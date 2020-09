Crimefighter 0Fux: ‘Ik ben bereid te sterven voor de veiligheid van onschuldigen’

’Ik ben heel efficiënt in het vinden van degene die ik wil confronteren,’ zegt hij tegen Nieuwe Revu. Dat hij bij het maken van zijn video's (zijn YouTube-kanaal vind je hier) op de rand van de wet balanceert, neemt hij op de koop toe. ‘In alles wat ik doe, hou ik de communicatie met de politie open. Maar ik maak volop gebruik van mijn rechten als burger.’

0Fux is het alter ego van Sohrab Yazdian, een zoon van twee Iraanse verzetsleiders. Nederland maakt voor het eerst kennis met de Zaandammer in het najaar van 2016. De – eveneens in Zaandam wonende – treitervlogger Ismaïl Ilgun is dan landelijk nieuws met zijn YouTube-video's waarin hij en zijn vrienden buurtbewoners en politieagenten in de wijk Poelenburg lastigvallen. Dat zint Sohrab, evenals Ilgun een vlogger, voor geen meter. Met zijn telefoon filmt hij hoe hij Ilgun op straat achterna rent. Het filmpje (‘Nooit meer doen, hè! Flikker!’) haalt binnen 24 uur meer dan twee miljoen views.

Een paar dagen later geeft Sohrab – in een wit T-shirt met de naam 0Fux prominent op de borst – voor de camera van Dumpert.nl tekst en uitleg. ‘Ik weet niet wat die jongens denken, maar ze verpesten het voor iedereen. Iemand moest gewoon iets doen. Deze jongens verpesten hun hele leven. Het enige wat ze doen is hangen, mensen lastigvallen, arme mensen slaan en de politie treiteren. (…) Ik zal altijd in mijn eentje komen. Weet je waarom? Dat is wat een echte man doet. Ik ga niet als een faggot, daar in die corner, arme mensen lastigvallen. Get a fucking life. Denk aan je moeder, denk aan je vader, aan je eigen stad, aan je hele buurt, aan je eigen ras, je verpest het voor iedereen.’

Inmiddels zijn we vier jaar verder en plaatst Sohrab op zijn eigen YouTube-kanaal als 0Fux regelmatig video’s onder de noemer Aangepakt. In zijn video’s komt hij, gekleed in zijn superheldenoutfit en vaak met grof geweld, naar eigen zeggen op voor slachtoffers van misbruik door de daders te confronteren.

Dat leidt soms tot hachelijke situaties.

Zo is zijn online ruzie met de omstreden haatvlogger Youness Ouaali inmiddels behoorlijk uit de hand aan het lopen. Ouaali deed in 2015 in de talkshow van Jeroen Pauw een oproep om Israëlische toeristen in elkaar te slaan. Eerder dit jaar werd hij veroordeeld voor seks met een minderjarig, zwakbegaafd meisje. De afgelopen weken zijn er bij woningen in Zaandam, waar volgens buurtbewoners de ouders van Sohrab zouden wonen, meerdere keren een explosief afgegaan. 0Fux zei tegen de Telegraaf te denken dat de aanslagen tegen hem gericht zijn.

