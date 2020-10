Wie denkt Sander van de Pavert wel dat hij is?

Tijdje niet gezien, die Van de Pavert?

Klopt. Sinds 2005 leverde zijn satirische LuckyTV een regelmatige bijdrage aan DWDD. Aanvankelijk halverwege het programma, maar al vrij snel kregen de filmpjes van zo’n veertig tellen een vaste plek aan het einde van elke aflevering. Vooral bekend werden de items over koning Willy, wiens dialogen met plat Haags accent door Van de Pavert op grappige wijze werden ingesproken. Het filmpje Time of My Life waarin hij de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump een duet liet zingen in oktober 2016 ging de hele wereld over. In januari dit jaar gaf Van de Pavert aan een stap terug te doen met LuckyTV door het nog maximaal twee keer per week te maken, omdat hij tijd nodig had om te werken aan nieuwe projecten en ideeën. Opmerkelijk en verrassend dus dat hij nu weer vijf keer per week aan de bak wil bij Jinek.

Van de Pavert houdt er toch bijzondere maniertjes op na om tot inspiratie te komen?

Dat moet ook haast wel, want in de loop der jaren maakte hij meer dan 1500 LuckyTV-filmpjes voor verschillende tv-programma’s, waaronder VARA Laat, De Wereld Draait Door, JENSEN!, De Staat van Verwarring en 6Pack. Sommige ideeën zaten zo barstensvol kronkels, zotte teksten en zieke situaties, dat je dacht: dat heeft hij écht niet zonder dope bedacht. En dat klopt dan ook: Van de Pavert vertelde onlangs in Jinek dat hij jarenlang blowde tijdens het maken van LuckyTV. Het blowen zorgde soms voor leukere invalshoeken, maar was geen succes op de lange termijn: ‘Het ging prima zolang ik de hele dag aan het blowen was achter mijn computer,’ aldus Van de Pavert. ‘Maar zodra het filmpje af was, ging het mis. Ik stortte dan soms fysiek en mentaal in.’

Wat vindt Sander van de Pavert van zichzelf ?

Ik hunker er al mijn hele leven naar dat mensen op straat en in winkels afstand houden. Dat doen ze door corona nu uit zichzelf. Ik houd er niet van als vreemden bij me in de buurt komen.’

Wat vinden wij van Sander van de Pavert?

Wat vinden anderen van Sander van de Pavert?

Van dat Haagse accent komt de koning nooit meer af

HANS BEEREKAMP voormalig juryvoorzitter Zilveren Nipkowschijf

‘In 2010 kreeg Sander van de Pavert van de Nipkow-jury een eervolle vermelding voor zijn bijdrage aan DWDD. Hij kreeg de aanmoedigingsprijs omdat zijn absurde items actuele situaties verdraaien, ontregelen en uitvergroten. Lucky TV was destijds de enige televisierecensie op tv, een commentaar op het dagelijkse bombardement van beelden. En negen van de tien keer was het echt raak. Het ironisch loskoppelen van beeld en geluid was al wel eerder gedaan, bijvoorbeeld door André van Duin bij Animal Crackers, maar nooit zo consequent en brutaal als Sander dat doet. Dat Haagse accent, daar komt koning Willem-Alexander nooit meer vanaf. Soms pakt hij ietwat flauw of makkelijk uit, dat je denkt: nu weet ik het wel. Maar de dag erna komt hij met groot gevoel voor humor en vileine satire weer terug met iets geniaals. Ik heb hem weleens ontmoet, Sander is een echte Hagenees. Je weet nooit of het serieus is wat hij zegt, of dat hij je in de maling neemt.’

Natuurlijk kom je op andere dingen als je drugs neemt

LAUREN VERSTER presentatrice

‘Van het programma 6Pack was Sander in 2006 de regisseur. Ik was toen 25; toen al was hij aan het klooien met techniek. Bij een item in een bos kwam ik een miereneter tegen waarmee ik ging knuffelen. Het leek levensecht en was hilarisch gemonteerd. Ik denk dat hij er zelf zó enorm van geniet! Ik vind Lucky TV echt oneindig grappig. Wát er nou zo leuk is, weet ik niet. Als het voorbij komt, is het vaak in eerste instantie superflauw. Toch zit er in zijn persiflages van de actualiteit misschien wel een subtiele kern van waarheid. Het is waanzinnig origineel, technisch en goed. Ik vind Sander oneindig cool en ook heel knap. Een good looking gast en tegelijk een beetje apart. Natuurlijk kom je op andere dingen als je drugs neemt, ik heb al bij drie glazen wijn dat ik beter ga praten en schrijven. Of zijn creativiteit voortkomt uit de joints die hij rookt? Ik denk dat hij gewoon een vrije geest is. En heel intelligent.’

Ik vind hem echt next level

JEROEN VAN DER BOOM satire-collega

‘Net als Lucky TV was het onderdeel Café De Wereld – waarin ik als stemacteur de persiflages van Joop van den Ende, Paul Jambers en Gerard Joling verzorgde – lange tijd een satirisch item in Vara Laat en later in De Wereld Draait Door. De filmpjes van Sander zoek ik de volgende dag op als ik het de avond ervoor heb gemist, want ik kan er naar blíjven kijken. Hij is er meesterlijk en onnavolgbaar in om iemand een stem te geven die bij diegene past, mede door de stand van de mond of door de manier van praten. Dan ben je unieker dan een imitator. Ik vind hem echt next level.’

ANGELA DE JONG tv-recensent AD

‘De ene avond vind ik Lucky TV wel grappig, de andere avond niet. Sommige dingen vind ik heel flauw, soms zie ik de humor niet en andere keren rollen we hier met z’n allen gillend van de lach van de bank. Als je vijf keer in de week een satirisch filmpje maakt, zit er altijd wel eentje tussen die niet je smaak is. Ik heb bij hem altijd het beeld dat hij zich urenlang opsluit op zijn zolderkamertje om zijn filmpjes in elkaar te zetten. Opmerkelijk dat hij dat ritme nu weer oppakt bij Jinek, terwijl hij bij DWDD ging minderen. Het is super arbeidsintensief. Ik ben erg benieuwd of de RTL kijker scherpe grapjes over koning Willem-Alexander en koningin Máxima waardeert. Toen koningin Beatrix bij een fictief bezoek aan het Afrikaanse oerwoud jaren geleden in haar blootje tussen de stamhoofden werd getoond, ontstond er een relletje. Volgens sommigen was dat majesteitsschennis. Soms gaat Lucky TV nét over het randje. Ik vraag me af of dat helemaal bij RTL past.’