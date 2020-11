‘Mino Raiola dreigt twee ruwe Ajax-diamanten op transport te zetten als ze niet meer speeltijd krijgen’

De toeters konden uit het vet, op dezelfde avond stonden zowel Hakim Ziyech als Donny van de Beek voor het eerst in de basis bij hun nieuwe clubs. Blijkbaar was dat nieuws, want het is lang niet alle ex-Ajacieden gegeven om in een andere competitie dan de eredivisie meteen de eerste viool te spelen. Eerst een plek in het achtergrondkoortje, daarna langzaam opwerken naar een groter podium, zo luidt het adagium.

Ik zie het troosteloze beeld van Van de Beek nog zo voor me. Terwijl aan de andere kant van de Noordzee z’n vorige werkgever een recordscore neerzette tegen VVV, werd hem tijdens Manchester United-Chelsea (0-0) zelfs geen invalbeurtje gegund. In de stromende regen (Manchester, nietwaar) bekeek Van de Beek het allemaal met een blik die verraadde dat hij liever vandaag dan morgen het Theatre of (Broken) Dreams weer mocht inruilen voor die vertrouwde Johan Cruijff Arena. Waar onlangs verloren zoon Davy Klaassen weer werd gesignaleerd. Drie jaar geleden nog verkozen tot Voetballer van het Jaar in ons land, maar na mislukte avonturen in zowel Premier League als Bundesliga door oude liefde Ajax weer opgevist uit de goot.

Want het blijft een wankel koord, alhier bewierookte Ajacieden die een succesvol vervolg aan hun carrière willen geven in het buitenland. Vraag de voormalige keepers Stekelenburg en Van der Sar naar hun belevenissen in Italië en ze beginnen spontaan te janken. Frenkie de Jong hobbelde namens Barcelona anoniem mee in de laatste Clásico, Justin Kluivert zat vorige week op de bank bij RB Leipzig dat met 5-0 werd vernederd door Manchester United. Hij mocht een kwartiertje meedoen, kreeg meteen een gele kaart en zag nog drie tegentreffers van dichtbij.

Maar het kan nog erger: Lasse Schöne (Genoa) en Arek Milik (Napoli) werden door hun clubs niet eens ingeschreven voor de competitie zodat ze tot de winterstop niet in de Serie A mogen uitkomen. En kent u Jaïro Riedewald nog, een van die bejubelde toptalenten uit een vorige Ajax-lichting? Die scoorde in z’n vierde seizoen bij laagvlieger Crystal Palace z’n eerste doelpunt in de Premier League en was er nog blij mee ook. Gelukkig schijnt Sven Botman het heel goed te doen bij Lille.

Ze gaan te jong en te snel, hoorde ik Marco van Basten maar weer eens zeggen aan tafel bij een van de praatshows. Het ging over Van de Beek, maar deze repeterende breuk geldt natuurlijk voor een hele generatie die de kans grijpt als ie voorbijkomt, mede ingegeven door de wens van de zaakwaarnemer wiens schoorsteen ook moet blijven roken. Zo dreigt het levende conflictmodel Mino Raiola twee van zijn ruwe Ajax-diamanten (Ryan Gravenbergh en Brian Brobbey, beiden al 18 jaar) op transport te zetten als ze niet meer speeltijd krijgen.

Te jong, te snel, ze weten het wel, maar niemand houdt ze tegen. En op een dag lopen ze à la Davy Klaassen gewoon weer vrolijk fluitend de Johan Cruijff Arena binnen. Met een lach om de kaken, waar schaamrood niet had misstaan.