Wie denkt Jan Smeets wel dat hij is?

Is Pinkpop zonder Jan Smeets nog wel Pinkpop?

Dat is wel heel drastisch gesteld. Natuurlijk, als oprichter, directeur en presentator van het oudste nog bestaande openluchtfestival ter wereld is Smeets onlosmakelijk aan Pinkpop verbonden. Met een groepje organiseerde hij in 1970 de eerste editie in Geleen, toen nog een eendagsfestival op Tweede Pinksterdag. In de loop der jaren bouwde hij Pinkpop uit tot een meerdaags jaarlijks festival met tienduizenden bezoekers en de grootste acts ter wereld, zoals de Rolling Stones, Bruce Springsteen, Pearl Jam en Metallica. Alle 2,8 miljoen unieke bezoekers hebben Smeets in die vijftig edities aan het werk kunnen zien, want Smeets liep niet alleen op de podia en backstage bij de artiesten, maar ook gewoon tussen de zwetende menigte op het veld. Maar nu hij stopt als directeur, gaat het festival natuurlijk gewoon door. Het vaste team van Smeets gaat, in samenwerking met concertorganisator Mojo, verder met de organisatie.

Toch wel een verrassing dat Smeets stopt. Hij wilde immers nooit ophouden?

Vorig jaar nog, toen Pinkpop zijn vijftigste editie beleefde, vertelde Smeets in het AD dat hij nog niet aan opstappen dacht. Eerder zag hij zichzelf sterven op het festival: ‘Ik was de baas, ik ben de baas en ik blijf de baas, tot ik erbij neerval,’ liet de godfather van Pinkpop optekenen. Corona veranderde de boel echter in combinatie met zijn broze gezondheid. Hij is nu tot andere inzichten gekomen. Hij doet een stap terug als directeur, maar blijft wel als adviseur aan Pinkpop verbonden.

Wat vindt Jan Smeets van zichzelf?

Wat vinden wij van Jan Smeets?

Smeets is onsterfelijk. Mocht hij ooit tóch overlijden, dan zullen trouwe Pinkpop-bezoekers hem nóg horen zeggen dat het warm is, dat ze geregeld water moeten drinken en niet moeten vergeten te genieten.

‘De geuzennaam Mister Pinkpop heb ik Jan gegeven. Met het openingspraatje had hij een haat-liefdeverhouding. Aan de ene kant vond hij het vreselijk om op dat podium te staan, tegelijk kreeg hij een twinkeling in zijn ogen als hij met z’n verfrommelde papiertje de mensen ging vertellen dat ze zich goed moesten insmeren of dat de toiletten waren vernieuwd. Deze man gaf het festival een hart. Met de aankondiging van de Sugarbabes stond ik naakt op het podium, ik weet nog altijd niet precies wat Jan daar nou van vond.’

‘Golden Earring speelde op de allereerste Pinkpop in 1970 en stond ook op het 50-jarig jubileum. We kennen Jan goed, hij is een sympathieke man die altijd prima kan opschieten met iedereen. Jan was de eerste in Nederland die zo’n festival organiseerde en haalde daarna de hele wereldtop naar Pinkpop. Hij was ontzettend gedreven; hij wist precies welke artiesten hij wilde en wat er aan nieuw talent aankwam. Bij Pinkpop was hij emotioneel zwaar betrokken. Van Jan Smeets zijn ze echt nog niet af, hoor. Zolang hij leeft, blijft hij gewoon komen, al zit ie in een rolstoel!’

‘In zijn werk ken ik hem goed en privé een beetje. Met zijn eigenwijsheid en drive heeft hij een continu terugkerend internationaal festival neergezet dat door grote wereld- artiesten in hetzelfde rijtje wordt geschaard als Glastonbury, Sziget, Rock am Ring en Roskilde. Dat heeft Jan goed gedaan, petje af. Op het festival kwam hij in elk hoekje kijken: ik heb radio, tv en podiumpresentatie gedaan en er was altijd wel contact met Jan. Er is een goede relatie tussen ons ontstaan. Hij heeft het festival op een uiterst vruchtbare manier aan de publieke omroep verbonden, waardoor er veel media-aandacht is voor Pinkpop. Jan is eigenwijs en eigenzinnig en dat heeft hem geholpen; een festivaldirecteur moet ergens zijn smoel op durven zetten. Het is niet moeilijk om voor zoveel miljoen een headliner binnen te halen, maar het is wél moeilijk om een feestje te organiseren waarbij de bezoekers het gevoel hebben dat ze welkom zijn. Jan deed dat met een brede smile op zijn gezicht en met oprechte zorg voor zijn publiek. Hij liet nadrukkelijk zien dat hij op ieder moment van de dag persoonlijk aanwezig was.’

‘Voor Jan koester ik een eeuwige dankbaarheid omdat hij in 1992 heeft gezorgd voor de landelijke doorbraak van Rowwen Hèze. Jan zei dat er zakken vol brieven van Limburgse fans op het hoofdkantoor waren binnengekomen. Maar festivalorganisator Mojo deelde het enthousiasme niet; zij vonden ons een willekeurig feesttentbandje. Jan drukte ons erdoor. Uiteindelijk hebben we vijf keer op Pinkpop gestaan.’

‘Op Pinkpop heb ik namens de NOS het tv-verslag gepresenteerd. Als ik naast Jan stond, waren we samen “de gebroeders Smeets”. Hij vond het geweldig dat ik een American football had meegenomen en dat ik met die rockmuzikanten over stond te gooien. Die gozers wilden met niemand praten, maar wel met mij, omdat ze dan zichzelf konden zijn. Met zanger Eddie Vedder van Pearl Jam ontstond een gesprek over waarom American foot-ball in ons land niet zo populair was. Het klikte. De rest van de aanwezige popjournalistiek was jaloers, dat vond ik heerlijk. Jan was dik tevreden. Nee, we zijn geen familie. Niet dat we weten. Hij begroet me wel altijd als “mijn jongere broertje”. Ik mag hem graag. Hij is een harde werker en heeft veel succes gehad, dat gun ik hem zeer.’