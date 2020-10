Pompen voor Gekke Petertje

Het is even na 10.00 uur als we de slagbomen van een riant villapark nabij Harderwijk passeren. Rond de luxe vakantiehuizen, fraai gelegen aan het Veluwemeer, hangt een serene sfeer. Met uitzondering van een enkele vakantieganger die wat aan zijn auto sleutelt, is het hier een oase van rust. De ideale locatie dus om een bizarre hoeveelheid pornofilms in een week tijd te schieten. Sinds hij hier vijf dagen geleden incheckte, filmde pornoproducent Gekke Petertje maar liefst tien seksfilms met een dagelijks wisselende cast. Tussen de tientallen nietsvermoedende pensionado’s fungeert zijn gehuurde pornohok als een komen en gaan van vrouwelijk schoon in strakke broekjes, excentrieke mannen van uiteenlopende leeftijden, visagisten, cameramannen, mediafiguren van vunzige tijdschriften en allerlei andere dubieuze gegadigden uit de erotische sector.

Als we bij het optrekje van de ras-Hagenees aanbellen, verwelkomt een kleine brunette in badjas ons met een glimlach. ‘Hoi, ik ben Kim, de vriendin van Peter. Kom erin!’ Nog voordat de eerste slok koffie van de dag naar binnen gaat, worden wij gezegend met de excentrieke verschijning van Gekke Petertje, de drukste pornoproducent van de Lage Landen. In een sportief shirtje, kort joggingbroekje en badslippers, alles volledig matching, steekt de gastheer direct van wal. ‘Welkom heren! We hebben een lekker drukke dag voor de boeg. Ik ga drie films schieten en we krijgen een jonge dj op bezoek, die wil graag een korte advertentie voor zichzelf filmen op een pornoset. In de laatste film schitter ikzelf, met mijn meissie. Genoeg te beleven dus! Ja toch?’

Bevredigd in reuzenrad

Gekke Petertje – bij intimi bekend als Peter Visser – mag een creatieve pornoduizendpoot genoemd worden. Op eigen houtje bedenkt, schrijft, cast, filmt, regisseert en produceert hij pornofilms en videoclips in alle geuren en kleuren. Als hardwerkende zzp’er werkt Peter voor verschillende opdrachtgevers, zoals Meiden van Holland en, zoals vandaag, voor Secret Circle, de ietwat gelikte erotiekzender van Ziggo en KPN. Maar de ware puristen kennen Gekke Petertje vooral van zijn gedurfde projecten op zeer openbare locaties. Een triootje op het Malieveld op klaarlichte dag, een pijpbeurt in een biechthok van een Tilburgse kerk, een goede lebbersessie midden op de Dam: de porno-ondernemer heeft er een sport van gemaakt om voor opschudding te zorgen. Met zijn filmpjes waarin goede vriend en pornokameraad Rolf Tangel – de ex van Samantha ‘Barbie’ de Jong – door meerdere dames wordt bevredigd in een reuzenrad, waterbaan én achtbaan van Walibi Holland, alsook midden in de drukke wachtrij van de El Rio Grande, haalde de baldadige producent zich de woede van heel politiek correct Nederland op de hals. Met gepaste trots toont Peter de tatoeage van een reuzenrad op zijn hand. ‘Supervet toch? Het ken allemaal, het mag allemaal, zeg ik altijd. Mensen moeten wel weten wie je bent toch?’

Petertje controleert de stand van de camera.

Achter de roekeloze guerrillaporno en bizarre werkethiek schuilt een ambitie om de grootste pornomagnaat van Nederland te worden, vertelt de producent aan de keukentafel. ‘Ik wil mijn eigen films uitbrengen onder mijn eigen merknaam, met een mooie website erbij.’

Het zou een mooi verhaal opleveren voor iemand die ooit zijn eerste meters maakte in de porno-industrie als jong acteur. ‘Mijn toenmalige vriendin belde me om te melden dat ze porno-actrice wilde worden,’ blikt Peter terug. ‘Voor een van haar films was de producent op zoek naar mannelijke acteurs, dus bood ik mezelf aan als vrijwilliger. Ken je die reclame van de NS waarin een jongen die werk zoekt roept: “En nu weet ik het!” Nou, dat had ik ook, toen ik mijn eerste doggystyle-scène opnam. Dit wordt mijn werk, dacht ik.’

Al neukend voor de camera ontmoette Peter zijn huidige vriendin Kim. Liefde én seks op het eerste gezicht, en dan vooral op het gezicht van Kim. ‘Door haar ben ik films gaan produceren,’ erkent Peter. ‘Ik had veel plezier als acteur, maar zij waardeerde dat iets minder. Nu vind ik produceren helemaal geweldig.’

Buurmeidenseks

De veelzijdigheid van Gekke Petertje is bewonderenswaardig. Van sensuele hd-films in afgehuurde villa’s met veel oog voor detail schakelt de regisseur met speels gemak naar rauwe, ongepolijste buurmeidenseks langs de snelweg of ‘gewoon’ bij amateurstelletjes thuis. ‘Ik krijg dagelijks berichten via Facebook en Instagram van stelletjes die graag eens een pornofilm willen maken. Dan kom ik bij hen thuis en film ik hen op hun eigen bank. Dat loopt vaker wel dan niet uit op een teleurstelling. Vooral bij de mannen, die krijgen ’m dan weer niet omhoog of eindigen juist veel te snel.’

De geroutineerde producent weet als geen ander dat performanceproblemen bij mannelijke acteurs nu eenmaal een risico van het vak zijn. Daarom wordt ook deze week zijn team aangevuld met een ‘back-up-pik’, de jonge acteur Jay, een bescheiden twintiger met twee jaar ervaring. ‘Als een van de andere acteurs zijn pielemuis niet omhoog krijgt, douw ik Jay voor de camera om de klus te klaren,’ licht Peter toe. ‘Handig toch!?’ Jay glimlacht met gepaste trots. Hij brengt zijn dagen in de villa vooral door met zijn telefoon, of teruggetrokken in zijn slaapkamer. Zijn ingetogen karakter is een uitzondering in een sector met uitgesproken persoonlijkheden en excentrieke verschijningen. Voor Jay is porno dan ook slechts ‘een leuk bijbaantje’, als aanvulling op zijn studie sportmanagement. ‘Ik verdien zo’n 250 euro per shoot. Niet heel veel geld, maar voor mijn leeftijd prima. En ik vind het leuk.’

Actrice Sasha in de stoel voor de visagie.

Tijdens een dronken avond op de bank met vrienden ontstond bij Jay het idee om eens auditie te doen. ‘We keken porno en toen riep ik: “Wedden dat ik dat ook zou kunnen?” Mijn vrienden daagden me uit. Om mezelf te bewijzen stuurde ik, iets te snel misschien, een Instagramberichtje naar Peter. Ik kreeg direct een reactie, dus ging ik op auditie. Blijkbaar had ik geluk, want ik was de enige van twintig verwachte auditanten die op kwam dagen. De eerste keer was heel spannend, maar het lukte en ik vond het nog leuk genoeg om ermee door te gaan. Mijn vrienden beschouwen me nu als held. Mijn moeder deelt die mening niet. Ik heb dit nog een poosje voor haar kunnen verbergen, omdat ik bleef vragen of ze om de hoek op me wilde wachten als ze me weer ophaalde. Dat ging goed, totdat ze eens kwam kijken waar ik al zo lang geheimzinnig over deed. Ze schrok behoorlijk, maar inmiddels heeft ze er vrede mee. Al hoef ik er thuis niets over te vertellen. Pornofilms blijven voor mij een bijbaantje, al zou ik een kans om hier meer geld mee te verdienen zeker niet afwijzen.’

Sensueel tongworstelen

De voorbereidingen voor de eerste shoot zijn inmiddels in volle gang. Aan de lange keukentafel poedert en smeert de visagiste het gezicht van Kim en vervolgens van de blonde Sasha, die zojuist met haar man Chris vanuit Limburg op de set is beland. Terwijl de dames roddels uitwisselen over plastisch bewerkte lichaamsdelen van collega’s uit de erotiek, speelt Peter zijn eigen pornofilms onafgebroken af op zijn laptop om zijn cast alvast in de juiste stemming te brengen. De chaotische regisseur, die zichtbaar moeite heeft langer dan een minuut op een stoel te blijven zitten, steekt zijn achtste peuk op en leest het script voor de eerste scène voor vanaf zijn telefoon. ‘Sasha, jij zit straks lekker in bad en dan bel jij je vriendinnetje om haar uit te nodigen. Je gaat haar vertellen dat je laatst voor het eerst hebt gesekst met een ander meisje en dat het helemaal geweldig was. Dan zegt Kim zoiets van: “Waarom hebben wij dat eigenlijk nog nooit gedaan?” Dan trekt ze haar kleding uit, lekker bij elkaar in bad, beetje tongen, beetje likken, hoppa.’ Binnen zestig seconden staat het script voor de eerste scènes als een huis.

Als laatste voorbereiding drinken de actrices, acteur Chris, Peter en zijn ingehuurde cameraman nog een wijntje. De sfeer is relaxed. ‘We kennen elkaar allemaal vrij goed van eerdere samenwerkingen, dat helpt,’ zegt Sasha. ‘Ik doe het sowieso alleen met mijn man of met andere vrouwen, nooit met een andere vent. Die behoefte heb ik niet. Ik vind het juist heel fijn met mijn eigen man.’

Ik krijg dagelijks berichten van amateurstelletjes die graag eens een pornofilm willen maken. Dan kom ik bij hen thuis en film ik hen op hun eigen bank

Sasha en Chris zijn al zeventien jaar samen. Sinds drie jaar hebben zij seks voor de camera. Hun meerdere opnames per week vullen zij aan met liveseksshows op het podium van het Amsterdamse sekstheater Casa Rosso voor tientallen hitsige bewonderaars. Vier avonden per week maar liefst. ‘We vinden seks met elkaar gewoon heel leuk, maar de voornaamste reden is toch wel het geld,’ erkent Chris. ‘Sasha wil haar eigen zonnestudio openen, met pornofilms en seksshows sparen we om dat te realiseren. Voor vier avondjes Casa Rosso pakken we 5.000 à 6.000 euro. Dat is best lekker. Pornofilms als deze verdienen aanzienlijk minder. Ik krijg 250 euro voor een shoot, Sasha het dubbele. Daarom werk ik ook nog in de bouw.’

Blonde Sascha uit de kleren.

Sasha en Chris hebben twee kinderen, jonge tieners, die er vanaf weten. ‘Daar praten we gewoon over,’ zegt Chris. ‘Anders zouden ze er zelf toch wel achter komen. Dat gaat als een lopend vuurtje, zeker waar wij vandaan komen.

Een foto van Sasha belandde in de groepsapp van alle ouders van het voetbalelftal van onze kinderen, zomaar verstuurd door een andere moeder. Sindsdien krijgen we veel schuine blikken. Mijn ouders vinden het prima dat we dit doen, maar die van Sasha vinden het best lastig. Ze is haar beste vriendin hierdoor verloren.’

Voor Sasha is het alweer de hoogste tijd om geld te verdienen. ‘Let’s make some porno!’ roept Peter om. Scène één speelt zich af in de sierlijke badkamer. Voordat het echte werk van start kan gaan, dient er nog een ruime hoeveelheid detailwerk te worden gedaan. Een openslaande deur, een telefoon die uit een broekzak wordt getrokken, een opengedraaide badkraan, stromend water uit de kraan, stromend water dat voor minuscule golfjes zorgt; de militaire precisie waarmee de shots worden vastgelegd, kenmerkt het hoogwaardige Secret Circle-keurmerk, verzucht cameraman Hofman. ‘Het moet er allemaal tiptop uitzien.’

Zwoel, zacht gehijg wordt afgewisseld met klanken van likkende tongen, mengend speeksel en licht kabbelend water

Achter de schermen is de standaard minder hoog. Peter tovert een schaal naturelchips tevoorschijn. ‘De catering!’ Bedolven onder de snackkruimels installeert Peter zich onderuitgezakt op de wc-pot, statief en camera voor zijn neus. Ik sta pal achter hem, bijna dubbelgeklapt op de enige vierkante meter die niet in beeld komt. Vier uur nadat wij het villapark zijn opgereden, worden dan eindelijk de eerste kledingstukken uitgetrokken.

Vanaf de eerste rij kijk ik mee hoe Peter met gespannen onderkaak steeds verder inzoomt op het ontblote achterwerk van Sasha. Een gevoel van perversiteit bekruipt me. Bijna vergeet ik waarom wij hier zijn en wil ik Peter op zijn schouder tikken en hem aanspreken op zijn capriolen. Een ontblote Sasha stapt in bad, pakt haar telefoon en nodigt haar vriendin uit. De eenvoudige scène moet zeker acht keer opnieuw, omdat Monkey, het schoothondje van Kim, veel te veel kabaal maakt in de woonkamer. Peter is not amused. ‘Je kan dat beest beter opzetten, dan kan je hem overal mee naartoe nemen zonder dat geblaf.’

Sasha en Kim komen na een stomende badscène even op adem.

Als Peter vervolgens zijn vriendin naar boven roept voor de lesbische scène, stijgt de hartslag van Nieuwe Revu aanzienlijk. Nu gaat het dan echt gebeuren, twee likkende vrouwen met appetijtelijke figuurtjes in één bad, zonder advertenties of een beveiligingsscherm dat naar onze leeftijden vraagt. De actrices wisselen Smintjes en afgezaagde teksten uit alvorens naast elkaar in bad te gaan zitten. Er wordt nog wat gelachen in de badkamer, totdat Peter aftelt en de dames dichter naar elkaar toe kruipen. Ineens is het volledig stil in de kamer. De lippen van Kim en Sasha raken elkaar, terwijl ze lieflijk in elkaars harde tepels knijpen. Zwoel, zacht gehijg wordt afgewisseld met klanken van likkende tongen, mengend speeksel en licht kabbelend water. Bijna gehypnotiseerd bewonder ik het sensuele tongworstelen. Alle mannen in de intieme kamer houden hun adem in. Maar vijf dreunen in de woonkamer verstoren het momentum volledig. ‘Godverdomme, kuthond!’ roept Peter geïrriteerd. ‘Waarom zetten we dat beest niet op?”

Nieuwsgierige buurvrouw

Grotere problemen dienen zich aan. Door de komst van de beloofde dj en zijn vrienden staan buiten de huurvilla van Gekke Petertje inmiddels vier auto’s. De combinatie van overtreden coronaregels en naakte mensen die constant voor de ramen opduiken, hebben argwaan gewekt bij de overbuurvrouw. Geklop op de deur. ‘Shit, lampen uit, licht uit, deur dicht!’ Voordat ik ‘cumshot’ kan roepen, bevind ik me verstopt in een donkere, muisstille kamer met twee hitsige vrouwen in bad, een gespannen fotograaf in de douchecabine en een pornoproducent die tegen een burn-out aan zit. ‘Wacht hier, geen geluid!’ Peter besluit poolshoogte te nemen. Drie zenuwslopende minuten later horen we voetstappen de trap op komen. Slecht moment om per ongeluk de wc door te spoelen. Sasha en Kim staren naar de deur alsof dit het langste geslachtsorgaan uit hun carrière is. Godzijdank doet een opgeluchte Peter de deur open. ‘Niks aan het handje. Doorpakken, let’s go.’

De zoenende actrices gooien direct hun intiemere lippen in de strijd. Kim moet hard werken om de eerste befscène authentiek te laten lijken, al blijkt de grootste uitdaging om niet van de gladde badrand af te glijden. De geoefende neukster glijdt onderuit en plonst naast haar tegenspeelster in het bad. Sasha trekt nog maar nét op tijd haar beweeglijke tong uit de gleuf van haar collega en voorkomt daarmee een even pijnlijke als bizarre catastrofe. Hilariteit vult de badkamer. Vooral de ietwat gespannen actrices lijken luchtige situaties als deze te verwelkomen. Bij Gekke Petertje daarentegen kan er net een klein glimlachje af alvorens hij zijn shoot weer op de rails probeert te krijgen. Het is alweer halverwege de middag en er moeten tenslotte nog drie volledige pornofilms geschoten worden. ‘Kom op jongens, we moeten dóór,’ instrueert hij streng. Met zijn camera doet hij een stap opzij, dichterbij het befspektakel. ‘Sasha, ik wil jouw tong even goed in die poes tekeer zien gaan, oké. Kim, gooi jij je benen lekker wijd open. Het bad is gevuld met zeewater, dus die mossel van jou gaat dadelijk helemaal openstaan!’ Het karakteristieke tongetje van de smoezelige regisseur glipt uit zijn mondhoek, gevolgd door een nog dubieuzer knipoog je.

Groot geschapen glazenwasser

Sasha likt, lebbert en beft haar tegenspeelster alsof morgen niet bestaat, maar een hoogtepunt blijft uit. Peter verzoekt zijn vriendin een orgasme te faken, een verzoek dat zij op ingetogen wijze inwilligt. De cameramannen zijn er tevreden mee en installeren zichzelf in de woonkamer voor de grande finale. Chris zit er verveeld op zijn telefoon te spelen. ‘Best saai, zes uur lang wachten tot je een keertje mag neuken, maar nog steeds beter dan de hele dag met een betonboor rammen.’

Ook Sasha’s echtgenoot Chris zit in de pornobusiness.

De gespierde acteur krijgt instructies om buiten te wachten totdat Kim in haar badjas de woonkamer binnenkomt. ‘Eén, twee, drie, actie!’ Chris staat glimlachend in de deuropening. ‘Hoi, ik heb hier vorige week de ramen gelapt, maar ik ben toen mijn zeem vergeten. Heb jij die toevallig zien liggen hier?’ Op dat moment komt ook Sasha, stomtoevallig, de woonkamer binnen. Zij schrikt zodanig van Chris dat haar badjas spontaan van haar lichaam glijdt. Twee volzinnen later glijdt de stijve penis van Chris in de keel van de verbouwereerde Sasha. De seks tussen de opmerkelijk groot geschapen glazenwasser en zijn verovering is snoeihard vanaf de allereerste minuut. Als Chris na tien minuten kogelstoten om een time-out vraagt, maakt Sasha handig gebruik van de intermissie. ‘Even kijken of de kinderen nog hebben geappt.’ Vijf minuten later neemt Sasha weer plaats op de pik van haar man. Hofman filmt het spektakel van een afstandje voor de soft versie. Gekke Petertje daarentegen bevindt zich gedurende de volledige neukpartij op zo’n twintig centimeter afstand van de zwaardvechtende geslachtsdelen. Bizarre taferelen wisselen zich in hoog tempo af. Peter roept de dj en zijn vrienden om snel hun promo te filmen. ‘Nu kan het, snel!’ Pal boven het hevig neukende stelletje duikt het hoofd van dj Hasse de Moor achter de bank vandaan. ‘Yo guys, check out my new videoclip Lick My Ass, out now!’

Kramp in haar been

Het druipende einde nadert met rasse schreden, maar Peter heeft nog veel te weinig penetratie gefilmd. ‘Haal die hand voor je lul vandaan, Chris.’ Bij Sasha schiet het in haar been. ‘Au, wacht even! Kramp.’ Terwijl Sasha haar benen strekt, legt Peter zeer beeldend aan Chris uit hoe de slotscène eruit moet zien. ‘Ga lekker zo liggen, lepeltje-lepeltje, en dan pak je haar zo: bam bam bam!’

Kim glijdt onderuit en plonst naast haar tegenspeelster in het bad. Sasha trekt nog maar net op tijd haar tong uit de gleuf van haar collega

De zwetende acteur luistert aandachtig en trekt zichzelf intussen af om stevig overeind te blijven. Dan is daar het moment waarop iedereen heeft gewacht. Groen licht! ‘Cumshot mag komen! Ben je klaar, Chris?’ Al neukend en hijgend vraagt de glazenwasser om een paar extra minuten. Voor Hofman met zijn lage camerabatterij geen optie. ‘Even faken voor de soft versie, nu!’ Op indrukwekkende wijze laat Chris het lijken alsof hij zijn vrouw genoegzaam onderspuit. Vijf minuten later mag hij zijn mannenpap echt lozen over het gezicht van Sasha. Aan alles in de villa voel je dat hier de hele dag naartoe is toegewerkt. De allesomvattende tien seconden. Matchpoint in de Wimbledon-finale. Aftellen naar het nieuwe millennium. Het laatste oordeel van Lil’ Kleine in The Voice. This is it. Chris gaat staan. Sasha gaat liggen. Chris grijpt zijn pik. Sasha opent haar mond. Chris spuit. Sasha ontvangt. Monkey blaft. Peter gilt. Alle aanwezigen applaudisseren. ‘It’s a fucking wrap!’ roept Peter.

Nog geen kwartier nadat Chris is klaargekomen voor de nieuwste Gekke Petertje-productie stapt hij alweer in de auto richting Amsterdam.

Over een uur mogen ze het kunstje opnieuw doen, voor een groter publiek. Peter heeft het er minstens zo druk mee, met alleen vanavond al twee pornofilms om te schieten. Als we vertrekken, verschijnt de volgende actrice al aan de deur. Ze zal dadelijk onder handen worden genomen door een arts uit Groningen en een docent geschiedenis, die een zakcentje bijverdienen in de films van Gekke Petertje. En vanavond sluit hij zelf af vóór de camera. ‘Gewoon, effe lekker seksen met mijn meissie. Na zo’n lange dag vol geiligheid en viezigheid wil ik ook aan mijn trekken komen. Ja toch?’