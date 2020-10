‘Ik heb superveel respect voor corona, maar ook best veel voor jou’

Ik zag op social media een foto langskomen die me trof. Ontroérde zelfs, hoe sentimenteel dat misschien ook klinkt, of gewoonweg ís.

Het was een foto van Diederik Gommers, de man die de voorzitter is van al onze ic’s en normaal gesproken zoals al zijn voorgangers dat in relatieve anonimiteit zou hebben gedaan, maar die in coronatijd een BN’er is geworden. Achter Gommers stond jij, bij hem op bezoek in het Erasmus MC. Dat had je namelijk beloofd, dat je eens bij hem zou langskomen, na een voor jou niet al te best verlopen debat met Gommers bij Jinek.

Twee werelden kwamen op de foto samen, ook visueel: Gommers, vriendelijk glimlachend, gaat op een foto, jij poseert voor Insta. Jij begaf je in zijn ziekenhuis, maar hij begaf zich ook in jouw wereld: er ligt een filter over de foto. Gommers ging glam.

Na jullie debat werd je door half Nederland belachelijk gemaakt, en inderdaad zei je belachelijke dingen. Veel van de samen met jou door opperwappie Willem Engel opgenaaide influencers, dj’s en rappers maakten zich er veel gemakkelijker vanaf: die lieten jou de shitstorm opvangen, en deden opeens niet meer mee aan #ikdoenietmeermee zonder zich ooit voor die blunder te verantwoorden of excuseren.

Niet alleen gaf jij na het debat toe dat je je vergist had en hield je je aan je belofte bij Gommers langs te gaan, je beloofde na jullie nieuwe ontmoeting ook je samen met hem in te zetten voor een nieuwe voorlichtingscampagne waarin jongeren al hun vragen kunnen stellen aan deskundigen.

Nu zijn er grofweg twee manieren om hier naar te kijken. Als een cynicus en als een hippie. Je kunt zeggen: lekker dan, eerst laat je je betalen door het ministerie als influencer vóór de maatregelen, vervolgens keer je je tegen die maatregelen wanneer ze je klussen kosten, en als die zwaai je ook weer klussen kost, ga je je alsnog inzetten vóór de maatregelen en vooral: aandacht.

Wellicht maakte ruim een half jaar aan quarantainemaatregelen soft of naïef, ik sluit het niet uit. Maar ik ontwaar bij mezelf een sterke voorkeur voor de hippie-kijk. Influencer maakt een domme fout, komt er op terug, geeft daar rekenschap van, trekt er conclusies uit en zet zich alsnog in voor de goede zaak. En niet alleen dat: haar voormalige opponent geeft aan dat zij hem ook aan het denken heeft gezet over andere manieren om jongeren te bereiken.

Dat lijkt me eigenlijk gewoon een ouderwets goed voorbeeld van wat een debat ook kan zijn: iets leren van je opponent, niet bang zijn je mening bij te stellen, bereid zijn verantwoording af te leggen. Probeer dat in 2020 maar eens op Twitter, of zelfs daarbuiten.

Dus bij deze: ik heb superveel respect voor corona, maar ook best veel voor jou.