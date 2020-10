‘Voor de veiligheid van onschuldigen ben ik bereid te sterven'

Als superheld 0Fux (spreek uit: zero fucks) trekt hij eropuit om pedofielen, verkrachters en pestkoppen te grazen te nemen. Dat het er soms keihard aan toegaat, compleet met bedreigingen en aanslagen, is te zien op zijn eigen YouTube-kanaal, waar de zelfverklaarde crimefighter inmiddels zo’n 50.000 abonnees heeft.

Bruce Wayne bestrijdt het kwaad als Batman omdat hij als kind zijn ouders voor zijn ogen vermoord zag worden. Wat heeft Sohrab Yazdian 0Fux doen worden?

‘Ik kom uit een familie van vrijheidsstrijders. Mijn ouders komen uit Iran en waren politieke tegenstanders van het regime van ayatollah Khomeini. Begin jaren 80 waren ze hooggeplaatste leiders in het Iraanse verzet. Omdat ze streden voor gelijke rechten en tegen onrecht werden ze opgesloten. Mijn vader heeft jarenlang vastgezeten en mijn moeder stond op de lijst om geëxecuteerd te worden. Ze kon zelfs door het luikje van haar cel uitkijken op het veld waar de veroordeelde vrouwen werden doodgeschoten.’

Batman is een fictioneel personage, bestaat 0Fux echt?

‘Het is echt, 0Fux is 100.000 procent echt. Ik heb hiervoor zoveel opgeofferd en ook zoveel problemen mee gekregen. De afgelopen vier jaar heb ik tien keer voor moeten komen. Het begon met Ismail Ilgun die met zijn groepje mensen terroriseerde, het verkeerde voorbeeld aan kinderen gaf en mensen met een buitenlandse afkomst een slechte naam gaf. Het is dus heel echt.’

Je werd in één trap een BN’er toen je Ilgun confronteerde met zijn treitervlogs en hem een schop gaf. Kunnen we dat moment beschouwen als je eerste echte boodschap?

‘Ik denk het wel. Aanvankelijk wilde ik niet eens in beeld. Het ging me om het tegengeluid dat ik wilde laten horen namens mensen van buitenlandse afkomst. Dat dit geen normaal gedrag is dat wij tolereren. Maar toen zeiden vrienden dat misschien een ander het filmpje zou kunnen claimen. Toen ben ik ingegaan op een interview met Dumpert.’

Hoe kwam je bij de naam 0Fux?

‘Tijdens dat interview met Dumpert vroegen ze me hoe ik heette. Ik zei: “Ik heet Sohrab a.k.a 0Fux, boeman.” De volgende dag schreeuwde mensen naar me: “Hey 0Fux!” Zo ging het, het bleef gewoon hangen bij mensen. Mijn “altijd ready” ook trouwens.’

Hoe kwam ‘altijd ready’ tot stand? Dat is je vaste kreet.

‘Ik had gewoon een filmpje gemaakt zoals ik dat wel vaker doe. Blijkbaar had ik “altijd ready” gezegd. Toen ik een uur later buiten liep, hoorde ik al mensen schreeuwen: “0Fux! Altijd ready!”’

Welk specifiek deel van de treitervlog-filmpjes van Ilgun deed je besluiten om een tegengeluid te laten horen?

‘Ik zag op tv bij Powned een lange Turkse jongen “geen geld, wel honger” zeggen. Een paar minuten later hoorde ik kleine jongetjes op straat dat ook roepen! Die tekst betekent feitelijk dat je een uitkeringstrekker bent en daar trots op bent. Ik vond dat dus een heel slecht voorbeeld voor kleine kinderen. Ik wil niet dat kinderen denken dat je later je handje gaat ophouden bij de gemeente en niets van je leven maakt. Toen ik wat meer van die filmpjes zat te kijken, zag ik ze spugen naar de politie of oude mensen van de fiets slaan. Toen dacht ik: dit moet afgelopen zijn. Dit gebeurde allemaal in mijn stad, dus greep ik in. Ilgun kreeg een schop en begon te rennen. Raad eens naar wie hij het eerste toe rende? Juist, naar diezelfde politie die hij zo graag kleineerde in zijn vlog.’

Je relatie met de politie is positiever dan voorheen, hoe kan dat?

‘Ik begon me langzaam te realiseren dat de politie en ik eigenlijk precies dezelfde doelen hebben. Dat de straten veiliger zijn, dat slechte mensen worden gepakt en gestraft voor hun daden. Het heeft helemaal geen nut om tegenover elkaar te staan, het is juist beter om samen te werken en criminelen aan te pakken.’

Er kwam een moment dat je besloot om echt in een 0Fux-outfit naar slechteriken op jacht te gaan. Dat is natuurlijk een knipoog naar het superheldenfenomeen. Wanneer begon dat vorm te krijgen en waarom?

‘Ik zag wat er in de wereld gebeurde. Kindermisbruik, verkrachtingen, onze eigen politie die schaamteloos wordt vernederd. Dat kindermisbruik vind ik eigenlijk het meest schrijnende. Waarom doet niemand iets, dacht ik. De politie helpt ons, maar wanneer wordt de politie een keer geholpen? Die heeft ook de hulp van ons burgers nodig. Ik wilde daar verandering in brengen en het goede voorbeeld geven. Ik was het gewoon zat. Dat deed me besluiten om deze drastische maatregelen te nemen. En toen heb ik het pak aangeschaft.’

Ik weet precies wat ik doe en waarom. Ik ben heel efficiënt in het vinden van degene die ik wil confronteren

Hoe werkt je besluitvorming om een bepaalde slechterik aan te gaan pakken? Vind je ze zelf? Word je benaderd door slachtoffers?

‘Laten we zeggen dat ik voor 80 procent door mensen wordt benaderd die me verzoeken om ze te helpen. De andere 20 procent zijn gevallen die ik zelf zie. Dat komt door social media want sommige figuren zijn trots op hun wandaden en pronken ermee online. In beide gevallen doe ik eerst onderzoek. Ik verdiep me erin en verzamel bewijs dat iemand ook echt slechte dingen doet.’

Hoe vind je die desbetreffende persoon dan?

‘Dat is gewoon keihard speurwerk. Ik weet precies wat ik doe en waarom. Ik ben heel efficiënt in het vinden van degene die ik wil confronteren.’

Je gaat wel in de schoenen van de politie staan. Mag dat wel?

‘Ik ga niet in hun schoenen staan, want politiemensen mogen absoluut niet iemand slaan, tenzij het niet anders kan. Wat we wel gemeen hebben is hetzelfde doel, namelijk veiligheid en dat de boeven gepakt worden. Ik probeer de politie zoveel mogelijk te ondersteunen, maar zij worden zelf vaak belemmerd door wetgeving.’

We zien je in je filmpjes getiteld Aangepakt soms een stapje verder gaan. Veel mensen benijden je daarom, maar mag je zomaar voor eigen rechter spelen?

Wanneer je volledig overzicht hebt over bepaalde situaties waar ik op stuit, dan zal je begrijpen waarom ik soms vrij ver ga. Er was bijvoorbeeld een zaak die ging om een kinderverkrachter. Die meneer bedreigde een vrouw, hij dwong haar om naar hem toe te komen want anders zou hij haar kinderen wat aandoen. Hij postte filmpjes online waarin hij zat op te scheppen hoe hij 2-jarige kinderen wilde verkrachten. Dat filmpje van hem laat ik ook zien op mijn YouTube-kanaal.’

Wat gebeurde er?

‘Hij had haar gedwongen om naar hem toe te komen. Die dame in kwestie nam contact met mij op, ze liet me weten dat hij haar wilde verkrachten. Ik adviseerde haar om de politie te bellen, maar ze was zo bang dat hij haar of haar kinderen iets zou aandoen. Terwijl ze bij hem was, ben ik ernaartoe gegaan. Ik appte haar dat ze er alles aan moest doen om naar buiten te gaan. Dat deed ze, maar hij liep met haar mee. Toen wist ik dat hij haar niet zou laten gaan. Toen heb ik hem buiten een koekje van eigen deeg gegeven. Dat is allemaal te zien op mijn kanaal.’

Verklaart dat je populariteit onder het volk? Dat de politie te veel gebonden is door wetgeving om snel in te kunnen grijpen in dit soort gevallen? Maar dat jij dan wel opstaat en zo iemand ontmaskert voor het oog van heel Nederland?

‘In Nederland worden drugsdelicten vaak zwaarder bestraft dan zedenmisdrijven. Ik denk dat er in ons land grote frustratie heerst omdat dit soort mensen of te lage straffen krijgt of helemaal geen straf. Niemand begrijpt waarom ze hiermee wegkomen. Dus straf ik ze. De mensen in Nederland zijn het gewoon zat.’

Je maakt van deze gevallen ook meeslepende filmpjes. Je bouwt een case op die voor iedereen te zien is. Je komt met bewijs in de vorm van opgenomen gesprekken, appjes, mails en voicemails. Doe je dat ook voor de politie? Draag je dat bewijs uiteindelijk dan ook aan hen over?

‘Alles wat ik vind, wat ik doe en wat er gebeurt, geef ik door aan de politie. Vaak laat ik ze al van tevoren weten wat er gaande is. Ik word zelf al een tijd bedreigd door een andere ontuchtpleger, we noemen hem even Y.O. Hij is zelf een bekende vlogger en hij is onlangs veroordeeld voor het misbruiken van een 15-jarig meisje met een verstandelijke beperking. Dan licht ik de politie ook in over de bedreigingen naar mij toe. Hij roept dat hij me wil slaan, dat hij mijn ouders iets wil aandoen, natuurlijk geef ik dat door aan de politie. Deze mensen zijn een gevaar voor de samenleving.’

Dat is een behoorlijk heftig verhaal.

‘Zo heb ik er velen “exposed”. Bijvoorbeeld een vrouwenhater die een vrouw had gekeeld. De dame in kwestie had een geluidsopname van het incident gemaakt, je maag draait om als je het hoort. Toen bleek dat hij op de vlucht was voor de politie, hij werd verdacht van meerdere verkrachtingszaken. Ik wist hem namens die dame te vinden en toen ik hem confronteerde, rende hij weg. Raad eens wat hij schreeuwde? “Help! Bel 112! Politie!” De politie kwam, hij rende zo in hun handen en ze kwamen erachter wie hij was. Nu zit hij vast.’

Hoelang ga je dit blijven doen?

‘Aflevering 6 van Aangepakt wordt voorlopig de laatste van dit seizoen. Daarin pak ik Y.O. aan die ontucht heeft gepleegd met het 15-jarige meisje, waarbij ze rectaal is opengescheurd. Hij laat zelfs schaamteloos zien hoe hij de voorwaarden van de rechtbank schendt en toch na zijn veroordeling contact met haar opneemt. Dat kind heeft een verstandelijke beperking en lijdt waarschijnlijk aan het stockholmsyndroom, ze snapt niet dat ze is misbruikt en gebruikt. Na deze laatste aflevering ga ik me voorbereiden op seizoen 2. Ik blijf hoe dan ook slechte mensen aanpakken en goede mensen helpen.’

De manier waarop je de confrontaties zoekt, brengt jou ook in gevaar. Er zijn in Zaandam al drie aanslagen met explosieven gepleegd die waarschijnlijk voor jou bestemd waren. Ben je niet bang dat je iets overkomt?

‘De politie en het OM zijn bezig met een grootschalig onderzoek naar deze aanslagen. Er is ook een andere instantie bij betrokken omdat ze het behandelen als een terroristische aanslag op Nederlands grondgebied. Ik heb inmiddels bewijsmateriaal aan de politie overgedragen en ik verwacht dat ze snel een verdachte zullen aanhouden.’

Je leven is dus gewoon in gevaar door wat je doet. Wat drijft je om toch door te gaan?

‘De schade die een viezerik aanricht bij een kind is blijvend. Wat kreeg Y.O. voor straf? Ik geloof twee jaar voorwaardelijk en een taakstrafje. Hij heeft alleen even in voorarrest gezeten, een inbreker wordt zwaarder gestraft. Dat is het onrecht dat mij drijft en waardoor ik bereid ben om mijn eigen welzijn voor anderen op het spel te zetten.’

Een van je meest indringende films is het moment dat je bij iemand door het raam naar binnen klimt, die op dat moment toevallig aan het vloggen is. Wat was de reden?

‘Dat is een meneer die IS verheerlijkte en daarvoor ook was veroordeeld. Ook was hij medeoprichter van Sharia for Holland. Hij was aanwezig op de beruchte pro-IS-demonstratie in Den Haag. Had banden met bekende radicalen en verheerlijkte geweld tegen Nederlandse militairen. Hij zei in een van zijn filmpjes dat hij als echte man zo trots is op zijn baard. Toen ben ik even door zijn raam geklommen en heb ik een stukje van zijn baard afgeschoren. Deze man was ook negatief in zijn films over de politie, en raad eens wie hij meteen daarna belde? Juist, de politie.’

Dat is nog niet te zien op je kanaal, toch?

‘Dat stukje al wel, maar ik ben bezig met een montage waarin ik alle afleveringen van Aangepakt als één lange film in elkaar schuif. Daarin is nog meer te zien.’

Dit lijken mij extreem gevaarlijke mensen. Ben je niet bang dat de dood een reëel scenario is wanneer je met dit soort types de confrontatie aangaat?

‘Voor de veiligheid van onschuldige mensen en vooral kinderen, ben ik bereid te sterven. Ik ben bereid om te sterven voor diegenen die zich niet kunnen verweren. Ik ben bereid om te sterven voor onrechtvaardigheid.’

Ben je bereid de wet te overtreden voor je zaak?

‘Ik ben niet bereid de wet te overtreden. Bovendien hebben diegenen die ik heb aangepakt zelf de wet overtreden. De politie knijpt voor mij geen oogje dicht. Ik ben als ieder ander. Soms lijkt mijn handelen heel erg hard, maar de situatie vraagt er dan ook naar. Ik zal je even schetsen hoe zo’n situatie eruitziet. Als een man een vrouw wil ontvoeren en verkrachten, dan grijp ik in. Maar stel dat hij een mes heeft? Dan moet ik hem preventief overmeesteren.’

In alles wat ik doe, hou ik de communicatie open met de politie. Maar ik maak volop gebruik van mijn rechten als burger

Handel je binnen de richtlijnen van artikel 53 van de wet? Om het maar even simpel uit te leggen, binnen de richtlijnen van burgerarrestaties?

‘Nogmaals, in alles wat ik doe, hou ik de communicatie open met de politie. Maar ik maak volop gebruik van mijn burgerplicht en mijn rechten als burger.’

Hoe zijn de reacties van de mensen die jou benaderen en die je helpt?

‘Vaak heel emotioneel. Meestal zijn ze al behoorlijk getraumatiseerd, ik probeer ze dan ook te ondersteunen met nazorg. Ik adviseer ze over instanties die ze kunnen benaderen voor hulp. Het is niet zo dat ik alleen iemand aanpak voor ze en ze dan verlaat. Ik ben er daarna ook nog voor ze. Dit zijn beschadigde mensen.’

Wat kunnen we van 0Fux verwachten in de toekomst?

‘Ik begeleid jongeren die dreigen te radicaliseren, en ga ook jongeren begeleiden die uit een moeilijke thuissituatie komen. Ik wil jongeren beter voorbereiden op de samenleving. Maar ook kan je nog meer video’s verwachten waarin boeven worden aangepakt. Ook ben ik bezig met een supplementenlijn die lichaam en geest bevordert, die kan je vinden op mijn kanaal.’

Eerder spraken we al even over je moeder, en dat ze op de lijst stond om te worden geëxecuteerd. Hoe is ze aan de dood ontsnapt?

‘Ze had een zeer hoge rang in het verzet, daarom heeft iemand het voor elkaar gekregen dat ze op de dag voor haar geplande executie is vrijgelaten. Het verzet had iemand omgekocht om de deuren voor haar open te zetten. Zo konden mijn ouders vluchten naar Nederland en daarom ben ik hier geboren.’

Waren je ouders getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt?

‘Ja, ik denk het wel. Mijn ooms aan moeders- en aan vaderskant zijn door het regime vermoord. Mijn ouders hebben me daarom van kleins af aan meegegeven dat je moet strijden tegen onrecht en onderdrukking. Dat je moet opkomen voor vrijheid van meningsuiting. Ze hebben me niet islamitisch opgevoed vanwege de onderdrukking binnen het theocratische Iraanse regime, hoewel ik later zelf wel uit eigen beweging moslim ben geworden. Mijn hele jeugd hoorde ik thuis dat ik moest strijden tegen alles wat onrecht is.’

Wat leerden ze je dan precies?

‘Dat je het nooit mag accepteren dat iemand je onrecht aandoet, en wanneer je het bij een ander ziet gebeuren, dat je meteen moet ingrijpen. Mijn ouders leerden me dat je moet staan voor alles wat eerlijk en logisch is. Wanneer iets geen logica heeft, dan klopt er iets niet.’

Je overgrootvader Khaloo Ghorban was een legendarische, hooggeplaatste generaal in Iran. Wat weet je van hem?

‘Als kind hoorde ik de verhalen over hem en zag ik zijn foto’s. Hij was de hoogstgeplaatste generaal van het Iraanse leger. Dit was nog in de tijd van de sjah. Er waren destijds twee partijen: je had de sjah, de koning dus, en je had mijn overgrootvader Khaloo Ghorban die aan het hoofd stond van een grote troepenmacht. Hij was zo machtig dat ze zelfs een film over hem hebben gemaakt. De titel van de film was – vertaald naar het Nederlands – De Leider van de Jungle. Omdat hij zo’n groot leger had, kon hij de troon overnemen. Hij is in de val gelokt onder het mom van een bespreking. Toen heeft de sjah hem op slinkse wijze laten vermoorden. Als dat niet was gebeurd, dan had mijn overgrootvader, de opa van mijn moeder, de troon van Iran in handen gekregen.’

Ik begrijp uit je verhalen dat je al vanaf kinds af aan wilde strijden?

‘Dat zat er inderdaad al vroeg in. Mijn ouders zijn ook allebei vurige mensen. En wat gebeurt er wanneer twee vurige mensen een kind krijgen? Dan komt er een explosie uit! Mijn ouders zijn echter zeer intelligente mensen. Mijn vader is op zijn vijftigste nog afgestudeerd in de rechten. Mijn moeder was in Iran altijd aan het werk in ziekenhuizen.’

Wat was hun drijvende ideologie?

‘Ze vochten voor een seculiere democratische staat, net zoals Nederland eigenlijk. Ze vonden dat religie niet thuishoorde in de overheid.’

Wat was je voor een kind?

‘Ik was heel energiek. Mijn hersenen werkten altijd als een spons, ik nam alles op. Gaf je me een gitaar dan speelde ik in no time gitaar. Ik was zeer actief, leergierig en vurig. Mijn ouders zeggen dat ik een strijdlustig kind was dat precies wist wat hij wilde.’

Waar droomde je dan van? Was er iets specifieks wat je wilde worden?

‘Ik wilde als kind twee dingen worden: detective of maffioso (lacht). Het was niet zo dat ik echt crimineel wilde worden, het was meer de criminologie en de psychologie daarachter waar ik een fascinatie mee had. Het liefste wilde ik detective worden. Maar ook een superheld. Ik denk wel dat ik de meeste raakvlakken heb met Batman. Die heeft geen echte superkrachten, maar bestrijdt wel het kwaad.’

0Fux klinkt ook als fox, een vos, bovendien is het logo op je tactische harnas een vos. Wat is de superpower van 0Fux?

‘De vos is een van mijn favoriete dieren, ze zijn slim, onafhankelijk, vrij en geven zero fucks. Ze gaan gewoon voor hun doel en hebben lak aan alles. Dat betekent niet dat ik lak aan alles heb, maar dat je in het heetst van de strijd altijd ready moet zijn.’

Heeft die aangeboren strijdlust je weleens in de problemen gebracht?

‘Nou en of! Toen ik jong was, had ik een ongecontroleerde agressie, daardoor kwam ik nog weleens met de politie in aanraking. Veel knokpartijen. Dus ja. Vanaf het moment dat ik vechtsporten ging doen, werd het een stuk minder. Daar kon ik mijn energie in kwijt. Ik ging kickbokstraining doen bij Dennis Rock in Zaandam.’

Wanneer kwam het kantelpunt in je leven dat je besloot te gaan vechten voor gerechtigheid?

‘Toen ik eens goed om me heen keek en besefte dat er zoveel onrecht in het leven is. Ik wilde gaan vechten voor gerechtigheid, niet alleen voor mezelf. Ik vond de wereld zo egoïstisch. Als het maar goed met mij gaat, met mijn familie, als mijn zakken maar gevuld zijn, als ik maar een dikke auto gevuld met benzine heb. Maar hoe zit het dan met een ander persoon? Waarom kijkt niemand naar elkaar om?’

Ik denk wel dat ik de meeste raakvlakken heb met Batman. Die heeft geen echte superkrachten, maar bestrijdt wel het kwaad

Zou je niet je manier van aanpakken kunnen bewerkstelligen op een wijze die minder geweld vergt en niet je eigen veiligheid op het spel zet?

‘Ik zal nooit een knieval doen voor terreur, maar ik sta open voor een innovatievere manier van werken. Ik doe iets wat nog nooit iemand heeft gedaan. Ik toon aan dat we te belemmerd zijn als samenleving om het kwade aan te pakken. Maar ik wil ook groeien in de meest positieve manier mogelijk en als ik daardoor meer mensen kan helpen, dan doe ik dat.’

Wie is 0Fux?

0Fux is het superhelden-alter ego van Sohrab Yazdian, een in Nederland geboren zoon van twee verzetsleiders tegen het regime van de Iraanse ayatollah Khomeini.

Nederland maakt voor het eerst kennis met de Zaandammer in het najaar van 2016, als de – eveneens in Zaandam wonende – treitervlogger Ismail Ilgun landelijk nieuws is geworden met zijn YouTube-video’s waarin hij en zijn vrienden buurtbewoners en politieagenten in de wijk Poelenburg lastigvallen. Dat zint Sohrab, evenals Ilgun een vlogger, voor geen meter. Met zijn telefoon filmt hij hoe hij Ilgun op straat achterna rent. Het filmpje (‘Nooit meer doen, hè! Flikker!’) haalt binnen 24 uur meer dan twee miljoen views.

Een paar dagen later geeft Sohrab – in een wit T-shirt met de naam 0Fux prominent op de borst – voor de camera van dumpert.nl tekst en uitleg. ‘Ik weet niet wat die jongens denken, maar ze verpesten het voor iedereen. Iemand moest gewoon iets doen. Deze jongens verpesten hun hele leven. Het enige wat ze doen is hangen, mensen lastigvallen, arme mensen slaan en de politie treiteren. (...) Ik zal altijd in mijn eentje komen. Weet je waarom? Dat is wat een echte man doet. Ik ga niet als een faggot, daar in die corner, arme mensen lastigvallen. Get a fucking life. Denk aan je moeder, denk aan je vader, aan je eigen stad, aan je hele buurt, aan je eigen ras, je verpest het voor iedereen.’

Inmiddels zijn we vier jaar verder en plaatst Sohrab op zijn eigen YouTube-kanaal als 0Fux regelmatig video’s onder de noemer Aangepakt. In zijn video’s komt hij, gekleed in zijn superheldenoutfit en vaak met grof geweld, naar eigen zeggen op voor slachtoffers van misbruik door de daders te confronteren. Dat leidt soms tot hachelijke situaties. Zo is zijn online-ruzie met de omstreden vlogger Youness Ouaali inmiddels behoorlijk geëscaleerd. De afgelopen weken is er bij woningen in Zaandam, waar volgens buurtbewoners de ouders van Sohrab zouden wonen, drie keer een explosief afgegaan. 0Fux zei tegen De Telegraaf te denken dat de aanslagen tegen hem gericht zijn.