Streek van de week: ballonnenmoord in Schijndel

Niet elke jodokus mag zomaar varen met een heteluchtballon. Voordat je je benodigde brevet krijgt, moet je een pittig opleidingstraject volgen. Eerst dien je theoretische examens af te leggen in vakken als meteorologie, navigatie, communicatie, voorschriften en ballonvaren & materialen.

Pas daarna mag je met het praktijkgedeelte aan de slag. In een kleine ballon, één op één met een instructeur. Daar dien je minstens zestien vlieguren te maken, maar de meeste aspirantballonvaarders hebben het dubbele nodig om zich de ballon meester te maken. Dan moet je ook nog een solovlucht maken van ten minste dertig minuten. Plus een test afleggen in Engelse taalvaardigheid, plus een examen in radio & telefonie, om te kunnen communiceren met de verkeersleiding. Alles bij elkaar maakt deze grap je zo’n 25.000 euro lichter.

Ondanks deze pittige en prijzige voorselectie heeft het de voltallige Streek van de Week-redactie de voorbije weken verbaasd hoeveel jodokussen in Nederland rondvliegen met een heteluchtballon. Nou ja, we noemen het voor het gemak maar ‘rondvliegen’, maar neem die term gerust met een korreltje zout. De afgelopen periode was het helemaal bal. De ballonnen vielen als rijpe appelen uit de hemel: eentje moest een noodlanding maken op een kruispunt in Den Bosch, een ander in een park middenin een Eindhovense woonwijk, weer een ander op een bouwterrein bij de Jaarbeurs en weer een ander dacht ter hoogte van de Limburgse Maasplassen: die enorme waterpartij, dáár wil ik landen.

Wie het helemaal bont heeft gemaakt, was een ballonvaarder uit Schijndel. Die deed in maart 2017 mee aan een wedstrijd en scheerde daarbij nogal dicht langs een huis in Zundert. Hij zweefde zo’n vijftien meter boven de woning, waar de andere deelnemers bijna vier keer zo hoog vlogen. Maar eigenlijk mochten ze helemaal niet in de buurt komen, aangezien het bewuste huis en de omgeving tot no-flyzone was verklaard. En dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. De vader en zoon die er wonen, zijn namelijk houders van zeldzame papegaaien. Bijzonder fier waren ze op hun paartje Zuid-Amerikaanse, kobaltblauwe hyacinthara’s, waarvan er in het wild nog minder dan vierduizend leven.

De papegaaien (ter waarde van 40.000 euro) schrokken zich op die vermaledijde middag in maart de pleuris van het geluid van de branders toen de ballonvaarder uit Schijndel over hun volière scheerde. De stress werd de gevederde vrienden uiteindelijk fataal. Net als een minstens zo zeldzame geelnekamazone. Die ging door al die decibellen ook de pijp uit. De bewuste ballonvaarder kreeg vorige maand van de rechter te horen dat hij de papegaaienhouders een boete van 65.000 euro moet betalen. Het lijkt de voltallige Streek van de Week-redactie raadzaam dat al die jodokussen een herexamen gaan doen. Of nog beter, voortaan lekker gaan ballonvouwen.