Wie denkt Tim Hofman wel dat hij is?

Hij heeft zich best leuk ontwikkeld toch, die Hofman?

Zeg dat! Een paar jaar geleden stond hij voor Spuiten & Slikken nog in darkrooms tussen volgespoten en opengescheurde condooms waar mensen elkaar anaal vingerden en hun vingers daarbij aflikten. Volgde hij verslaafden op de voet die de hele dag niks anders deden dan zichzelf vol drank, coke, speed, xtc en heroïne stoppen. Maar gestaag breidde Tim Hofman zijn interessegebied uit en krikte hij daarmee zijn eigen niveau vlot een behoorlijk stuk omhoog. Toonde hij lef door in Mexico in de wereld van drugskartels te duiken en corrupte politieagenten en kartelleden van El Chapo te ondervragen over de meedogenloze drugsoorlogen daar. Hofman groeide door. Presenteerde Je Zal Het Maar Hebben, waarin jongeren met een bepaalde ziekte, aandoening of beperking centraal staan. Niet bang voor verdere verdieping, pakte de geboren Vlaardinger het presenteerstokje over voor Over Mijn Lijk, waarin hij voor langere tijd een vijftal ongeneeslijk zieke jongeren volgt. Dat programma won onlangs de Gouden Televizier-Ring, waarbij Hofman óók als beste presentator werd onderscheiden met de Televizier-Ster Presentator plus de Televizier-Ster Online-videoserie won voor zijn programma BOOS.

Ik kan niks meer bedenken wat ik niet durf

Dat laatste programma maakt hij niet altijd zonder slag of stoot, toch?

Pijnlijke woordgrap. Hofman was in 2017 met een groepje studenten naar de Nijmeegse vastgoedhandelaar Ton Hendriks getogen. Ze hadden problemen met hun huisbaas, maar die gaf niet thuis. Hofman ging met zijn team en camera verhaal halen, waarop Hendriks en zijn zoon fysiek geweld gebruikten. Dit resulteerde in een kapotte camera, meerdere lichtgewonden en een gebroken kaak en een hersenschudding voor Hofman. Kleine pleister op de wond: deze aflevering werd door meer dan twee miljoen mensen bekeken en leverde hem een TV Beeld voor beste online video op.

Wat vindt Tim Hofman van zichzelf?

‘Ik kan niks meer bedenken wat ik niet durf.’

Wat vinden wij van Tim Hofman?

Wij kunnen niks meer bedenken wat Tim niet kan. We vinden het vooral irritant dat hij én alles durft én kan presenteren én kan dichten én ook nog knap is.

Ik spreek mijn ouders al een paar jaar niet. Tim is belangrijk voor mij omdat hij een goeie vriend is geworden

THOM HOFFMAN bijna een Tim Hofman

‘Weten jullie zeker dat ze de goeie Hoffman hadden bij de uitreiking van die prijzen? We zitten beiden bij dezelfde uitgeverij Meulenhoff, Tim met zijn dichtbundels en ik werk aan een nieuw groot Nederlands-Indië-boek. Hij is een groot tv-talent en ontzettend veelzijdig, dus ik ben er bijna trots op dat onze namen op elkaar lijken. Nederland is een klein landje, je moet niet te lang hetzelfde ding blijven doen, want dan word je uitgekotst. Tim heeft dat goed door. Hij gaat weer een nieuwe serie BOOS-afleveringen maken; misschien moeten we eens een keer gaan samenwerken. Dan heb je Hofman & Hoffman. Of Tim & Thom, wat je wilt. Klinkt prima als duo en is natuurlijk een ijzersterke formule, wat we ook maar gaan maken. Ik ben natuurlijk aan het grappen, want vergis je niet: wat Tim maakt, is zeer professioneel. Daar moet telkens een gedegen en tijdrovende voorbereiding aan voorafgaan.’

Hofman & Hoffman, klinkt prima als duo

HENNY HUISMAN talentenherkenner

‘Tim vertegenwoordigt de jonge nieuwe kijker. Hij is tegelijk brutaal en lief. Het valt me op dat hij slecht tegen onrecht kan. Hij heeft het ondeugende van een schooljochie, maar is erg intelligent en heeft een goeie kop voor tv. Ik vind hem geen showmaster, maar zeker wel een bijtertje, hij komt er wel! Hij heeft zeker mijn zegen.’

Hij is tegelijk brutaal en lief

TON HENDRIKS vastgoedmagnaat met losse handjes

‘Of we onze ruzie van destijds netjes hebben bijgelegd? Daar doe ik geen mededelingen over. Wat ik vind van zijn stijl van programma’s maken? Ook daar ga ik geen antwoord op geven. Ik heb slechte ervaringen met al die mensen die me bellen; ik word zo vaak verkeerd geciteerd. Ik ga daar niet aan beginnen. Er zijn bovendien afspraken gemaakt om er geen uitlatingen over te doen. En om iets van zo lang geleden op te rakelen... Je moet het zo zien: er zijn een hele hoop mensen bij ons gekomen die eh... hij kan een spoor van vernieling achterlaten bij andere mensen. Die moet je maar eens gaan benaderen, waar hij vroeger allemaal geweest is.’

LAUREN VERSTER ook zo’n brutaaltje

‘Ik vind Tims programma’s leuk om naar te kijken en ik vind dat hij het goed doet.

Ik vind hem origineel. Sinds januari zit ik op Instagram, ik heb helemaal niks met dat medium, maar hem volg ik. Hij doet dat leuk. Inhoudelijk sterk, met de nodige humor, hij weet wat hij doet, fijn om naar te kijken. Hij is ook een beetje eng, denk ik. Als hij je interviewt, zou het best een beetje spannend kunnen zijn omdat hij kritisch is en niet gauw tevreden met een antwoord. Hij laat je niet zomaar gaan. Hij ziet er goed uit, maar ik denk dat zijn authenticiteit het meest aantrekkelijke aan hem is.’

Hij is ook een beetje eng

JEANNETTE KRAS Welingelichte Kringen

‘Toen Tim Hofman in augustus ter vervanging van Sophie Hilbrand als presentator van Op1 fungeerde, toonde hij zich een vervelende, drammerige interviewer. Het pijnlijkst was het moment waarop hij aan arts-microbioloog Jan Kluytmans vroeg of de scholen wel open moesten gaan in september. Kluytmans zei diplomatiek dat daar goed naar gekeken moest worden. Maar Hofman eiste een antwoord en bleef drammen. Het kwam hem op veel kritiek te staan op social media. “Tim Hofman, toon meer respect zeg,” schreef iemand. Een ander reageerde: “Zo hey, wat zakt die knul door het ijs.” Nog iemand anders benoemde zijn krampachtige houding: “Staat stijf van de stress, plukt aan zijn baard, wriemelt aan zijn gezicht en stelt op agressieve wijze vragen. Wat een irritante manier van interviewen.” Bij programma’s als BOOS past zijn lef en brutaliteit, maar in deze rol had hij zijn toon wat moeten matigen. Het is dus niet allemaal hoera en hosanna wat hij doet.’