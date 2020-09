Settle for Biden. Dat is de strijdkreet waarmee supporters van linkse Democraten Bernie Sanders en Elizabeth Warren proberen hun gelijkgestemden zo ver te krijgen dat zij toch hun stem geven aan presidentskandidaat Joe Biden. Hun boodschap: misschien ben je het niet altijd met Biden eens, maar alles is beter dan nog vier jaar Trump. Zo beloofde Biden zelf recent stilte op Twitter. Klinkt grappig na al die digitale scheldpartijen van Donald Trump, maar het toont vooral de inzet van de Democraten: bij hen stem je op Niet-Trump.

Van de week reed ik door Oracle, een mijnwerkersdorp van een paar duizend inwoners in de Sonorawoestijn van Arizona. Bij een verlaten pompstation bungelde een verroest uithangbord, daarnaast was een wijk van stacaravans waar hier en daar een Trumpvlag wapperde. In een eenvoudige diner sprak ik een man, recent gepensioneerd. Hij was dankbaar dat hij de tijd van overvloed nog had meegemaakt, maar de toekomst van zijn dorp zag hij somber in. De kopermijnen in deze regio zijn overgenomen door internationale conglomeraten uit Canada en Australië, het kopersmelten gebeurt in Mexico. Het werk verdwijnt.

Oracle is een van ontelbaar veel ineenstortende Amerikaanse plattelandsdorpjes. Hier eisen die andere epidemiën, van opiaten en uitzichtloosheid, ieder jaar weer duizenden levens in alle leeftijdsgroepen. De inwoners van dit soort dorpjes zal het aan hun reet roesten of Trump een boze tweet stuurt terwijl ie in het Witte Huis op de bank naar Fox & Friends ligt te kijken.

Voor hen is belangrijk dat Trump afgelopen jaren voor hen vocht. En die indruk gaf hij: het ene na het andere internationale verdrag werd verscheurd, handelsdeals opgeblazen. Ook al hebben de boeren en mijnwerkers misschien helemaal niet zo veel baat bij een handelsoorlog met China, vertellen ze allemaal dat zij geloven dat Trump hun laatste kans op redding is. Voordat hij kwam voelden ze zich vergeten, slachtoffers van de globalisatie.

Het verbaast me iedere keer weer. Je zou verwachten dat de Democratische partij erop inzet duidelijk te maken wat zij het Amerikaanse platteland dan te bieden hebben: universele ziekenzorg, minimumlonen, betere sociale voorzieningen, omscholing naar de moderne economie nu de zware industrie steeds meer bij het Amerikaanse verleden hoort. Hier zijn voor hen zo veel stemmen te winnen. En daarmee zou een swing state als Arizona zomaar Democratisch blauw kunnen kleuren bij de komende verkiezingen.

Maar als je presidentskandidaat Joe Biden een speech hoort geven, zoals onlangs in Pittsburgh, legt hij amper uit wat zijn partij voor het Amerikaanse platteland kan betekenen. Nee, hij geeft af op Trump: dat de gebrekkige reactie op het coronavirus diens schuld is, dat die het publieke debat vergiftigt met zijn harde woorden. En daardoor blijft de boodschap voornamelijk: bij ons stem je voor Niet-Trump.