‘Wilders is druk op Fatima-jacht’

Volgens Armand Girbes, hoofd van de intensivecareafdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, liggen er opvallend veel mensen met een niet-westerse achtergrond op de ic’s. Daarop twitterde u: ‘Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de ic’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels?’

U werd er tijdens het kamerdebat over de nieuwe coronamaatregelen hard op aangevallen door Lilian Marijnissen. Uiteraard nam u het niet terug, zoals u nooit iets terugneemt: een deel van het succes van het rechts-populisme schuilt immers in de constante aanval, ook in de verdediging. Uw verantwoording over de tweet was: ik benoem alleen maar de feiten, ook in het belang van die niet-westerse allochtonen zélf. Hoewel ik onze taal wél spreek, had ik de tweet niet gelezen als een steunbetuiging aan Mohammed en Fatima, die vaker dan Henk en Ingrid werken in bijvoorbeeld de schoonmaak en in slachthuizen. Zoals ook de niet-westerse, want Poolse Mateusz en Maja in busjes naar hun werk in de landbouw worden vervoerd, voor ze weer bij het kleine flatje worden afgezet waar ze allemaal zitten opgehokt. Dan is het wat lastiger anderhalve meter afstand houden, ja.

Diezelfde anderhalve meter die u zelf herhaaldelijk ‘belachelijk’ en ‘verschrikkelijk’ hebt genoemd, waarmee u eigenlijk oproept tot hetzelfde ‘lak hebben aan de regels’ dat u nu Mohammed en Fatima verwijt. Met resultaat, trouwens: uit peilingen blijkt dat aanhangers van de PVV en FvD zich het slechtst aan de maatregelen houden. De aerosolen komen van extreemrechts.

Bij de vorige golf lagen de ic’s overigens vol met een menstype dat bij de PVV flink is vertegenwoordigd: oudere mannen met overgewicht. Als u met Henk van Ingrid uw eigen Henk Bres bedoelt, dan was volgens diezelfde logica Henk toen de schuld van het uitstellen van de behandeling van Ingrid. Een absurde redenering natuurlijk, want iedereen die zo ziek is dat hij een behandeling of operatie of ic-plek nodig heeft, is een slachtoffer, en geen dader. Een debat over de mate van eigen verantwoordelijkheid is soms interessant, maar nooit meer wanneer het onderwerp van het debat al in het ziekenhuis ligt.

De wrange ironie is dat de regels worden overtreden door de mensen die onze taal heel goed spreken. Die op zoek gaan naar de mazen in de wet, het meest populaire Nederlandse gezelschapsspel. Tot het randje gaan: met z’n zeshonderden zingen in een kerk als het nog nét kan, de laatste minuten voor de lockdown massaal feestvieren op Het Plein omdat het formeel dan nog nét niet verboden is, je sterrenrestaurant toch openhouden en je gasten met een truc registreren als hotelgast zodat je onder de uitzondering voor hotelhoreca valt: lachen man, de lekker Nederlandse uitleg van vrijheid als recht op hufterigheid, en wie maakt je wat?

Ik weet wel wie niét: Geert Wilders, want die is druk op Fatima-jacht.