en de lak, priemende oogjes en een mond die continu openstaat, maar waar amper iets zinnigs uitkomt. De vergelijking met een opblaaspop is snel gemaakt.

Van het trio is Kwik de aangever, de Frans van Dusschoten van het ensemble. Met zijn vileine voorzetjes probeert hij Kwek en Kwak stoere uitspraken te ontlokken. Dan laat hij bijvoorbeeld een foto zien van Sylvana Simons en dan hoopt Kwik dat de anderen wat denigrerende opmerkingen maken, dan is z’n avond goed. Ook probeert Kwik weleens een grapje, maar dan komt z’n mislukte poging om het als stand-upcomedian te gaan maken weer eens bovendrijven. Niemand heeft ooit gelachen om een kwinkslag van Kwik.

Rechts van Kwik zit Kwak. Kwak heeft wat meer gevoel voor humor en dat vindt hijzelf ook getuige het gehinnik waarmee hij zijn eigen grappen en anekdotes begeleidt. Voor iemand die tot voor kort hele dagen depressief doorbracht op de eigen bank best een unieke prestatie. Zijn verhalen spelen zich vooral af in dubieuze tenten waar het paaldansen tot kunst verheven wordt. Ook in bordelen vindt hij blindelings de weg, je bent Kwak of je bent het niet.

En dan heb je nog Kwek. Van het type gooi er een kwartje in en het begint met ratelen. Met doorrookte stem poneert Kwek boude stellingen die hij een uitzending later met het grootste gemak weer herroept. Kwek vond het onbegrijpelijk dat Louis van Gaal weer bondscoach werd waarna Oranje keurig derde werd op het WK van 2014. Ook verdedigde Kwek te vuur en te zwaard het beleid van FC Twente-voorzitter Joop Munsterman die hij een visionair noemde in plaats van een frauduleuze patjepeeër die weleens een ‘nieuwtje’ in Kweks oor fluisterde. A la The Donald doet Kwek niet aan factchecking, alles wordt meteen over de schutting gekieperd.

Echt tenenkrommend wordt het als Kwek zich buiten de voetbalwereld begeeft en onder het mom van vrijheid van meningsuiting de ene na de andere minderheid bestookt, waarbij met name vrouwen, moslims, homo’s, gekleurde medemensen en andersdenkenden het moeten ontgelden. Zijn geraaskal genereert vooral enthousiasme in populistische kring, dat treurige volk dat niet kan verkroppen hoe Zwarte Piet in hun ogen ontheiligd wordt.

Even leek het einde in zicht van de toneelstukjes die de 3K’s twee keer per week opvoeren, nadat Kwik opeens een helder moment kreeg en Kwek zomaar beschuldigde van naar racisme riekende uitspraken. Tot grote woede ook van Kwak die Kwik NSB-gedrag verweet, maar helaas stak Oom Dagobert de Mol daar een stokje voor. En geld gaat nu eenmaal voor principes. Vandaar dat we nu weer opgescheept zitten met het gedrocht dat Veronica Inteelt heet en waarvan de uitzendingen onlangs hervat werden, niet geheel toevallig op 9/11. Zo krijgt ieder land de ramp die het verdient.