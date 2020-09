Wie denkt Frank Lammers wel dat hij is?

Als crimineel Ferry Bouman is Frank Lammers nogal een lompe hork. Een rol die dicht bij zijn eigen karakter ligt?

Vrienden vinden dat Lammers weleens wat bot uit de hoek kan komen, maar gooien dat vooral op verlegenheid en eerlijkheid. Revu sprak echter een showbizzfotograaf (die in dit geval anoniem wenst te blijven) met een heel andere mening. De paparazzo vertelt dat hij Lammers eens voor de lens kreeg op straat in Amsterdam terwijl hij naar zijn Lexus liep. Toen Lammers in de gaten kreeg dat hij werd gefotografeerd, begon hij ongezouten te schelden en te tieren.

Lammers schijnt in zijn persoonlijke leven ook weleens undercover boodschappen te doen?

Weekblad Party deed eind vorig jaar een grappige ontdekking over de man die nogal strak vastzit aan zijn contract met supermarktgigant Jumbo. Lammers verdient een aanzienlijke som geld voor zijn rol in die commercials. In ruil daarvoor heeft Jumbo met hem afgesproken dat hij zich nooit mag laten zien in een andere supermarkt. Ook zijn gezin zou strenge instructies hebben meegekregen: alléén winkelen bij de Jumbo. Om iedereen duidelijk te maken dat de rasacteur het beste voorheeft met zijn werkgever, noemde Lammers concurrent Albert Heijn op tv zelfs een ‘klotewinkel’. Maar toen Art Rooijakkers voor zijn programma op bezoek ging bij Lammers en zijn vrouw, deed Party bij het stilzetten van het beeld een verbijsterende ontdekking: op het aanrecht stond een fles cassissiroop van de AH en op de plank het Albert Heijn-kookboek 12 Maanden Lekker Eten. In de media spugen op de Albert Heijn lijkt ons gezien de aanwezige AH-logo’s in de keuken dus wat aan de overdreven kant.

Wat vindt Frank Lammers van zichzelf?

‘Ik ga nooit naar de kapper. Mijn haar groeit door totdat iemand op de set mijn haar knipt. Het kan me echt niet boeien hoe ik eruitzie.’

Wat vinden wij van Frank Lammers?

Zelfs als hij er niet uitziet, behoort hij mooi tot de acteertop van Nederland.

Ik zou absoluut niet in de schoenen willen staan van Frank Lammers, die bij het brede publiek nu te boek staat als Mister Jumbo

HENK POORT collega

‘In 2006 speelde ik met Frank in de film Nachtrit, hij kreeg daarvoor een Gouden Kalf. Op de set gedraagt hij zich uiterst professioneel. Het is absoluut niet zo dat hij een beetje naar zijn tekst loopt te zoeken of zich er met een jantje-van-leiden van afmaakt. Ik heb trouwens nog auditie gedaan voor Undercover, ik heb de rol niet gekregen, maar daar kan Frank niks aan doen. Frank is een van onze weinige filmsterren momenteel. Of hij zich als filmster niet zou moeten lenen voor reclames? Gelul en achterhaald. Wie betaalt dan je huur? Hij zit wel in meerdere dingen, ook met zijn stem. Ik hoop dat hij er een goede boterham aan verdient en als ze het mij aanbieden, zeg ik zeker geen nee. Ik denk dat Frank wars is van de tierlantijnen en de poespas in de showbizz. Je ziet mij ook niet wekelijks in de bladen en ik loop ook niet alle feesten af. Laat mij lekker mijn vak uitoefenen, dat heeft Frank denk ik ook. De toeters en de bellen van de showbizz kunnen hem gestolen worden.’

Hij is een van onze weinige filmsterren

CEES GEEL vriend & collega

‘Opgeteld heb ik denk ik wel in dertig producties met Frank gestaan, ik speel al 25 jaar met hem. Ik heb hem destijds bij het RO Theater in Rotterdam gehaald. Ze vroegen of ik nog iemand wist en toen heb ik Frank getipt. We kenden elkaar van de Toneelschool Amsterdam, hij zat twee jaar onder mij. Net als ik werd hij er zo’n beetje elk jaar vanaf gestuurd, haha. Wij waren niet helemaal conform de verwachtingen van de Toneelschool. Het kon ons weleens irriteren dat allerlei uitspraken van pseudo-kunstenaars meer werden gewaardeerd dan het gewone vakmanschap en ambacht van acteur. Swamibami-verhalen werden meer geprezen dan iemand die gewoon goed staat te spelen. Als speelfilmregisseur maakte Frank zijn debuut met de film Of Ik Gek Ben, waarin ik als enige Noord-Hollander tussen alle Brabanders de rol van een West-Fries speelde. Frank is een multitalent, hij kan acteren, regisseren en zingen. Wat hij niet kan? Koken. Hij kan absoluut niet koken. Dat heb ik één keer aan den lijve ondervonden. Wat hij toen heeft gemaakt, kan ik niet reproduceren, het was ondefinieerbaar. Na die ene keer heb ik het eten van Frank keurig weten te vermijden.’

Hij kan niet koken

HAJO BRUINS vriend & collega

‘Frank kan een aantal dingen die niemand anders in de Nederlandse acteerwereld kan. Als hij een rol grijpt, grijpt hij hem zó helemaal dat hij iedereen achter zich laat. Dat is zijn grootste kwaliteit. Dat betekent niet dat hij alles perfect kan. Frank is qua rollenkeuze erg trouw aan zijn natuur. Hij houdt er niet van om zijn hand te overspelen en zal niet snel een rol accepteren die niet zijn stiel is. Dat vind ik geweldig. Je zag dat bijvoorbeeld in de film Michiel de Ruyter waarin we samen speelden, maar nu ook in Undercover: die rollen zitten hem als gegoten. Ik heb ook naast hem gestaan in de musical Hazes. Dat vond ik minder geschikt voor hem, dat weet hij ook, maar ik had er wel grote bewondering voor hoe hij zich daar doorheen sloeg. Hij is voor de duvel niet bang en is er als vervanger van Martijn Fischer vól voor gegaan. Hij heeft de gunfactor én een gouden hart. Als Frank de situatie vertrouwt, is er nooit een probleem. Maar als hij het gevoel heeft dat hij onheus wordt bejegend, doet hij een stap terug en dat wordt soms gezien als enorme bullebakkerij. Terwijl het eigenlijk verlegenheid is. Ik ken die momenten wel bij Frank, ik weet waar het vandaan komt. Frank kan enorm nors worden als iets hem niet zint. Hij redt zich niet met flair uit zo’n situatie. Hij kan gewoon zeggen: “Ik doe dit niet, sodemieter op, ik heb er geen trek in.” Het kan dan misschien niet zo tactisch zijn, maar Frank is wel altijd eerlijk.’

Zijn gedrag wordt gezien als enorme bullebakkerij